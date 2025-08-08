¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
El conductor de una Ferrari destrozó su coche en la madrugada del viernes, luego de un fuertísimo accidente donde perdió el control del coche, despistó y se golpeó contra un poste a casi 40 metros de la ruta
El accidente ocurrió en la intersección de las rutas 16 y 6, a la altura de San Vicente. Es un pequeño camino de enlace del camino que une La Plata con Campana.
Según indicaron en base a fuentes policiales, el conductor se dirigía en sentido a Cañuelas a gran velocidad y no advirtió la rotonda que enlaza con la 16. Al subirse, perdió el control del coche, se salió de la ruta y terminó impactando contra el alambrado de un campo ubicado frente a un destacamento policial.
Si bien el auto quedó destrozado, el sector del habitáculo quedó intacto. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, comentaron fuentes citadas por el medio. El conductor, Diego M., comentó que vivía en la localidad de Canning, a poco más de 15 minutos del lugar del choque.
¿CUÁNTO CUESTA Y QUE MODELO ES LA FERRARI?
Por lo que se pudo apreciar de los restos del coche, se trata de una Ferrari 296 GTB modelo híbrido de color amarillo, un ejemplar único en el país cuyo precio puede rondar el millón de dólares en Argentina, según las presentaciones.
Es un deportivo biplaza híbrido con motor trasero central con asistencia eléctrica que le permite ofrecer una potencia de 830 caballos de fuerza. El sistema híbrido le permite a la 296 GTB alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,3 segundos.
