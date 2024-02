La experiencia más sensual de Pamela Anderson, con un argentino de 80 años

Pamela Anderson sorprendió con una revelación: su mejor experiencia sensual más importante de su vida, para orgullo de la patria, la tuvo en Argentina. Con un octogenario.

La actriz y modelo comenzó su carrera como instructora de gimnasia, pero fue descubierta en Canadá y viajó a Los Ángeles a hacerse la América. Allí, realizó una famosa producción para Playboy y desde entonces, estalló su fama a nivel global. En ese marco, La conejita comenzó una serie de viajes, giras y presentaciones, y uno de ellos tuvo como destino Buenos Aires.

Así lo cuenta en su autobiografía, donde relata que allí conoció a un hombre de 80 años que, de acuerdo con lo que recupera su memoria, la guió paso a paso mientras bailaban toda la noche juntos. De esa noche recordó sin vueltas: “Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo olvidé”.

Anderson relata en sus memorias que la suavidad con que el hombre la tocaba la dejó “sin aliento”: que ser tratada por un “verdadero hombre” era “algo que nunca había sentido.

SUS PASOS POR EL PAÍS

Anderson volvería varias veces al país, incluyendo una visita problemática a Pinamar, donde no pudo llegar a destino porque fue abordada por una verdadera marea de hombres con ideas poco nobles, al grito de un cántico irreproducible que anteponía “chu” a su nombre.

“Tenía mi propia seguridad pero no fue suficiente. Se me rompió la blusa y me pegaron en la cabeza con una piedra”, recordó años después sobre el incidente. “Por un momento pensé que no iba a poder escaparme del tumulto de gente. Uno de mis guardias me cubrió con su cuerpo y me sacó de ahí”, aseguró Pamela, que también fue parte, fugazmente, de un “Bailando” donde Marce intentó levantar un rating que ya venía en picada con estrellas internacionales (también vino Mike Tyson: siempre los eliminaban a la primera). En aquella experiencia, le confesó a Marce haber descubierto el tango, baile por el que siente pasión. Se fue sin pena ni gloria del concurso: su lugar fue ocupado por Paula Chaves y Tinelli dijo tiempo después: “Creo que ni se enteró que yo era el conductor”.