La primera boda gay del fútbol español: todas las fotos del celebrado enlace

Alberto Lejárraga, arquero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, es el primer futbolista del fútbol español en celebrar públicamente una boda gay.

Así, el enlace, realizado con el artista musical Rubén Fernández, es un verdadero avance que trasciende lo personal para convertirse en un símbolo de libertad y visibilidad en el fútbol español.

La celebración tuvo lugar en la Hacienda Las Fuentes de Mijas en Málaga. Recordemos que, Lejárraga ya había roto barreras al hacer pública su elección sexual, un gesto sin precedentes en el fútbol profesional de España y esa declaración coincidió con el ascenso del Marbella Fútbol Club en el fútbol español.

Ahora, el arquero milita actualmente en la UD San Sebastián de los Reyes, que juega en el Grupo 5 de la Segunda Federación de España. Esto sería la 4ª categoría del fútbol español, el cual es semiprofesional. Por su parte, Rubén Fernández es un artista musical que ya tiene cinco canciones publicadas en sus cuentas personales.

La reciente boda fue de carácter íntimo: reunió a familiares y amistades cercanas. En las redes, ambos agradecieron el apoyo recibido: “Hacemos esta publicación para compartir todo esto, pero sobre todo para agradecer. Para agradecer a las personas que nos acompañasteis ese día. Para agradeceros a todos los que os habéis tomado un ratito para felicitarnos. Para agradeceros, en definitiva, a quienes os alegráis de que pudiéramos vivir un día tan, tan genial”.

Además, el futbolista subrayó la importancia personal del momento al escribir: “¡Casi tres semanas ya de estos momentos, sin duda de los mejores de nuestras vidas!”. Actualmente, la pareja disfruta de su luna de miel en Japón, mientras la noticia de su boda sigue generando reacciones en el ámbito deportivo y social, algo que también compartieron en sus redes sociales personales.

Así, Lejárraga compartió en sus redes una publicación del fotógrafo Fran Ortiz, quien reivindicó el valor de este tipo de enlaces en un entorno donde la homofobia aún persiste: “Una boda gay es importante porque sigue siendo un acto valiente. Porque aunque estemos en 2025, todavía hay rincones y mentes donde amar a quien te dé la gana parece un delito”.