Julio de 2025: el tercero más caluroso en el mundo

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
En medio de sus internas, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
La CGT marchó con críticas a Milei, pero envió señales de diálogo
Archanco: “Conocemos la Ciudad y sabemos lo que la gente necesita”
La pobreza bajaría al 31,6% y afecta a casi unas 3,4 millones de personas
Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Con la renovación, los manteros de Parque Saavedra serán relocalizados
Prestadores de diálisis advierten por una crisis y deudas con el sector
Examen de Residencias: controles de seguridad, a un metro y con ausentes
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Así lo indicaron científicos de la Unión Europea, quienes destacaron que las altas temperaturas afectaron ecosistemas y favorecieron fenómenos climáticos extremos
El mundo registró en 2025 su tercer julio más caluroso tras dos años de temperaturas récord para ese mes, aunque varias regiones se vieron devastadas por climas extremos, informó ayer el servicio europeo de monitoreo climático.
Intensas lluvias causaron inundaciones en Pakistán y el norte de China, mientras Canadá, Escocia y Grecia enfrentaron incendios y varios países de Asia y Escandinavia registraron temperaturas récord en julio.
“Dos años después del julio más caluroso en registro, se rompió una cadena de temperaturas récord mundiales”, dijo en un comunicado Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático Copernicus, de la Unión Europea.
“Pero eso no significa que el cambio climático haya terminado. Seguimos presenciado los efectos de un mundo que se calienta”, agregó.
Julio tuvo una leve baja comparado con el mismo mes de los dos años previos, con un promedio de 1,25 ºC encima de la era preindustrial (1850-1900).
No obstante, ese incremento aparentemente pequeño fue suficiente para hacer que tormentas, olas de calor y otros fenómenos climáticos fueran más mortales y destructivos.
LE PUEDE INTERESAR
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
LE PUEDE INTERESAR
Prueban que posponer el placer reduce la felicidad
“Presenciamos en julio los efectos de un mundo que se calienta en eventos como las olas de calor extremo y las inundaciones catastróficas”, señaló Buontempo.
El mes pasado, la temperatura excedió los 50 ºC en el Golfo, Irak y, por primera vez, Turquía, mientras aguaceros torrenciales mataron a cientos de personas en China y Pakistán.
En España, más de mil muertes se atribuyeron al calor de julio, la mitad que el mismo período de 2024, según un organismo público.
La principal fuente del CO2 que provoca el aumento de temperatura es la quema de petróleo, carbón y gas para generar electricidad.
“A menos que estabilicemos rápidamente las concentraciones de gas de efecto invernadero en la atmósfera, tendremos que esperar no solo nuevas temperaturas récord sino también el agravamiento de su impacto”, advirtió Buontempo.
Más de la mitad de Europa y la región del Mediterráneo experimentaron las peores condiciones de sequía en la primera parte de julio desde que comenzó el monitoreo en 2012, según un análisis de la AFP con datos del Observatorio Europeo de Sequías.
En contraste, las temperaturas estuvieron por debajo de lo normal en América del Sur y Norte, India y partes de Australia y África, así como la Antártida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí