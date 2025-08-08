Coki Ramírez habló de sus ratones con Milei: "Algo debe tener"

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
Coki Ramírez volvió a tomar relevancia al posicionarse a favor del presidente Javier Milei y su gobierno en una reciente entrevista en el stream “Laca”, con la conducción de Tomás Díaz Cueto.
“Yo a Javier Milei le creo y creo que el tipo quiere hacer las cosas bien. Pero hay demasiada mugre que remover”, mencionó la cordobesa.
De esta forma, fue interceptada por un móvil de LAM y le consultaron si aceptaría tener una cita con él. Lejos de reaccionar mal, Ramírez se mostró dispuesta a conocerlo.
"Si te tiro nombres, el presidente Javier Milei, ¿qué te parece?", indagó Santiago Riva Roy.
“Tiene algo, algo debe tener, si Yuyito y Fátima (Florez) salieron con él, no sé, es como un misterio el Presidente”, contestó sin filtros. Y fue más allá: “Charlaría con Javier Milei, me parece que tiene una cabeza… Hablaría con él horas y horas y ahí hay que ver si hay piel”.
“Sí, yo estoy sola. Si me escribe Milei y me invita a salir, y me dice 'charlemos, vamos a ver una ópera' ¿sabés cómo voy?”, dijo entre risas.
Además, confesó que se adaptaría a los gustos del mandatario: “Me entretienen los hombres inteligentes, después se ve el tántrico y el no sé qué. Hoy no tengo prejuicios”.
