Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina
Desde este jueves arrancó la nueva ronda de El Cartonazo con la entrega de la tarjeta gratis que viene en la edición impresa del diario EL DIA. Tras quedar vacante, el monto del premio trepó y quedó en $3.000.000. La novedad es que desde esta jugada también el juego que siguen miles de platenses premiará a quienes completen la línea. Desde hoy viernes al martes salen los números en la edición impresa.
Además, a partir de la jugada que comenzó el jueves con la llegada del nuevo cartón, quienes ganen El Cartonazo (al completar los 15 números que se publican en este diario entre el viernes y el martes) y presenten cinco cupones distintos publicados los días domingo, recibirán un premio extra: un auto 0 km (Renault Kwid) o la suma de 20 millones de pesos.
Cada semana habrá también premios por línea, que se sumarán a la chance de llevarse millones de pesos. Además, participar es gratis. Alcanza con pedir el cartón con el diario de este jueves y juntar los cupones dominicales para tener más posibilidades de ganar.
Para ganar al Cartonazo de EL DIA se necesita sumar los 15 aciertos. Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.
Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una. Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata. Si hay más de un ganador, el pozo se divide en partes iguales.
El ganador, si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, podrá elegir entre un auto cero kilómetro u optar por $20.000.000.
En caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de $20.000.000 y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana. El auto es un Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no el flete, ni seguros ni impuestos.
Los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte. Hay que guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional. A tener en cuenta: la publicación de los cupones dominicales continúa en curso.
Desde mañana se implementará el premio de línea de $300.000 por semana a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales.
El premio de línea no es acumulable si queda vacante.
