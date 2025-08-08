Una Ferrari amarilla despistó, chocó y terminó destruida en un campo a 50 Km de La Plata

Un fuertísimo siniestro vial tuvo lugar hoy viernes por la mañana en la rotonda de intersección de las Rutas 16 y 6, en la jurisdicción del partido de San Vicente a tan solo 50km de la ciudad de La Plata.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, la Ferrari despistó por razones que se tratan de establecer, a gran velocidad, impactando con un poste y quedando alojado en el interior de un campo, a casi 40 metros de la traza.

Si bien el vehículo de alta gama quedó totalmente destruido, el conductor de la Ferrari amarilla resultó ileso, retirándose del lugar por sus propios medios.

Cuando la Policía llegó al sitio del siniestro, una grúa particular estaba retirando al vehículo, y se procedió a dar intervención a la UFIJD N°1 San Vicente , Dpto.Jud. La plata.