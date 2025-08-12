Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Será su novena visita al país vecino

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

El plantel albirrojo parte hacia tierras guaraníes, en busca de un buen resultado ante Cerro Porteño, que le sirva para llegar con más tranquilidad al partido de revancha en UNO

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

ayer por la mañana el plantel de estudiantes realizó su última práctica en UNO / prensa edlp

12 de Agosto de 2025 | 03:00
Edición impresa

Estudiantes emprende su viaje a Paraguay el martes al mediodía en busca de un buen resultado ante Cerro Porteño en Asunción, para comenzar a encaminar el sueño de la clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores.

El Pincha viene en remontada en el campeonato local, y buscará replicarlo en el torneo continental, ante un rival que se encuentra invicto en el Apertura guaraní.

En este sentido, el plantel se concentrará en el Country Club de City Bell, posteriormente partirá hacía el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde más tarde emprenderá el viaje para el país vecino, lugar al que arribará en horas de la tarde. Por su parte, la delegación albirroja se hospedará en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, una instalación deportiva de la Asociación Paraguaya de Fútbol ideada para la mejora del rendimiento del fútbol femenino en Paraguay, que fue inaugurada en 2022.

El CARFEM, se encuentra ubicado en la ciudad de Ypané, dentro del Gran Asunción, a unos 26 km de Asunción, y a más de 40 minutos del Estadio La Nueva Olla.

A su vez, ya alojado allí, el equipo realizará la última práctica, y ensayo de fútbol, donde definirá el equipo para enfrentar al Ciclón paraguayo. Cabe mencionar, que una vez finalizado el partido retornará a La Plata para preparar el encuentro del domingo ante Banfield.

Por otro lado, esta será la novena visita a tierras guaraníes, país en donde cosechó 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Los dos primeros encuentros que disputó en dicho lugar, fue en el certamen de 1984, cuando compartió el grupo con Sportivo Luqueño y Olimpia. Allí igualó la primera vez, y luego cayó ante el Decano.

Jeremías Merlo: de querer largar al sueño del pibe

El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”

En 2009 volvió, para empatar sin goles ante Libertad, por los octavos de Libertadores. Dos años más tarde, por la misma competencia obtuvo su primera victoria 2-1 ante Guaraní en la fase regular. Pero pasadas unas semanas cayó por penales ante el propio Cerro Porteño, tras igualar 0-0 en los 90.

Ya en 2015 se enfrentó a una vez más a Libertad, pero no pudo sumar y perdió 1-0. Mismo resultado que obtuvo ante Nacional, pero por los octavos de la Copa Sudamericana 2017.

Su última visita fue en el mismo torneo pero de 2023 en la fase de grupos, donde aplastó 4-0 a Tacuary. Por otro lado, será el tercer partido que dispute en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Nueva Olla.

 

Las duras bajas que tendrá Cerro Porteño ante el Pincha

VIDEO. El homenaje de CONMEBOL a Estudiantes

La Reserva va en busca de su primera victoria

Apareció Foster Gillett, y pagó la deuda del Rampla

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

"Campaña roñosa": Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: "Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha"

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

Violencia política en Colombia: murió el presidenciable Miguel Uribe

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

Wall Street cerró con pérdidas, a la espera del informe sobre inflación

Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Las duras bajas que tendrá Cerro Porteño ante el Pincha

Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente
Jeremías Merlo: de querer largar al sueño del pibe

El mensaje de Cavani a los hinchas: "A seguir y seguir"

River juega con Libertad con las defensas bajas

Racing pone las fichas en juego ante Peñarol
"La Leona": la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: "Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby"
Yankelevich: "Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie"
Se dio vuelta Netflix vuelve a llegar a un acuerdo con Enrique y Meghan
La hija de David Lynch dijo que se arrepintió de firmar una carta en apoyo a Polanski
Con alto acatamiento arrancó el paro docente en la Universidad
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
Kiosqueros acorralados por la baja en las ventas
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Furia femicida: quiso quemar viva a su ex en Arturo Seguí
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado "hay actores ocultos"
Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad
Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Rechazaron excarcelar a la madre de "Garrincha"
Juicio contra YPF: se viene una definición clave
El PJ, entre internas y la variante Máximo K
Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata
¿Vuelve el plan canje de autos?, buscan estimular la venta de 0km
Gerchunoff en La Plata: "El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales"

