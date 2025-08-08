VIDEO. Así quedó la Ferrari amarilla tras el choque en un pueblo bonaerense

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
Pocas alianzas, muchos partidos y tironeos que persisten más allá de los acuerdos
Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
VIDEO. Una Ferrari amarilla despistó, chocó y terminó destruida en un campo a 50 Km de La Plata
Marcos Rojo jugará en Racing tras rescindir con Boca: ¿qué pasó con Estudiantes?
Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular
Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes
VIDEO.- La Plata sin trenes: los pasajeros del Roca estallan por las demoras y los gastos extras
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Eduardo Domínguez dijo que “el convencimiento del equipo es fundamental” y habló de Marcos Rojo
Alejandro Orfila: “Fuimos superiores al rival, no nos lastimó”
Viernes de fiesta en Gonnet: la U inaugura su primera cancha de agua de hockey
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
Coki Ramírez habló de sus ratones con Milei: "Algo debe tener"
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA
Grafiteros atacaron nuevamente en calle 12: "No aceptamos que se expresen sin consentimiento"
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
VIVO. Nueva expedición del Conicet en el fondo del mar con más hallazgos sorprendentes
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Jubilados, endeudados: cuando el préstamo y la tarjeta asfixian
Comienza el lunes una nueva edición de Expo Universidad en el Pasaje Dardo Rocha
A 51 años de la renuncia de Nixon: el día que el escándalo Watergate derrumbó a un presidente
Vacaciones de invierno infernales: hicieron estallar las discusiones entre Fabián Cubero y Nicole Neumann
Confirmado: los destacados invitados que recibirán Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un automovilista en una Ferrari tuvo un terrible accidente este viernes a la madrugada en San Vicente, en la rotonda de las rutas 6 y 16. El vehículo quedó completamente destruido pero el conductor salió ileso. Fuentes policiales creen que el accidente ocurrió porque circulaba a alta velocidad y que no hubo terceros involucrados.
El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. El hombre en la Ferrari circulaba por la Ruta 6 en sentido a Cañuelas. No habría advertido la rotonda y habría impactado de frente. El auto atravesó la rotonda y terminó impactando contra el alambrado de un campo, ubicado frente al destacamento de la Policía Rural.
Según fuentes policiales, el hombre salió caminando ileso del vehículo luego del tremendo accidente. Si bien el auto quedó destrozado, el sector del habitáculo no se vio afectado. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, comentaron fuentes que siguen el caso.
La Policía Bonaerense tomó intervención y también la Fiscalía Descentralizada de San Vicente. El vehículo quedó judicializado, por lo que no fue retirado por la aseguradora. Según fuentes policiales, el conductor habría sido identificado como Diego Martínez.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí