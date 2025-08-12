A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial
El plantel albirrojo parte hacia tierras guaraníes, en busca de un buen resultado ante Cerro Porteño, que le sirva para llegar con más tranquilidad al partido de revancha en UNO
Estudiantes emprende su viaje a Paraguay el martes al mediodía en busca de un buen resultado ante Cerro Porteño en Asunción, para comenzar a encaminar el sueño de la clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores.
El Pincha viene en remontada en el campeonato local, y buscará replicarlo en el torneo continental, ante un rival que se encuentra invicto en el Apertura guaraní.
En este sentido, el plantel se concentrará en el Country Club de City Bell, posteriormente partirá hacía el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde más tarde emprenderá el viaje para el país vecino, lugar al que arribará en horas de la tarde. Por su parte, la delegación albirroja se hospedará en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, una instalación deportiva de la Asociación Paraguaya de Fútbol ideada para la mejora del rendimiento del fútbol femenino en Paraguay, que fue inaugurada en 2022.
El CARFEM, se encuentra ubicado en la ciudad de Ypané, dentro del Gran Asunción, a unos 26 km de Asunción, y a más de 40 minutos del Estadio La Nueva Olla.
A su vez, ya alojado allí, el equipo realizará la última práctica, y ensayo de fútbol, donde definirá el equipo para enfrentar al Ciclón paraguayo. Cabe mencionar, que una vez finalizado el partido retornará a La Plata para preparar el encuentro del domingo ante Banfield.
Por otro lado, esta será la novena visita a tierras guaraníes, país en donde cosechó 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Los dos primeros encuentros que disputó en dicho lugar, fue en el certamen de 1984, cuando compartió el grupo con Sportivo Luqueño y Olimpia. Allí igualó la primera vez, y luego cayó ante el Decano.
En 2009 volvió, para empatar sin goles ante Libertad, por los octavos de Libertadores. Dos años más tarde, por la misma competencia obtuvo su primera victoria 2-1 ante Guaraní en la fase regular. Pero pasadas unas semanas cayó por penales ante el propio Cerro Porteño, tras igualar 0-0 en los 90.
Ya en 2015 se enfrentó a una vez más a Libertad, pero no pudo sumar y perdió 1-0. Mismo resultado que obtuvo ante Nacional, pero por los octavos de la Copa Sudamericana 2017.
Su última visita fue en el mismo torneo pero de 2023 en la fase de grupos, donde aplastó 4-0 a Tacuary. Por otro lado, será el tercer partido que dispute en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Nueva Olla.
