Policiales

Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes 

Los agentes de la Comisaría Decimocuarta lograron detener hasta el momento a un remisero que habría llevado a los delincuentes a cometer el hecho delictivo en la zona oeste platense.

Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes 
8 de Agosto de 2025 | 08:21

Escuchar esta nota

Momentos de terror es lo que vivió una familia que vive en el barrio privado “Fincas de Victoria”, ubicada en 38 y 155, en Melchor Romero, cuando una banda de delincuentes logró ingresar en dos viviendas, vulnerando el sistema de seguridad del predio. Los agentes de la Comisaría Decimocuarta lograron detener hasta el momento a un remisero que habría llevado a los delincuentes a cometer el hecho delictivo en la zona oeste de La Plata.

El hecho ocurrió ayer a la madrugada, cuando los delincuentes armados ingresaron al lugar sin que se activaran las alarmas del sistema. Los delincuentes habrían entrado a las viviendas de manera violenta amenazando a sus habitantes, donde los golpearon y ataron antes de escapar, tras robar varios objetos de valor como: cadenas de oro, celulares, computadoras y dinero en efectivo.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que los malvivientes habrían ingresado al predio rompiendo un alambrado que da a una obra en construcción y después ingresaron a los domicilios. Los agentes de seguridad del predio lograron ver la huida de varios masculinos a pie, informaron. 

Tras una importante intervención policial, lograron detener a uno de los integrantes de la banda, quien habría actuado de “campana”. El implicado que fue identificado se encontraba en la zona de la avenida 44 y 161, junto a un vehículo marca Ford modelo Focus con vidrios polarizados. 

Al ver a los agentes, el sujeto de 32 años se puso nervioso y cambió varias veces sus declaraciones. En primer lugar, dijo que "estaba perdido siendo de la localidad de Alejandro Korn, que había visitado a algunos amigos en la zona y no sabía como volver". Minutos después, dijo ante la policía que "era remisero y trajo desde la localidad de Guernica a cuatro conocidos de su primo, que los bajó en la estación de servicio y debía esperar su llamado para recogerlos, siendo cuatro hombres a quien solo conoce con sus apodos".

Por último, la policía se llevó detenido al implicado a la Comisaría Decimocuarta de Melchor Romero, que tiene jurisdicción en la zona y quedó imputado con la caratula "Robo agravado por ser cometido en lugar despoblado y en banda" interviniendo la Dra. Bravo de la UFI 07. 

Siguen buscando a los demás delincuentes 

Los investigadores trabajan intensamente para dar con el resto de los implicados. Ya se están tomando declaraciones a las víctimas y revisando las cámaras de seguridad del complejo y de la zona circundante en busca de pistas.

El episodio generó un fuerte malestar entre los vecinos, quienes expresaron su preocupación por la vulnerabilidad del sistema de seguridad del barrio y exigieron respuestas a las autoridades.

La causa continúa en investigación a través del testimonio de las víctimas y las grabaciones de las cámaras de seguridad se busca dar con el resto de los implicados.

 

