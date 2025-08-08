Fuerte choque en pleno centro de La Plata 

La mañana del viernes comenzó accidentada en pleno centro de La Plata, donde a un año casi del fatal accidente por una imprudencia al volante, hoy ocurrió nuevamente otro fuerte siniestro vial entre dos vehículos en la transitada esquina de la avenida 7 y 49.

Todo sucedió pasadas las diez de la mañana, cuando la conductora de una camioneta marca Fiat modelo Toro, circulaba por la avenida 7 y habría cruzado el semáforo en rojo, impactando del lado derecho con el rodado marca Fiat modelo Idea que cruzaba por 49 y en el que iban cuatro personas.

En tanto, al lugar acudieron rápidamente agentes de la Secretaría de Seguridad, SAME y la policía. Hasta el momento, no se habría registrado heridos de gravedad.

En este sentido, se recomienda a los automovilistas evitar la zona del siniestro, ya que se produjo un caos de tránsito y derivan a los conductores de los rodados hacia calles aledañas.

Cabe recordar que esto sucedió ya casi a un año del trágico siniestro que se cobró la vida de la médica Ana Fiorino, cuando fue embestida por otro conductor imprudente que circulaba a alta velocidad y pasó el semáforo en rojo.