DEL ROMANTICISMO A LA MODERNIDAD, ASÍ SE REINVENTA EL PRINT MÁS ICÓNICO

Prendas que florecen: el nuevo lenguaje del estampado en primavera

De los maxi estampados que inundan vestidos y faldas a las microflores que aparecen en accesorios, el floral 2025 propone un juego de contrastes entre lo natural y lo gráfico. Una tendencia que se renueva sin perder su espíritu primaveral

Prendas que florecen: el nuevo lenguaje del estampado en primavera

Vestido patchwork de múltiples estampados y volantes etéreos / Web

12 de Octubre de 2025 | 04:57
Edición impresa

Cada primavera trae su propia floración, y la moda no se queda atrás. Este 2025, el estampado floral vuelve a ocupar un lugar central, pero lo hace con un espíritu completamente renovado. Ya no se trata del clásico motivo romántico en tonos suaves: las flores se agrandan, se digitalizan, se mezclan con geometrías y colores vibrantes. Es el renacer de un print que nunca pasa de moda, pero que cada temporada encuentra una nueva voz.

Firmas como Wanama, Jazmin Chebar, Kosiuko y Ginebra diseñaron prendas a tono con la primavera para que sean lucidas en cualquier contexto.

En la calle, el floral se adapta a todos los estilos. Un vestido con flores grandes se equilibra con zapatillas blancas y una campera de jean; una blusa liviana de microflores combina perfecto con pantalones de lino o denim claro. Incluso los accesorios se suman al lenguaje floral, todos con pequeños motivos que aportan un guiño sutil.

La clave está en cómo se combinan las flores. Este año se lleva el “mix & match”: distintos tamaños, escalas y colores en una misma prenda o conjunto. Los estampados dejan de ser complementarios para convertirse en protagonistas, y se mezclan con texturas naturales —lino, algodón orgánico, poplin— que realzan su frescura.

El nuevo floral no busca ser dulce, sino poderoso. Habla de vitalidad, de libertad y de optimismo, tres conceptos que definen la moda pospandemia.

Así, el estampado floral florece nuevamente, pero con otro lenguaje: el de una generación que se anima al color, al movimiento y a la mezcla. Una tendencia que invita a mirar la naturaleza no como adorno, sino como inspiración viva para vestirse de alegría.

Esta temporada marca un renacimiento del estampado floral que trasciende lo decorativo para convertirse en una declaración de estilo y actitud. Las flores dejan de ser un símbolo de delicadeza para transformarse en emblemas de energía, libertad y optimismo.

Multimedia

Vestido patchwork de múltiples estampados y volantes etéreos / Web

VESTIDO AMAZONAS DE GINEBRA

JUMPSUIT ESTAMPADO CON VOLANTE PEPLUM ASIMÉTRICO / WEB

MONO LAYER FUJI SENDAI DE WANAMA

CHALECO FLORAL CHARM de kosiuko

Top y Pollera Fantastic de jazmin chebar

Mini Hawai de jazmin chebar

pinterest

Sandalia Plana Flores DE ZARA

Elegantes Pendientes de Gota Bordados con Flores Hechos a Mano / WEB

