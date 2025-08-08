Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Marcos Rojo se despidió de Boca y hay bronca Pincha: "Me voy del club que soy hincha" y video con gol a Estudiantes

8 de Agosto de 2025 | 13:24

A horas de concretarse su llegada a Racing Club, Marcos Rojo se despidió este viernes de Boca Juniors con un emotivo mensaje dirigido a los hinchas y con un video en el que le hace un gol a Estudiantes de La Plata con la camiseta del Xeneize. "Hoy me toca despedirme de Boca, del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar", tiró el defensor.  

"Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable", tiró el ex capitán de Boca. 

"Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que ustedes, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Sé que a veces, me equivoqué", reconoció el central que en el último tiempo fue cuestionado por la hinchada 

"Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere", explicó. 

Sin embargo, Rojo afirmó que "fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores".  

En su mensaje a la hinchada de Boca, comentó: "Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían".  

Además, se mostró agradecido al señalar que "siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos". "Son únicos", destacó. Tampoco faltaron saludos hacia dentro del mundo Boca: "Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos”. 

Por otro lado, tras su abrupta y conflictiva salida del club, mención que “hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas",   

"Gracias por esta aventura inolvidable.  Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS", concluye Marcos Rojo en su carta de despedida del club Xeneize. 

La llegada a Racing

Marcos Rojo será el sexto refuerzo de Racing en este mercado de pases, llegando con los papeles en su poder tras su último paso en Boca.

El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el "Xeneize" este jueves y, en las próximas horas, rubricará su vínculo con la "Academia" para transformarse en el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.

El defensor de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato de productividad por un año con Racing que intentará cerrar la operación este viernes para inscribirlo en la lista de buena fe para la Copa Libertadores antes de las 18 horas que es el horario límite para fichar jugadores.

Así, Rojo se transformará en el sexto refuerzo de los de Costas tras las llegadas de Tomás Conechny del Deportivo Álaves de España, Elías Torres de Aldosivi de Mar del Plata, Duván Vergara de América de Cali de Colombia, Alan Forneris de Colón de Santa Fe y Franco Pardo de Unión de Santa Fe.

El entrenador Costas tendrá a un jugador que viene siguiendo de cerca desde que empezaron a circular los rumores de que podía finalizar su ciclo en Boca, etapa que inició en 2021 y finalizó este jueves con 118 partidos disputados, 9 goles y cuatro títulos locales.

Sin embargo, el director técnico deberá lidiar con un jugador que terminó su ciclo en Boca debido a las constantes lesiones y ausencias en varios partidos. Por ello, la dirigencia de Racing acordó un contrato de productividad con el ex defensor de la Seleccióna argentina.

 

