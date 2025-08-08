Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
8 de Agosto de 2025 | 09:43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata prevé implementar en las próximas semanas el sistema de "onda verde" en los dos principales corredores de Zona Norte: Camino Belgrano y Camino Centenario. También se aplicará en la avenida 60 de Los Hornos. La medida se suma a la ya aplicada en la Avenida 44 que agilizó el tránsito en el acceso Oeste de la Ciudad más allá de las quejas que en un principio elevaron vecinos de distintas localidades como Olmos y Etcheverry. 

Fuentes municipales anticiparon a EL DIA que en el caso del Camino Centenario, la "onda verde" abarcará desde 511, en Ringuelet, hasta Villa Elisa, lo que permitirá a los automovilistas ganar varios minutos en su desplazamiento entre las localidades que atraviesa esa arteria clave e incluso en la conexión con el centro de La Plata. 

Por otro lado, en el Camino General Belgrano, el sistema de vía rápida abarcará desde 508 hasta Villa Elisa. El propósito será el mismo: unir más rápido las localidades y el centro platense. 

Cabe remarcar que algunos semáforos deben dar vuelta varias veces y los conductores pierden varios minutos para poder avanzar. La onda verde sería una solución para evitar congestionamientos y el tránsito extremadamente lento. Se prevé que la velocidad promedio sea de entre 55 y 60 kilómetros por hora, promoviendo una mejor fluidez de los vehículos. 

El otro punto de la Ciudad en donde se implementará esta modalidad ágil de circulación será la avenida 60 en Los Hornos. El tramo, en este caso, comprenderá desde la avenida 31 hasta 143. Un sector de gran congestionamiento y trastornos que complica a vecinos de la zona e incluso al transporte público. En este caso, la medida comenzará a regir una vez finalizadas las obras que comenzaron a realizarse este año. 

Las obras en Los Hornos 

La Municipalidad explicó que los trabajos realizados en la franja comprendida entre 131 y 137 de la avenida 60 incluyeron nueva pavimentación y la reducción del ancho de la rambla central a 2,50 metros, permitiendo incorporar un carril más de circulación en cada mano. 

De esta manera, la vía cuenta ahora con dos carriles por sentido y uno adicional destinado al estacionamiento, lo que optimizará la circulación vehicular y pondrá en valor el espacio público.  

Además, se ejecutó la demarcación horizontal en todo el sector y se intervino la rambla con tareas de paisajismo y nueva vegetación. 

Cabe destacar que la intervención se extenderá en una segunda etapa hasta 146, mientras que desde 146 hasta 167 se hará una nueva pavimentación que abarcará la construcción de veredas, una rambla central, la puesta en valor del patrimonio, la ampliación de los ductos de desagüe pluvial y la construcción de nuevos sumideros. 

El Plan de Mantenimiento Urbano que ejecuta la Comuna en los distintos barrios de la capital bonaerense incluye la intervención de casi 300 calles en Los Hornos, de las cuales 71 son con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 calles de tierra. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, endeudados: cuando el préstamo y la tarjeta asfixian

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En medio de sus internas, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial

Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo

El drama de Julieta Prandi, que expuso su dolor “Me robaron años de vida”
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial

Eduardo Domínguez dijo que “el convencimiento del equipo es fundamental” y habló de Marcos Rojo

VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz

Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo

Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Últimas noticias de La Ciudad

Comienza el lunes una nueva edición de Expo Universidad en el Pasaje Dardo Rocha

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este viernes 8 de agosto

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 8 de agosto

Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?
Policiales
Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes 
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años
Espectáculos
Confirmado: los destacados invitados que recibirán Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana
Vacaciones de invierno infernales: hicieron estallar las discusiones entre Fabián Cubero y Nicole Neumann
La primera boda gay del fútbol español: todas las fotos del celebrado enlace
Después de los 85: Alberto Cormillot aseguró que sigue activo sexualmente 
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
Deportes
El Boca de Riquelme: cimbronazos, el síndrome del "jugador triste" y la necesidad de resultados inmediatos
Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura
VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran
Información General
VIVO. Nueva expedición del Conicet en el fondo del mar con más hallazgos sorprendentes
A 51 años de la renuncia de Nixon: el día que el escándalo Watergate derrumbó a un presidente
Julio de 2025: el tercero más caluroso en el mundo
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Prueban que posponer el placer reduce la felicidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla