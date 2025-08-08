VIDEO. Así quedó la Ferrari amarilla tras el choque en un pueblo bonaerense

Un automovilista en una Ferrari tuvo un terrible accidente este viernes a la madrugada en San Vicente, en la rotonda de las rutas 6 y 16. El vehículo quedó completamente destruido pero el conductor salió ileso. Fuentes policiales creen que el accidente ocurrió porque circulaba a alta velocidad y que no hubo terceros involucrados.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. El hombre en la Ferrari circulaba por la Ruta 6 en sentido a Cañuelas. No habría advertido la rotonda y habría impactado de frente. El auto atravesó la rotonda y terminó impactando contra el alambrado de un campo, ubicado frente al destacamento de la Policía Rural.

Según fuentes policiales, el hombre salió caminando ileso del vehículo luego del tremendo accidente. Si bien el auto quedó destrozado, el sector del habitáculo no se vio afectado. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, comentaron fuentes que siguen el caso.

La Policía Bonaerense tomó intervención y también la Fiscalía Descentralizada de San Vicente. El vehículo quedó judicializado, por lo que no fue retirado por la aseguradora. Según fuentes policiales, el conductor habría sido identificado como Diego Martínez.