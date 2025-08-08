Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Espectáculos |Se pudrió

Vacaciones de invierno infernales: hicieron estallar las discusiones entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

Vacaciones de invierno infernales: hicieron estallar las discusiones entre Fabián Cubero y Nicole Neumann
8 de Agosto de 2025 | 08:43

Escuchar esta nota

Después de un acuerdo de por medio que parecía garantizar la paz, Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a encender el escándalo. Las recientes vacaciones de invierno desataron un nuevo conflicto que terminará en tribunales.

Todo comenzó con la división equitativa del tiempo con las niñas: mitad de los días con la madre, mitad con el padre, como lo establecía el acuerdo.

Pero, Nicole viajó con sus hijas a Europa y, al momento de regresar, avisó a través de un grupo de WhatsApp compartido que habían surgido problemas con los pasajes y que volverían dos días más tarde de lo pactado.

Ese mensaje encendió la furia de Cubero. El exfutbolista ya tenía planeadas sus vacaciones con las niñas en Mar del Plata, con reservas pagas y todo organizado.

Al ver que no podría concretarlas por el retraso, acusó a Nicole de incumplir el acuerdo firmado y ahora le exigirá una compensación económica por el perjuicio ocasionado. Además, exigirá que, de ahora en más, cada vez que la modelo quiera salir del país con las menores, él deba autorizar la salida.

Asimismo, Cubero señaló: “Se decidió de parte de ella no traerlas el día que me correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas. Me parece una falta de respeto no cumplir con lo pactado. Es imposible tener diálogo en estas circunstancias”.

LE PUEDE INTERESAR

La primera boda gay del fútbol español: todas las fotos del celebrado enlace

LE PUEDE INTERESAR

Después de los 85: Alberto Cormillot aseguró que sigue activo sexualmente 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata

Agenda Buenos Aires

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial

Una Ferrari amarilla despistó, chocó y terminó destruida en un campo a 50 Km de La Plata

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Pocas alianzas, muchos partidos y tironeos que persisten más allá de los acuerdos

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

VIDEO.- La Plata sin trenes: los pasajeros del Roca estallan por las demoras y los gastos extras

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial

Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Eduardo Domínguez dijo que “el convencimiento del equipo es fundamental” y habló de Marcos Rojo

Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Últimas noticias de Espectáculos

Coki Ramírez habló de sus ratones con Milei: "Algo debe tener"

Confirmado: los destacados invitados que recibirán Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

La primera boda gay del fútbol español: todas las fotos del celebrado enlace

Después de los 85: Alberto Cormillot aseguró que sigue activo sexualmente 
La Ciudad
Grafiteros atacaron nuevamente en calle 12: "No aceptamos que se expresen sin consentimiento"
VIDEO.- La Plata sin trenes: los pasajeros del Roca estallan por las demoras y los gastos extras
Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
Comienza el lunes una nueva edición de Expo Universidad en el Pasaje Dardo Rocha
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este viernes 8 de agosto
Deportes
Marcos Rojo se despidió de Boca y hay bronca Pincha: "Me voy del club que soy hincha" y video con gol a Estudiantes
Viernes de fiesta en Gonnet: la U inaugura su primera cancha de agua de hockey
Marcos Rojo jugará en Racing tras rescindir con Boca: ¿qué pasó con Estudiantes?
El Boca de Riquelme: cimbronazos, el síndrome del "jugador triste" y la necesidad de resultados inmediatos
Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
Policiales
VIDEO. Así quedó la Ferrari amarilla tras el choque en un pueblo bonaerense
Una Ferrari amarilla despistó, chocó y terminó destruida en un campo a 50 Km de La Plata
Fuerte choque en pleno centro de La Plata 
Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes 
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Información General
Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular
VIVO. Nueva expedición del Conicet en el fondo del mar con más hallazgos sorprendentes
A 51 años de la renuncia de Nixon: el día que el escándalo Watergate derrumbó a un presidente
Julio de 2025: el tercero más caluroso en el mundo
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla