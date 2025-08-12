Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Cumbre en la Casa Rosada

Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata

Con Karina, Santiago Caputo y Pareja definieron roles para la campaña en la Provincia. La convocatoria del jueves, todo un desafío

Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata

Karina Milei junto a Pareja y Menem en un acto en La Plata / LLA

12 de Agosto de 2025 | 02:04
Edición impresa

La mesa a cargo de la estrategia bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) volvió a reunirse ayer en la Casa Rosada para ultimar detalles del acto que el presidente Javier Milei encabezará el jueves próximo en La Plata y diagramar los próximos pasos de la campaña para el comiciios del 7 de septiembre. La titular del partido, Karina Milei, fue la anfitriona. Recibió en el salón Norte a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem; al asesor presidencial Santiago Caputo y al armador bonaerense Sebastián Pareja. El encuentro se extendió por casi dos horas. Caputo, de recientes rispideces con el karinismo, se presentó escoltado por su segunda, Macarena Alifraco, y por Vicente Fernández Moujan, de la consultora Move, vinculada a él. Según trascendió, los libertarios han definido roles: Caputo se encargará de la planificación de la estrategia electoral y Pareja, en su rol de jefe de campaña oficial, de instrumentarla. Los lunes, en el primer piso de la Rosada funciona una suerte de encuentro reducido, con los principales actores que toman las determinaciones del diseño electoral en el partido violeta. Los miércoles, se incorporan al intercambio los equipos de trabajo de ambas terminales, ante quienes se bajan los lineamientos. A esa mesa se suman: por Caputo, Lucas “Sagaz” Luna, encargado de la estrategia digital; por Pareja los colaboradores Alejandro Carrancio y el armador por la Octava Sección Juan Osaba.

Pese a los debates internos recientes, los sectores “territoriales” y los “digitales” deberán sintetizar las diferencias y confluir encolumnados detrás de las nóminas que se decidieron para el 7 de septiembre, donde Pareja tuvo amplia preponderancia. El caputismo, digamos, debió tragar el sapo.

Encuentro con Caputo

Luego del fuego cruzado por el cierre de listas, Pareja visitó, en la previa de la reunión de ayer, el despacho de Caputo. Mano a mano. El objetivo: cerrar lo del jueves en La Plata, acto que se realizará en el Club Atenas. Milei será el plato fuerte. Pero es casi seguro que estarán los candidatos de las 8 secciones electorales.

Busca, además, ser una especie de preludio y de apertura para la campaña nacional que concluirá en la elección de cargos al Congreso el próximo 26 de octubre. De hecho, ambos procesos -el bonaerense y el nacional- tendrán un tiempo de confluencia. Por eso, desde el Gobierno comentaban que existía la bajada de línea de que vayan al acto todos los ministros posibles, en base a sus agendas. “Queremos que bajen todos”, comentaba ayer una fuente libertaria.

El oficialismo quiere replicar en la Provincia el impacto que logró en la Ciudad de Buenos Aires, donde el vocero Manuel Adorni superó el 30 % de los votos en mayo pasado -se eligieron legisladores locales- y relegó al PRO al tercer puesto en su propio bastión.

La diferencia, en esta ocasión, radicaría en que ahora hay una alianza entre La Libertad Avanza y los amarillos para la elección bonaerense, una unidad desde la necesidad de ganarle al gobernante peronismo.

El cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales tiene una fecha límite el próximo domingo 17 de agosto. Así, con Milei en el centro de la escena, la campaña girará en torno a la nacionalización del debate y la discusión se centrará en polarizar con el PJ, con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, como principal contrafigura.

Es que la importancia de la contienda bonaerense trasciende el plano local. Las autoridades libertarias consideran que el resultado de septiembre será determinante para las elecciones nacionales de octubre, donde se definirá la futura composición del Congreso. Un objetivo estratégico para Milei, de cara a sus dos últimos años de gobierno

Por este motivo, la planificación de la campaña se articularía en dos niveles: asegurar un desempeño sólido en la Provincia -no necesariamente ganar- y preparar el terreno para la disputa nacional.

A fines de junio, Milei ya había visitado La Plata, donde cerró el denominado “Congreso libertario” en el Salón Vonharv de Gonnet ante militantes y dirigentes. En esa ocasión, el presidente lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, ejercicio que repite cada vez que puede.

 

