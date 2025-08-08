Con la presencia de las 17 facultades, la Universidad Nacional de La Plata pondrá en marcha este lunes 11 la edición número 23° de Expo Universidad, la megamuestra gratuita y abierta a todo público, destinada especialmente a los jóvenes que cursan los últimos años de la escuela secundaria. De cara al ingreso 2026, miles de jóvenes podrán tomar su primer contacto con la vida universitaria y conocer de cerca la amplia oferta de carreras grado que ofrece la casa de estudios platense.

Este año, la se realizará desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de agosto inclusive, en coincidencia con la semana del 120º aniversario de la casa de estudios platense. Por ello, para el martes 12, los organizadores preparan una jornada espacial para celebrar el cumpleaños de la UNLP junto a miles de futuros ingresantes. Estarán presentes además las máximas autoridades de la UNLP y de las distintas unidades académicas.

La gran Expo educativa se desarrollará en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, de calle 50 entre 6 y 7. Se trata del máximo evento universitario destinado a los jóvenes que quieren conocer la amplia y variada oferta de carreras que se dictan en las 17 facultades de la Universidad platense.

En el emblemático edificio ubicado en el centro de la ciudad, miles de chicos y chicas tendrán su primer contacto con la vida universitaria y podrán acceder a toda la información necesaria para preparar el ingreso a la Universidad.

A lo largo de cuatro jornadas, de 9 a 18 horas, los estudiantes del nivel secundario de las escuelas de la región tendrán la oportunidad de recorrer la muestra y encontrar, en un sólo lugar, toda la oferta académica, los planes de estudios y características de cada una de las más de 120 carreras de grado que dicta la casa de estudios platense.

Además, guiados por profesionales, docentes y estudiantes avanzados de la UNLP, quienes visiten la Expo accederán a la información detallada sobre los requisitos para el ingreso 2026 a la Universidad, y sobre las características y condiciones de aprobación de los cursos de nivelación de cada una de las 17 facultades.

Stands, charlas y actividades de las 17 facultades

Como todos los años, cada una de las unidades académicas estarán presentes con sus stands, ofreciendo charlas con información precisa sobre las carreras y el perfil profesional de los graduados. También habrá presencia de la Escuela Universitaria de Oficios, un espacio de educación formal alternativa orientado a fortalecer el nivel de preparación para propiciar la inserción laboral.

En el marco del Programa “Vení a la UNLP”, que lleva adelante la prosecretaría de Bienestar Universitario, los chicos de escuelas públicas y privadas podrán participar de charlas informativas en las que tendrán un primer acercamiento a los principales conceptos de la vida universitaria: desde los diferentes esquemas de cursada y sistemas de evaluación, hasta la forma de gobierno de la UNLP.

Además, los jóvenes recibirán toda la información sobre las distintas becas y beneficios que ofrece la Universidad Nacional de La Plata a sus estudiantes, como el Comedor, el Albergue, el préstamo de bicicletas, la entrega de computadoras, y los diferentes esquemas de ayuda económica para garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

También volverá a haber un área destinada al equipo Esports UNLP, un espacio de formación y contención para estudiantes sobre la práctica de deportes electrónicos que la Universidad viene desarrollando desde 2021. Esta iniciativa permite contar con planteles oficiales y competir en torneos nacionales e internacionales de videojuegos que fomentan la participación de la comunidad universitaria.

Cabe recordar que la primera edición de Expo Universidad se realizó en 2002. Desde entonces, la Municipalidad de La Plata sancionó una ordenanza que la declaró de interés municipal para la comunidad.

Propuestas de inclusión

Por iniciativa de la dirección de Discapacidad, Accesibilidad e Inclusión, este año se dispondrá de un espacio de bajos estímulos que estará ubicado en la planta baja del Pasaje Dardo Rocha para atender a aquellas personas con discapacidad que requieran una visita especial, en un entorno más tranquilo y personalizado.

Además, la Expo contará con un stand de la secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad donde se brindará información y asesoramiento sobre políticas de género y diversidad sexual, memoria y reparación histórica, políticas feministas y sobre el programa de acompañamiento universitario en cárceles.