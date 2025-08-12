Actividades: historia del cine, acrobacia y feria

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Taller sobre historia del cine

Desde septiembre se realizará el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, los viernes de 19 a 21. Organiza Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592

aCROBACIA

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.

FERIA EN CITY BELL

En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la feria artesanal edición Día del Niño, el sábado 16 de agosto de 11 a 20 y el domingo 17 de 12 a 19. Más info: 2216548004.

BAILE EN CAPITAL CHICA

El 24 de agosto, al mediodía, se realizará un baile en Capital Chica (66 entre 156 y 157. Habrá shows en vivo.