La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia
Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
A 51 años de la renuncia de Nixon: el día que el escándalo Watergate derrumbó a un presidente
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA
Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?
Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 8 de agosto
Cómo es el plan de la Comuna para relocalizar a los manteros del Parque Saavedra, en medio de la renovación
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba
Video y fotos | El desmonte de los durmientes de más de 50 años en La Plata
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Con la presencia de las 17 facultades, la Universidad Nacional de La Plata pondrá en marcha este lunes 11 la edición número 23° de Expo Universidad, la megamuestra gratuita y abierta a todo público, destinada especialmente a los jóvenes que cursan los últimos años de la escuela secundaria. De cara al ingreso 2026, miles de jóvenes podrán tomar su primer contacto con la vida universitaria y conocer de cerca la amplia oferta de carreras grado que ofrece la casa de estudios platense.
Este año, la se realizará desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de agosto inclusive, en coincidencia con la semana del 120º aniversario de la casa de estudios platense. Por ello, para el martes 12, los organizadores preparan una jornada espacial para celebrar el cumpleaños de la UNLP junto a miles de futuros ingresantes. Estarán presentes además las máximas autoridades de la UNLP y de las distintas unidades académicas.
La gran Expo educativa se desarrollará en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, de calle 50 entre 6 y 7. Se trata del máximo evento universitario destinado a los jóvenes que quieren conocer la amplia y variada oferta de carreras que se dictan en las 17 facultades de la Universidad platense.
En el emblemático edificio ubicado en el centro de la ciudad, miles de chicos y chicas tendrán su primer contacto con la vida universitaria y podrán acceder a toda la información necesaria para preparar el ingreso a la Universidad.
A lo largo de cuatro jornadas, de 9 a 18 horas, los estudiantes del nivel secundario de las escuelas de la región tendrán la oportunidad de recorrer la muestra y encontrar, en un sólo lugar, toda la oferta académica, los planes de estudios y características de cada una de las más de 120 carreras de grado que dicta la casa de estudios platense.
Además, guiados por profesionales, docentes y estudiantes avanzados de la UNLP, quienes visiten la Expo accederán a la información detallada sobre los requisitos para el ingreso 2026 a la Universidad, y sobre las características y condiciones de aprobación de los cursos de nivelación de cada una de las 17 facultades.
Stands, charlas y actividades de las 17 facultades
LE PUEDE INTERESAR
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este viernes 8 de agosto
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 8 de agosto
Como todos los años, cada una de las unidades académicas estarán presentes con sus stands, ofreciendo charlas con información precisa sobre las carreras y el perfil profesional de los graduados. También habrá presencia de la Escuela Universitaria de Oficios, un espacio de educación formal alternativa orientado a fortalecer el nivel de preparación para propiciar la inserción laboral.
En el marco del Programa “Vení a la UNLP”, que lleva adelante la prosecretaría de Bienestar Universitario, los chicos de escuelas públicas y privadas podrán participar de charlas informativas en las que tendrán un primer acercamiento a los principales conceptos de la vida universitaria: desde los diferentes esquemas de cursada y sistemas de evaluación, hasta la forma de gobierno de la UNLP.
Además, los jóvenes recibirán toda la información sobre las distintas becas y beneficios que ofrece la Universidad Nacional de La Plata a sus estudiantes, como el Comedor, el Albergue, el préstamo de bicicletas, la entrega de computadoras, y los diferentes esquemas de ayuda económica para garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas.
También volverá a haber un área destinada al equipo Esports UNLP, un espacio de formación y contención para estudiantes sobre la práctica de deportes electrónicos que la Universidad viene desarrollando desde 2021. Esta iniciativa permite contar con planteles oficiales y competir en torneos nacionales e internacionales de videojuegos que fomentan la participación de la comunidad universitaria.
Cabe recordar que la primera edición de Expo Universidad se realizó en 2002. Desde entonces, la Municipalidad de La Plata sancionó una ordenanza que la declaró de interés municipal para la comunidad.
Propuestas de inclusión
Por iniciativa de la dirección de Discapacidad, Accesibilidad e Inclusión, este año se dispondrá de un espacio de bajos estímulos que estará ubicado en la planta baja del Pasaje Dardo Rocha para atender a aquellas personas con discapacidad que requieran una visita especial, en un entorno más tranquilo y personalizado.
Además, la Expo contará con un stand de la secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad donde se brindará información y asesoramiento sobre políticas de género y diversidad sexual, memoria y reparación histórica, políticas feministas y sobre el programa de acompañamiento universitario en cárceles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí