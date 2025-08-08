Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Viernes de fiesta en Gonnet: Universitario inaugura su primera cancha de agua de hockey

Habrá juegos, música y gastronomía para celebrar un día histórico

Viernes de fiesta en Gonnet: Universitario inaugura su primera cancha de agua de hockey
8 de Agosto de 2025 | 12:18

Escuchar esta nota

En lo que promete ser una fiesta, esta tarde el Club Universitario vivirá un momento histórico al inaugurar su primera cancha de agua de hockey.

La invitación dice que a las 18hs. comenzarán las actividades festivas que incluirá una parte protocolar, como el corte de cinta y la entrega de reconocimientos a colaboradores, y otra de pura diversión, con juegos, música y opciones gastronómicas para que a la celebración no le falte nada.

Los primeros trabajos comenzaron a mediados del mes de enero, con la remoción de la vieja alfombra de arena y un acondicionamiento de la base de la cancha más cercana al Camino Centenario. Como suele suceder con cualquier obra, los plazos se prolongaron un poco más de lo previsto inicial, pero en ningún momento se frenó y siempre se hicieron cosas.

Es importante remarcar que el costo de la construcción de la cancha de agua es afrontado por las familias de jugadores y jugadoras, primero a través de un desembolso inicial y luego con la llamada "cuota cancha", y un acompañamiento del club que se plasmó principalmente en los trabajos de suelo.

Para llevar adelante esta iniciativa se formó una comisión que estuvo abocada de manera exclusiva a la construcción de la cancha y que además coordinó esfuerzo y trabajo en equipo con las jugadoras y jugadores de todas las categorías, la subcomisión de Hockey, el club y, principalmente, las familias.

Contar con una cancha de agua pone a la U a la par de los principales clubes de las máximas categorías en cuanto a la posibilidad de contar con lo último en materia de instalaciones y recursos y sin dudas servirá para potenciar los logros obtenidos.

Por eso hoy no será un viernes más para la familia del hockey de la U. Será un día que quedará en el recuerdo como un momento único y el reflejo que el trabajo en equipo, antes o después, termina teniendo buenos resultados.

