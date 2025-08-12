Sube el biocombustible e impactaría en las naftas

¿Un tercer auemnto de las naftas en menos de un mes?/archivo

El Gobierno nacional actualizó el precio de los biocombustibles, cuyo valor puede implicar un nuevo ajuste en el precio de las naftas.

Lo hizo a través de dos resoluciones de la Secretaría de Energía publicadas ayer en el Boletín Oficial donde se establecieron los precios mínimos de adquisición para el bioetanol y el biodiesel destinados a su mezcla obligatoria con combustibles fósiles en el mercado interno.

Para las operaciones a realizarse durante el mes de agosto de 2025, y hasta la publicación de un nuevo precio, se fijaron los siguientes valores mínimos:

El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a la mezcla obligatoria con nafta tendrá un precio mínimo de $824,044 por litro.

El bioetanol elaborado a base de maíz destinado a la mezcla obligatoria con nafta tendrá un precio mínimo de $755,258 por litro.

El biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil tendrá un precio mínimo de $1.354.507 por tonelada.