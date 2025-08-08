Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Estudiantes derrotó 2-1 a independiente rivadavia de mendoza

De principio a fin: un triunfo más que convincente

Como en sus mejores épocas el Pincha jugó un partido serio, con intensidad y niveles individuales altos. Gran presentación de sus juveniles. En el final lo complicó el VAR

De principio a fin: un triunfo más que convincente

todos los saludos son para el pibe fabricio pérez, quien convirtió el primer gol del pincha / n. braicovich

Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

8 de Agosto de 2025 | 04:24
Edición impresa

Estudiantes está de vuelta. Aquel juego que supo enamorar y convencer se vio anoche en UNO en el triunfo ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-1. Los nubarrones que tuvo Eduardo Domínguez encima suyo y que casi lo empujan a renunciar se despejaron. Al menos en el juego se vio aquellas buenas secuencias de los mejores momentos del ciclo.

El triunfo, además, le permite seguir trepando en la tabla Anual para estar más cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en el caso que la suerte en la actual Libertadores sea esquiva. Por lo pronto está puntero de su zona y le descontó tres puntos al rival de anoche.

Además le da confianza en la previa del partido tan importante que tendrá por delante: el duelo de octavos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Si había un momento para llegar en alza era este, aunque el bajón reciente le hizo perder una estrella y poner en riesgo la continuidad del entrenador.

El comienzo del partido fue todo del Pincha, que tuvo control, presión y precisión para mover la pelota y para atacar con mucha tranquilidad siempre buscando el momento y el lugar. En ese arranque frenético mostró un juego muy convincente y solo le faltó animarse a rematar al arco en las aproximaciones hasta el arco de Centurión.

El primero que lo hizo fue el pibe Fabricio Pérez, que a los 7 minutos anotó el primer gol, del partido y el segundo en Primera División. No debe tener más de dos o tres remates al arco, o al menos hasta ese momento, un récord para este fútbol. Antes había sido el salvador en la Copa Argentina y anoche rompió el cero, terminando una jugada generada por la izquierda y un pase al segundo palo que lo encontró en posición de delantero y con certeza le pegó fuerte a un palo para el 1-0, merecido.

El desborde del Vasco Benedetti fue bueno, pero el control con derecha y la definición con zurda fue mejor todavía. Un buen gol para el equipo de Domínguez, que en ese arranque mostró más en ofensiva que en sus otros partidos en el torneo. Está claro que hay renovación y un crecimiento que solo los resultados dirán hasta dónde le alcanzará.

LE PUEDE INTERESAR

Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura

LE PUEDE INTERESAR

Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales

El trabajo colectivo del primer tiempo fue bueno y si bien no hubo una figura visible, el que más se destacó fue Cristian Medina, suelto delante de la pareja de doble cinco y con mucha velocidad en las transiciones, recorrido y pase. De lo mejor del volante que llegó en el verano y adelantó el debate por las cláusulas en el fútbol argentino, situación que luego sería más recurrente.Él fue quien se puso el equipo al hombro y un escalón por debajo Tiago Palacios.

Fue tanta la superioridad en esos 45 minutos que hasta cuando perdía la pelota tardaba muy poco en recuperarla. Hizo todo bien. O casi todo, porque le faltó el remate desde media y larga distancia que pudo generarle alguna jugada más de riesgo en el arco de enfrente.

El partido se empezó a definir a los 39 minutos cuando Leandro González Pirez marcó de cabeza el 2-0 tras un gran centro desde la derecha de Fabricio Pérez. Gol y asistencia del juvenil para un primer tiempo perfecto o lo más cercano a ello. El exRiver ganó en el punto del penal y dejó sin chances al arquero rival, que pese a estirarse no llegó.

El Pincha fue muy superior a Independiente Rivadavia. Lo superó en cada centímetro del campo y si hubiese estado más fino en los metros finales hasta podría haber marcado otro gol. Ahora sí que conformaba porque en los triunfos ante Huracán y Racing podían encontrarse grises pero anoche, aunque el rival era de menor envergadura, jugó con seriedad y autoridad. En un momento clave del semestre mostró credenciales, que necesitará revalidar en la Copa Libertadores si es que quiere meterse en cuartos de final.

En el segundo tiempo siguió con su postura agresiva aunque retrocedió unos metros para apretar y achicar espacios. Eso permitió que la visita se adelantase unos metros, sin riesgo, pero más cerca del arco de Fernando Muslera. Era difícil continuar con el asedio tan adelante.

El único jugador que no sintonizó el mismo canal o que no estuvo tan nítido a la hora del juego fue Lucas Alario, referente de área del 4-2-3-1, el dibujo que se vio más tiempo en el campo. Cuando bajó la pelota llegaba arriba y cuando esperaba adelante el balón no llegaba. Le costó y por eso se fue reemplazado a los 19 minutos del complemento.

Con José Sosa, Facundo Farías y Edwuin Cetré Estudiantes se distribuyó diferente en el campo. Buscó más explosión y menos tenencia, ya entendiendo que el cansancio empezaba a pasar factura y el rival le daba espacios para contragolpear con la pelota recuperada.

El partido se fue apagando, porque Estudiantes controló los tiempos y ya con Carrillo en cancha volvió a su dibujo original. El rival se fue dando por vencido y no tuvo ninguna chance e de vulnerar a un Muslera. Recién en el descuento una jugada de VAR terminó con penal para la Lepra y la merecida expulsión de Benedetti para el sufrimiento de los últimos tres minutos. No lo merecio Estudiantes que ganó no dejó ninguna duda. De principio a fin como en los viejos tiempos de este equipo del Barba Domínguez.

En el primer capítulo fue ampliamente dominador. Lo más claro en tiempo

El pibe Pérez abrió la noche con un zurdazo tras controlar con su pierna derecha

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Rojo se despidió de Boca y vuelve a sonar en el León

González Pirez tuvo su bautismo de gol y los pibes respondieron

Uno por uno - Estudiantes

“El convencimiento del equipo es fundamental”

La infantil expulsión del defensor Gastón Benedetti

Abrochó la tercera victoria consecutiva

Camiseta que lo emocionó en un duro momento
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

Estudiantes superó la prueba con algunos suplentes: venció 2 a 1 a Independiente de Mendoza e irá confiado a Asunción

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
+ Leidas

Uno por uno - Estudiantes

De principio a fin: un triunfo más que convincente

Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales

Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba

Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura

Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran

Camiseta que lo emocionó en un duro momento
Últimas noticias de Deportes

Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura

Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales

Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran

Tigre recibe al Globo; Newell’s-C. Córdoba y Lanús, ante Talleres
La Ciudad
Con fe, una multitud pidió trabajo a San Cayetano
Jubilados, endeudados: cuando el préstamo y la tarjeta asfixian
Otro zorro en el Centro: ahora en la Legislatura
Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Con la renovación, los manteros de Parque Saavedra serán relocalizados
Policiales
Facturas truchas: un negocio con “montañas de dinero”
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años
Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
Espectáculos
¡Provocame!: el romance de Chayanne y el público argento
Soledad Villamil: “Con la música se abren los corazones”
Los Caniggia, en guerra Alex y Charlotte no se pueden ni ver
Prandi, expuso su dolor “Me robaron años de vida”
¿Nuevo amor?: Laurita, vinculada con un deportista
Política y Economía
En La Matanza: anulan los cambios en el padrón electoral
El Presidente y una foto polémica para arrancar la campaña electoral
Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia
La Provincia reanuda la paritaria con los gremios
Se aceleró la inflación en CABA hasta 2,5% en julio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla