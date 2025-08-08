Marcos Rojo jugará en Racing tras rescindir con Boca: ¿qué pasó con Estudiantes?

Envuelta en una trama de "amor y traición", una de las novelas del mercado de pases podría llegar a su fin en las próximas horas. Tras haber firmado esta mañana el fin de su contrato con Boca Juniors, Marcos Rojo, quien en los últimos días había dado claros signos de querer volver al Pincha, estaría cerca de arribar a Racing Club con un contrato de "productividad".

La relación ya estaba rota. Sin entrenar junto con sus compañeros y sin una clara continuidad dentro del equipo de Miguel Ángel Russo, el defensor finalmente firmó hoy su desvinculación con el Xeneize, con quien tenía contrato hasta diciembre. Desgastado y marginado hace tiempo del plantel, Marcos Rojo había dado más de un indicio para volver al club que lo formó, Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el tiempo apremia y ahora es Racing quien aceleró negociaciones para incorporarlo.

El interés del conjunto de Avellaneda por Rojo no es nuevo. Sebastián Saja, director deportivo de la institución, ya había tenido conversaciones previas con el exjugador de la Selección Argentina. Asimismo, el técnico Gustavo Costas fue clave en la decisión de ficharlo, ya que buscaría incorporar jerarquía a la defensa, a pesar de que el plantel ya cuenta con varios futbolistas en su posición.

En este marco, la dirigencia de Diego Milito, agilizó las conversaciones de manera urgente, ya que la fecha límite para realizar los cinco cambios permitidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores vence este mismo viernes a las 18. Aunque se pueden inscribir tres jugadores de manera provisoria hasta el lunes a las 12, el club de Avellaneda busca cerrar el fichaje lo antes posible para que Rojo esté a disposición en los octavos de final.

El contrato por productividad que le hará la Academia se explica por la cantidad de lesiones que ha tenido en el último tiempo (sufrió 11 desgarros y una rotura de ligamentos en su etapa en Boca).

Persona "no grata" en La Plata ¿Por qué se frustró el regreso a Estudiantes?

A pesar de que su salida de Boca parecía abrir la puerta a un regreso al Pincha, las negociaciones, por el momento, no prosperaron. Rojo, quien se había comunicado con Juan Sebastián Verón para expresar su deseo de volver a mediados de julio, fue dando signos de cercanía a través de sus redes sociales (el último fue un posteo por los 120 años del club). Aún asi, la relación con una parte de la hinchada está partida.

Las declaraciones inoportunas, en las que confesaba ser hincha de Boca, lo pusieron en un lugar de "persona no grata" y "traidor", por lo que el club le exigió que pidiera disculpas para poder regresar, pero no hubo acuerdo. A esto se sumó que Estudiantes no se desprendió de Ramiro Funes Mori, lo que finalmente impidió su retorno.

Ahora, con su llegada a Racing, Rojo vestirá su tercera camiseta en el fútbol argentino y enfrentará el desafío de demostrar su vigencia y dejar atrás los problemas físicos que lo marginaron en el último tiempo.