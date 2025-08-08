El Boca de Riquelme: cimbronazos, el síndrome del "jugador triste" y la necesidad de resultados inmediatos

El sábado será un día crucial para Boca Juniors en medio de la crisis deportiva que atraviesa bajo el mando del presidente Juan Román Riquelme. Ante Racing, en La Bombonera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que no sólo no levantan cabeza dentro de la cancha sino que cada vez se topan con más limitaciones que virtudes, tienen la obligación de conseguir los tres puntos para mantenerse en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026, el certamen preferido por sus hinchas y que sin embargo no juega desde hace ya dos ediciones, lo que compromete la situación de la gestión de Román.

La reciente salida del capitán Marcos Rojo y la disolución del Consejo del Fútbol dan cuenta del clima caliente que se vive en el Xeneize y que a la vez necesita disipar cuanto antes en estos momentos de apremios. No fueron decisiones aisladas de Riquelme, sino que van de la mano de dos años de puros fracasos deportivos, con contrataciones de jugadores que en su mayoría no estuvieron a la altura de los rendimientos esperados y prácticamente sin nuevos títulos para exhibir en la gloriosa vitrina del club.

Ahora contra Racing se verá si las determinaciones del presidente, que va para su tercer año de mandato, tendrán algún tipo de efecto inmediato. Lo que pueda pasar el sábado en el Alberto J. Armando es una incógnita y los hinchas serán jueces de lo que suceda. Es insoslayable que Boca sufre carencias como consecuencia de las malas decisiones de la gestión deportiva.

Para empezar, no tiene medias punta que le den un mínimo de agresividad en la faceta de ataque. Ni Exequiel Zeballos ni Brian Aguirre generaron alternativas aprovechables en esos sectores. Así, el campeón del mundo Leandro Paredes y Alan Velasco no encuentran referencia para descargar o filtrar las pelotas que se gestionan en el centro de la cancha. Las lesiones y el bajo rendimiento del uruguayo Edinson Cavani es otro de los factores que explican la ausencia de goles. Los ingresos intermitentes de Milton Giménez que en los últimos partidos se lo vio más dinámico, poco y nada sirvieron para revertir esa sequía en las redes.

El sacrificio de Miguel Marentiel y las llegadas por los laterales de Lautaro Blanco son prácticamente las únicas armas con que cuenta el equipo de Russo para generar alguna esperanza de gol. Por el otro lado, Luis Advíncula y Kevin Zenón muestran en esta parte del año lo peor de sus versiones. El español Ander Herrera, de pie exquisito, todavía no pudo salir de su seguidilla de lesiones para auxiliar la banda derecha. Para colmo, en su llegada Miguel Russo sentó en el banco de suplentes al juvenil Milton Delgado, uno de los elementos más creativos del equipo y que hacía que los hincha se rompieran las manos aplaudiéndolo por su visión de juego y su entrega en los momentos de recuperación.

Lo cierto es que en lo que va del torneo clausura el Xeneize no pudo inquietar a sus rivales, de escasa jerarquía. Además, mostró debilidades básicas en la saga central. No hubo equipo, en estos tres partidos, que no le haya cabeceado dentro del área.

¿Jugadores tristes?

Las recientes decisiones de Riquelme podrían tener también otros ribetes más allá de lo institucional y lo deportivo. ¿Estará allí la idea de generar un nuevo clima, un nuevo ambiente, salir de la depresión deportiva en la que pareciera estar sumido el plantel? Ayer el analista Diego Latorre decía que en Boca "en definitiva, domingo a domingo es volver a empezar. La situación que está viviendo Boca merece eso. Entiendo que lo que estoy diciendo es como que estoy afuera de la realidad, pero el próximo partido para Boca, como el siguiente, es el más valioso, tiene que ser el principio de una nueva etapa".

Para Latorre es importante "que los jugadores se lo crean antes de entrar a la cancha". Según reflexionó Gambeta, "un jugador triste, con conflictos, es un mal jugador de fútbol. Es un jugador que va a rendir un 1% de lo que puede rendir. Un jugador triste, un jugador cargado, un jugador con equipaje, un jugador con problemas, un jugador que no tiene la cabeza libre, que la tiene contaminada...".

Latorre dilucida que ante los últimos movimientos de Riquelme es menester generar nuevos ánimos tanto a nivel institucional como en el plantel. Quien llevara los hilos del Xeneize en aquellos difíciles y acorazonados años '90 hizo un llamado a que "el entrenador, Román, el nuevo director deportivo, tienen que tratar de ayudar al futbolista, porque lo único que te salva es el domingo. Es jugar bien al fútbol. Y para jugar bien al fútbol necesitás libertad. Libertad no es agarrar y correr por toda la cancha, es tener la cabeza limpia para tomar decisiones, para saber elegir, para poder resolver".