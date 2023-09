Sergio Lapegüe confesó todo sobre la enfermedad de su mamá: "Aún me sonríe, pero no me habla"

Fue así. Se dio cuando José María Muscari-uno de los invitados al programa- contó que Perdida Mente es una de sus obras de teatro representa sobre el escenario el tema de esta enfermedad. “Cuenta la historia de una jueza de la Nación, que es el personaje que hace Leonor Benedetto, que le detectan Alzheimer, es una palabra bastante tabú. Allí, Lapegüe expresó emocionado: “Mi mamá tiene Alzheimer y he visto todo el proceso degenerativo, que es impresionante. Voy todos los días a verla. Dejar uno de los noticieros que yo hacía fue para poder dedicarme a acompañarla, y el otro día alguien me dijo ‘pero ya no te conoce’. Sí, pero yo la conozco. Y ella, cuando yo voy, no me habla, pero le agarro la mano y me sonríe. Es impresionante, es conexión. Nos cambia a todos alrededor, nos cambia la perspectiva de la vida de una manera tremenda. Es un tema tabú y que mucha gente no conoce”, confesó Sergio muy emocionado.

Vale destacar que, Sergio siempre mostró debilidad por su mujer, Bochi, y sus hijos, Mica y Elvis. Sin embargo, después de pasar veintiún días internado en Clínica Juncal de Temperley a raíz de las complicaciones derivadas del coronavirus durante el 2021, el periodista se mostró mucho más sensible en relación a sus afectos. Y, en una entrevista televisiva, alguna vez confesó que sus padres, Roberto y Elba, nunca le dijeron ‘"te quiero’”.

“Mi papá falleció hace once años, fue lo máximo para mí. Y mi mamá tiene Alzheimer, que es una enfermedad tremenda. Yo voy a verla sábados y domingos, y de lunes a viernes cuando puedo. Ella sabe que soy alguien importante para ella. Pero no sabe que soy su hijo. Aunque yo sé que es mi mamá”, explicó Lapegüe.

Asimismo, contó:“¡Sabés cómo la abrazo y cómo le digo: ‘Te quiero’! Pero yo no sé si ella lo recibe. Es como para analizarlo. Ella tiene Alzheimer, no se acuerda de nada y no sabe nada. Pero sabe algo: mi número de teléfono. Y me llama y me dice: ‘Sergio, ¿cuándo venis?’. Yo lo traté mucho con mi psicólogo y me decía: ‘Es peor que estar muerto eso’. Porque el cuerpo está de mi mamá, pero no está ella adentro”, señaló. Y describió que, durante la pandemia, el cuadro de su madre, de 86 años, había empeorado.

Finalmente, y luego, al hablar de lo que le quedó por decirle a su padre, Lapegüe se quebró. “Yo a mi viejo no lo pude abrazar nunca. Mi hijo Elvis siempre me decía cuando era chiquito: ‘Abrazalo al abuelo’. Y yo no podía. Mi papá era militar. Era una persona tan generosa. Venía todos los santos días a mi casa a tomar mate y a hablar con Bochi, fundamentalmente. También a estar conmigo un rato. Y nunca lo pude abrazar y nunca le pude decir te quiero. Sólo en el lecho de muerte, cuando se estaba yendo. Y ya tampoco sabía si me estaba escuchando. Pero le dije todo lo que quería decirle”, confesó el periodista con lágrimas en sus ojos.