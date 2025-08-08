Vacaciones de invierno infernales: hicieron estallar las discusiones entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a encender el escándalo
Después de un acuerdo de por medio que parecía garantizar la paz, Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a encender el escándalo. Las recientes vacaciones de invierno desataron un nuevo conflicto que terminará en tribunales.
Todo comenzó con la división equitativa del tiempo con las niñas: mitad de los días con la madre, mitad con el padre, como lo establecía el acuerdo.
Pero, Nicole viajó con sus hijas a Europa y, al momento de regresar, avisó a través de un grupo de WhatsApp compartido que habían surgido problemas con los pasajes y que volverían dos días más tarde de lo pactado.
Ese mensaje encendió la furia de Cubero. El exfutbolista ya tenía planeadas sus vacaciones con las niñas en Mar del Plata, con reservas pagas y todo organizado.
Al ver que no podría concretarlas por el retraso, acusó a Nicole de incumplir el acuerdo firmado y ahora le exigirá una compensación económica por el perjuicio ocasionado. Además, exigirá que, de ahora en más, cada vez que la modelo quiera salir del país con las menores, él deba autorizar la salida.
Asimismo, Cubero señaló: “Se decidió de parte de ella no traerlas el día que me correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas. Me parece una falta de respeto no cumplir con lo pactado. Es imposible tener diálogo en estas circunstancias”.
