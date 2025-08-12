Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Opinión |Editorial

Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir

Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir
12 de Agosto de 2025 | 02:09
Edición impresa

Entre reclamos de mejoras salariales y presupuestarias que se reflejarán en tres días de paro, más dos feriados, lo concreo es que la Universidad Nacional de La Plata y sus colegios dependientes no tendrán actividades en toda esta semana, en lo que resulta ser, en la práctica, un lapso de virtuales vacaciones en pleno transcurso del año lectivo.

La semana se inició ayer con una medida de fuerza, seguirá hoy con el feriado debido a que en la fecha la Universidad cumple 120 años de vida. Y eso continuará con los paros gremiales del miércoles y jueves, para concluir este viernes con el día que será no laborable en el país por razones turísticas.

Cabe señalar que no abrirán sus puertas los cinco colegios de la UNLP –la Escuela Anexa, el Nacional Rafael Hernández, el Liceo Víctor Mercante, el bachillerato de Bellas Artes y la Escuela Agraria M.C. y N.L Inchausti., además de las 17 facultades, de modo que son miles de alumnos los que permanecerán sin recibir clases durante cinco días consecutivos.

No es del caso aquí analizar el tema de los reclamos salariales y presupuestarios, seguramente justificados algunos de ellos. Pero un punto que parece esencial –dado que ya van, en este año, muchas jornadas en las que se paralizó la actividad educativa por estos temas- sería que los profesores coordinen con los gremios no docentes las protestas, ya que es sabido que el paro de uno de esos sectores arrastra al del otro.

Estas protestas se traducen no sólo en la falta de clases sino en un gran atraso en las cursadas de los alumnos universitarios, todo lo cual resiente el ritmo de los programas de estudio y, desde luego, derivan mas tarde en la falta de preparación de los alumnos. El daño es similar si se habla de los colegios dependientes de la UNLP.

Se ha dicho muchas veces en las columnas de este diario que nuestro país cuenta con excesivos días feriados, en una situación que afecta no sólo a la dinámica general, sino a la educación de millones de escolares. La Argentina tiene 19 feriados oficiales en los doce meses del año.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Elecciones en Bolivia ¿giro a la derecha?

LE PUEDE INTERESAR

Tasas reales y riesgo político

Como se sabe, un listado mundial con los países que tienen más feriados por año- realizado por colocó a la Argentina en el quinto lugar, precedida sólo por Nepal, que tiene 39 días feriados, seguida por Myanmar (32), Irán (26) y Lichenstein (20).

A título ilustrativo, puede señalarse que los Estados Unidos y Rusia tienen diez feriados al año, México 9, China 7, Uruguay, 12, Brasil 9; Cuba, 10; Canadá 6 (Año Nuevo, Viernes Santo, Canada Day, día del Trabajador, Acción de Gracias y Navidad); Alemania 9; Italia, 13; Francia,10.

Aún teniendo en claro que una protesta gremial no es sinónimo d feriado, lo que corresponde es advertir que, si a estos 19 feriados se suman los paros generales o sectoriales, por ejemplo los que se presentan en el área educativa –que en nuestro país, desde el retorno a la democracia en 1983, alcanzan un promedio de 12 días de paro docente por año. a los que deben sumarse los del receso invernal- queda claro que las aulas escolares permanecen cerradas para los alumnos durante más de un mes hábil en cada ciclo lectivo.

No es ése el rumbo a seguir. La población de nuestro país -y especialmente la juventud- necesita, en cambio y fuertemente apostar a la cultura del trabajo, del esfuerzo y del conocimiento, que fueron los tres pilares sobre los que las generaciones anteriores convirtieron un desierto casi inhabitado en una potencia mundial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
+ Leidas

Violencia política en Colombia: murió el presidenciable Miguel Uribe

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

Wall Street cerró con pérdidas, a la espera del informe sobre inflación

Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

A la espera del Gobierno por las reformas estructurales

Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente
Últimas noticias de Opinión

A la espera del Gobierno por las reformas estructurales

Tasas reales y riesgo político

No puede haber dudas sobre la calidad del agua que se consume

El delito de falsa denuncias debe ser revisado y corregido
Espectáculos
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Yankelevich: “Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie”
Se dio vuelta Netflix vuelve a llegar a un acuerdo con Enrique y Meghan
La hija de David Lynch dijo que se arrepintió de firmar una carta en apoyo a Polanski
Información General
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
Las redes sociales abruman a la mitad de los adolescentes
Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Brindarán una charla sobre la situación actual de los servicios públicos: quiénes disertarán y cómo participar
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
Deportes
A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay
Jeremías Merlo: de querer largar al sueño del pibe
El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”
River juega con Libertad con las defensas bajas
Racing pone las fichas en juego ante Peñarol
Policiales
Furia femicida: quiso quemar viva a su ex en Arturo Seguí
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad
Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Rechazaron excarcelar a la madre de “Garrincha”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla