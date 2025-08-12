En asamblea eligieron al nuevo titular de la FELP

Marcelo Babenco asumió como nuevo presidente de la Federación Empresaria de La Plata (Felp), en la asamblea ordinaria.

En tanto, Daniel Loyola fue elegido como secretario y Valentín Gilitchensky ocupará el cargo de tesorero. En la asamblea se consensuó una lista de unidad que fue propuesta a los asambleístas, quienes la aprobaron por unanimidad.

Los vicepresidentes elegidos fueron Alejandro Guanzetti por cámaras sectoriales; Gustavo Celestre por centros comerciales a cielo abierto; y Jorge Rey por industrias. Vocales titulares: Alberto González, Claudio Falaschi, Matías Vechiatti y Ezequías Sánchez Bustos.

Se hizo un balance de la gestión anterior y Babenco expuso los líneamientos de su tarea.