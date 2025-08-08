Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes 

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia
Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
A 51 años de la renuncia de Nixon: el día que el escándalo Watergate derrumbó a un presidente
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA
Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?
Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 8 de agosto
Cómo es el plan de la Comuna para relocalizar a los manteros del Parque Saavedra, en medio de la renovación
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba
Video y fotos | El desmonte de los durmientes de más de 50 años en La Plata
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los agentes de la Comisaría Decimocuarta lograron detener hasta el momento a un remisero que habría llevado a los delincuentes a cometer el hecho delictivo en la zona oeste platense.
Escuchar esta nota
Momentos de terror es lo que vivió una familia que vive en el barrio privado “Fincas de Victoria”, ubicada en 38 y 155, en Melchor Romero, cuando una banda de delincuentes logró ingresar en dos viviendas, vulnerando el sistema de seguridad del predio. Los agentes de la Comisaría Decimocuarta lograron detener hasta el momento a un remisero que habría llevado a los delincuentes a cometer el hecho delictivo en la zona oeste de La Plata.
El hecho ocurrió ayer a la madrugada, cuando los delincuentes armados ingresaron al lugar sin que se activaran las alarmas del sistema. Los delincuentes habrían entrado a las viviendas de manera violenta amenazando a sus habitantes, donde los golpearon y ataron antes de escapar, tras robar varios objetos de valor como: cadenas de oro, celulares, computadoras y dinero en efectivo.
Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que los malvivientes habrían ingresado al predio rompiendo un alambrado que da a una obra en construcción y después ingresaron a los domicilios. Los agentes de seguridad del predio lograron ver la huida de varios masculinos a pie, informaron.
Tras una importante intervención policial, lograron detener a uno de los integrantes de la banda, quien habría actuado de “campana”. El implicado que fue identificado se encontraba en la zona de la avenida 44 y 161, junto a un vehículo marca Ford modelo Focus con vidrios polarizados.
LE PUEDE INTERESAR
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Al ver a los agentes, el sujeto de 32 años se puso nervioso y cambió varias veces sus declaraciones. En primer lugar, dijo que "estaba perdido siendo de la localidad de Alejandro Korn, que había visitado a algunos amigos en la zona y no sabía como volver". Minutos después, dijo ante la policía que "era remisero y trajo desde la localidad de Guernica a cuatro conocidos de su primo, que los bajó en la estación de servicio y debía esperar su llamado para recogerlos, siendo cuatro hombres a quien solo conoce con sus apodos".
Por último, la policía se llevó detenido al implicado a la Comisaría Decimocuarta de Melchor Romero, que tiene jurisdicción en la zona y quedó imputado con la caratula "Robo agravado por ser cometido en lugar despoblado y en banda" interviniendo la Dra. Bravo de la UFI 07.
Los investigadores trabajan intensamente para dar con el resto de los implicados. Ya se están tomando declaraciones a las víctimas y revisando las cámaras de seguridad del complejo y de la zona circundante en busca de pistas.
El episodio generó un fuerte malestar entre los vecinos, quienes expresaron su preocupación por la vulnerabilidad del sistema de seguridad del barrio y exigieron respuestas a las autoridades.
La causa continúa en investigación a través del testimonio de las víctimas y las grabaciones de las cámaras de seguridad se busca dar con el resto de los implicados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí