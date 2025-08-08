Grafiteros atacaron nuevamente en calle 12: "No aceptamos que se expresen sin consentimiento"

En las últimas horas, vecinos y comerciantes se comunicaron con este medio para denunciar que un grupo de grafiteros realizó pintadas durante la madrugada en todo el paseo comercial de la calle 12 que va desde 54 a 64 en La Plata.

En una entrevista exclusiva con EL DIA, el referente de los comerciantes de la calle 12, Martín Ranea, comentó: "Es un problema de larga data, estos grupos expresan una cultura a los que adhieren pero nosotros les pedimos que entiendan que una persiana o una pared de un negocio no es un sector para pintar o expresar su arte. Queremos que se expresen de otra manera, nosotros no estamos en contra de las manifestaciones culturales, pero no aceptamos que las cosas se expresen sin consentimiento del inquilino o dueño del local".

En tanto, también explicó: "Nosotros tenemos nombre y apellido, vivimos durante la luz del día y esta gente trabaja durante la noche y no sabemos quienes son. Queremos buscar soluciones y encontrarnos para buscar otro aspecto. Acá no nos olvidemos, donde hay una política municipal donde otros comerciantes se vieron beneficiosos de limpiar diferentes partes de sus comercios".

"Si algún comercio está de acuerdo y presta su conformidad, es un tema privado. Pero en términos generales, queremos que todo se maneje en función de cosas aceptados por las dos partes, no por una sola", finalizó a este medio.