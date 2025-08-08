Confirmado: los destacados invitados que recibirán Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
Ya están confirmadas las figuras que Mirtha Legrand y Juana Viale recibirán durante la noche del sábado 9 y el mediodía del domingo 10 en sus respectivas mesazas.
Durante la jornada del sábado, a partir de las 21:45, Mirtha recibirá en La noche de Mirtha a Martín Bossi y Laurita Fernández, a quiénes fue a ver días atrás en La Cena de los Tontos, la obra que se encuentra en boca de todos por la polémica salida de Mike Amigorena y la incorporación de Gustavo Bérmudez.
En cuanto al lado musical, la diva tendrá la presencia de Lucía y Joaquín Galan, el dúo Pimpinela, quienes hablarán de la expectativa que tienen por su gira en España. También se sumará Eugenia Tobal, actriz y amiga íntima de la dupla musical, que además protagonizó su último videoclip.
Por su parte, para cerrar el fin de semana a partir de las 13:45, Juana inaugurará una nueva mesaza con personalidades como Matías Vázquez, conductor de Puro Show, quien analizará el picante ambiente del espectáculo. En cuanto a lo actoral, Luisa Albinoni se presentará para hablar sobre Enemigas Íntimas, la obra que protagonizará en Calle Corrientes junto a Carmen Barbieri. Asimismo, para hablar sobre la industria musical y recorrer los grandes éxitos de su carrera, Axel se sumará a la gran y variada mesa. Siguiendo la línea de regreso, el actor Rodrigo Noya volvió de sus vacaciones en Italia y se hará presente en la mesa de la conductora.
Finalmente, al lado de estas grandes personalidades, la gran protagonista del domingo podría ser Brenda Asnicar, quién confirmó haber rechazado ser parte de la nueva producción teatral de Patito Feo y será reemplazada por Juli Poggio.
