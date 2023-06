VIDEO. Así anunció Jésica Cirio su divorcio con Martín Insaurralde: “Decidimos tomar caminos diferentes"

“Después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer, o dejarnos de amar, como familia”, aseguró la modelo y conductora Jésica Cirio, que, tras varios mensajes que parecían indirectas hacia él, confirmó su distancia de Martín Insaurralde.

En este sentido, aclaró que esos posteos no estaban dirigidos hacia su ex pareja y padre de su hija Chloe: “Con respecto a los mensajes, nada tiene que ver con la relación, son momentos y estados de la vida que uno va pasando. Y pasa que, a veces, uno comunica en las redes absolutamente todo: lo bueno y lo malo. Quiero aclarar puntualmente, que esos mensajes no tienen nada que ver con la relación”.