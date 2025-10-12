Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
Ocurrencias: los que fueron llegando y los que se están yendo
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Las “zonas oscuras” de las inversiones chinas en la Argentina
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EE UU
El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018
El salvataje de Trump a Milei, tan sorprendente como lleno de polémica
Desigualdad: mejora la estadística, deterioro real en las condiciones
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
El arte que late en el subsuelo de la “Catedral de las Pampas”
Federico Axat: el platense que pasó de la ingeniería civil al thriller
Cambio de era en Luxemburgo: Guillermo V, el nuevo gran duque de Luxemburgo
Bandidos en la Patagonia: las andanzas de Butch Cassidy y Sundance Kid
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las inversiones chinas en la Argentina también han incluido una llamada “base espacial” en Neuquén. Se llegó a un acuerdo para autorizar la construcción en el año 2012, pero fue ratificado por el Congreso Nacional en el 2014. Una de las mayores objeciones, como en todo contrato donde interviene Pekín, es que no se conoce de forma oficial el texto completo con los términos de la negociación que determinó la aprobación del proyecto chino. Sin embargo, la ministra macrista, Susana Malcorra, aclaró formalmente que, en 2016, se agregó una cláusula por la cual China se comprometía a usar la base con fines “civiles”.
Otro dato que llamó la atención fue que, a cambio de la cesión de la tierra y de la jurisdicción argentina sobre la misma, el 10% del tiempo podrá ser usado por científicos argentinos, es decir, 2 horas y 40 minutos por día, y que depende de las Fuerzas Armadas chinas. Todo ello ha sido motivo de objeciones de algunos sectores de La Argentina y, en particular, de los jefes del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
También motivó la preocupación de Washington la posible participación de Huawei en las redes de telecomunicación de la Argentina, porque se la acusa de ser un instrumento de espionaje por su relación con el Partido Comunista Chino. Sin embargo, empresas de ese origen han realizado inversiones en áreas consideradas como estratégicas, tales como explotaciones de oro, plata y cobre.
Mayores suspicacias despertó su participación en la central nuclear Atucha III y en operaciones ferroviarias destinadas a facilitar las exportaciones, como las que llevó a cabo cien años atrás Inglaterra y que, hasta el presente, son severamente criticadas. Han ganado también licitaciones para construir rutas, puentes y viviendas.
En pesca, a pesar de la permanente denuncia que pesa sobre las embarcaciones chinas que desarrollan sus actividades en el límite de las aguas territoriales argentinas, solo han invertido 200 millones de dólares en la Argentina. Entre las obras de mayor tamaño cabe mencionar las represas y las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, además de haber vendido los materiales necesarios y financiado la construcción para, entre otros proyectos solares, producir energía a partir del sol, como el parque Cauchari en Jujuy. Se aseguró su presencia en Vaca Muerta a través de la compra del 50% de la empresa Bridas que llevó a cabo CNOOC, la compañía petrolera estatal china pudo comprar el 60% de Pan American Energy (PAEG a British Petroleum). Ambas operaciones significaron el pago de 10.100 millones de dólares.
En todos los casos en que los proyectos se ejecutaron sobre la base de créditos chinos, fue obligatoria la contratación de empresas de ese origen, asegurando el retorno del capital en plazos estrictos y prohibiendo el uso de maquinaria e insumos que no fueran chinos, incluso con la autorización de importar elementos usados, cosa que generalmente no se permite a las compañías argentinas.
LE PUEDE INTERESAR
A dos semanas de las elecciones, la justicia posterga decisión sobre reimpresión de boletas por un error formal
En relación con la actitud de Pekín frente a la corrupción en el extranjero, en “El regalo del dragón: la historia real de China en África”, de Deborah Brautigam, se cita una frase del presidente del Banco de Importaciones y Exportaciones de China, Li Ruogu: “Si el agua es demasiado transparente, no se puede atrapar a ningún pez”.
Fundamentando ese concepto, el funcionario añadió: “Es todo parte de un proceso. No creo que Gran Bretaña haya sido tan transparente como lo es hoy hace 200 años. Lo mismo para Estados Unidos hace 100 años”. Un estudio de Transparencia Internacional sobre 100 empresas en 15 mercados emergentes ubicó a las chinas entre las más sospechadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí