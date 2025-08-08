Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Espectáculos

Coki Ramírez habló de sus ratones con Milei: "Algo debe tener"
8 de Agosto de 2025 | 12:01

Coki Ramírez volvió a tomar relevancia al posicionarse a favor del presidente Javier Milei y su gobierno en una reciente entrevista en el stream “Laca”, con la conducción de Tomás Díaz Cueto. 

“Yo a Javier Milei le creo y creo que el tipo quiere hacer las cosas bien. Pero hay demasiada mugre que remover”, mencionó la cordobesa. 

De esta forma, fue interceptada por un móvil de LAM y le consultaron si aceptaría tener una cita con él. Lejos de reaccionar mal, Ramírez se mostró dispuesta a conocerlo. 

"Si te tiro nombres, el presidente Javier Milei, ¿qué te parece?", indagó Santiago Riva Roy. 

“Tiene algo, algo debe tener, si Yuyito y Fátima (Florez) salieron con él, no sé, es como un misterio el Presidente”, contestó sin filtros. Y fue más allá: “Charlaría con Javier Milei, me parece que tiene una cabeza… Hablaría con él horas y horas y ahí hay que ver si hay piel”.

“Sí, yo estoy sola. Si me escribe Milei y me invita a salir, y me dice 'charlemos, vamos a ver una ópera' ¿sabés cómo voy?”, dijo entre risas. 

Además, confesó que se adaptaría a los gustos del mandatario: “Me entretienen los hombres inteligentes, después se ve el tántrico y el no sé qué. Hoy no tengo prejuicios”.

Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata

Agenda Buenos Aires

