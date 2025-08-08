Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes
Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
La Municipalidad de La Plata prevé implementar en las próximas semanas el sistema de "onda verde" en los dos principales corredores de Zona Norte: Camino Belgrano y Camino Centenario. También se aplicará en la avenida 60 de Los Hornos. La medida se suma a la ya aplicada en la Avenida 44 que agilizó el tránsito en el acceso Oeste de la Ciudad más allá de las quejas que en un principio elevaron vecinos de distintas localidades como Olmos y Etcheverry.
Fuentes municipales anticiparon a EL DIA que en el caso del Camino Centenario, la "onda verde" abarcará desde 511, en Ringuelet, hasta Villa Elisa, lo que permitirá a los automovilistas ganar varios minutos en su desplazamiento entre las localidades que atraviesa esa arteria clave e incluso en la conexión con el centro de La Plata.
Por otro lado, en el Camino General Belgrano, el sistema de vía rápida abarcará desde 508 hasta Villa Elisa. El propósito será el mismo: unir más rápido las localidades y el centro platense.
Cabe remarcar que algunos semáforos deben dar vuelta varias veces y los conductores pierden varios minutos para poder avanzar. La onda verde sería una solución para evitar congestionamientos y el tránsito extremadamente lento. Se prevé que la velocidad promedio sea de entre 55 y 60 kilómetros por hora, promoviendo una mejor fluidez de los vehículos.
El otro punto de la Ciudad en donde se implementará esta modalidad ágil de circulación será la avenida 60 en Los Hornos. El tramo, en este caso, comprenderá desde la avenida 31 hasta 143. Un sector de gran congestionamiento y trastornos que complica a vecinos de la zona e incluso al transporte público. En este caso, la medida comenzará a regir una vez finalizadas las obras que comenzaron a realizarse este año.
La Municipalidad explicó que los trabajos realizados en la franja comprendida entre 131 y 137 de la avenida 60 incluyeron nueva pavimentación y la reducción del ancho de la rambla central a 2,50 metros, permitiendo incorporar un carril más de circulación en cada mano.
De esta manera, la vía cuenta ahora con dos carriles por sentido y uno adicional destinado al estacionamiento, lo que optimizará la circulación vehicular y pondrá en valor el espacio público.
Además, se ejecutó la demarcación horizontal en todo el sector y se intervino la rambla con tareas de paisajismo y nueva vegetación.
Cabe destacar que la intervención se extenderá en una segunda etapa hasta 146, mientras que desde 146 hasta 167 se hará una nueva pavimentación que abarcará la construcción de veredas, una rambla central, la puesta en valor del patrimonio, la ampliación de los ductos de desagüe pluvial y la construcción de nuevos sumideros.
El Plan de Mantenimiento Urbano que ejecuta la Comuna en los distintos barrios de la capital bonaerense incluye la intervención de casi 300 calles en Los Hornos, de las cuales 71 son con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 calles de tierra.
