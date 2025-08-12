Otra baja del dólar oficial frente a las tasas altas

El dólar oficial mayorista cayó por séptima jornada consecutiva y tocó nuevo un mínimo de agosto (-0,3%, a $1.322). La cotización sigue condicionada por las “supertasas” en pesos, por encima del 40% anual. La baja se dio en la antesala de una licitación de deuda en pesos del Tesoro, que será clave para despejar eventuales presiones sobre el tipo de cambio.

El dólar minorista retrocedió a $1.339,16 para la venta, y en el Banco Nación (BNA) bajó a $1.335. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP bajó 0,6% a $1.324,65, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,7% a $1.327,50. El precio del dólar blue, en tanto, subió $10 a $1.335 y quedó gial que el oficial, cuando días atrás venía atrás.

Las reservas internacionales del BCRA cayeron en US$138 millones hasta los u$s41.976 millones.

“Está claro que el Gobierno está aportando una leve intervención para hacerlo bajar unos pesos desde la suba de julio”, afirmó el consultor Martín Kalos, quien entiende que “nadie esperaba que siguiera devaluándose” después de ese incremento mensual.

Acciones en caída, ADRs en alza

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, mientras, cerró ayer en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con alzas.

El S&P Merval cayó ayer 2% hasta los 2.300.926,10 puntos. En un panel líder donde se disputaron las subas y bajas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Cresud (1,71%), Central Puerto (1,49%) y Transportadora de Gas del Sur (1,46%). Por el lado de las bajas, Metrogas (-2,96%) y Transener (-2,71%) registraron las mayores caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron, en su mayoría, resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Cresud (2,37%) y Centeal Puerto (2,3%). Caso contrario sucedió con Mercado Libre (-2,62%) y Tenaris (-1,34%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,07% y el AL35 cayó 0,62%; mientras que el Riesgo País se mantuvo en 773 puntos, según la medición de JP Morgan.