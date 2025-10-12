“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto

La seguidilla de violentos asaltos contra jubilados en La Plata volvió a sumar un nuevo y alarmante capítulo. Esta vez, la víctima fue un vecino de Ángel Etcheverry que fue sorprendido dentro de su vivienda por tres delincuentes que lo redujeron con extremo salvajismo, lo ataron de pies y manos, y lo despojaron de una importante suma de dinero en efectivo.

De acuerdo a lo informado por voceros, este nuevo dramático caso ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 15.30, en una casa ubicada a la altura del kilómetro 56 y medio de la Ruta 2, a metros del cruce Etcheverry. Según consta en el parte oficial, el damnificado -identificado como Juan Antonio, de 77 años- descansaba en su habitación cuando advirtió la presencia de un desconocido merodeando por el exterior. Segundos después, escuchó un golpe seco en la puerta principal y antes de poder reaccionar se encontró con dos sujetos dentro de su vivienda.

Los delincuentes lo redujeron de inmediato: lo tiraron boca abajo, le ataron las manos y los pies, y uno de ellos lo golpeó en el rostro. “Me decían que les diera los dólares, que sabían que los tenía”, relató la víctima ante los investigadores. Aunque el hombre intentó explicar que no guardaba dinero de esa moneda, los delincuentes insistieron con amenazas: “Dame los dólares o no la contás”, lo intimidaron mientras revolvían cada rincón de la propiedad.

Durante varios minutos, los asaltantes se movieron con total impunidad. Revisaron cajones, roperos y muebles en busca de efectivo. Finalmente, escaparon llevándose unos mil dólares, sesenta mil pesos, y la llave de su camioneta Renault Duster. El jubilado, que a pesar del golpe no necesitó atención médica, quedó atado y en estado de shock, rodeado por el desorden que dejaron los ladrones.

Según su testimonio, los delincuentes escaparon en una motocicleta de baja cilindrada, color roja, en dirección a la Ruta 2. Ninguno de ellos exhibió armas de fuego durante el asalto, pero actuaron con una violencia que dejó al hombre completamente indefenso. En esta línea se supo que el damnificado describió a los agresores como tres hombres jóvenes, de contextura delgada, vestidos con ropa oscura. Uno de ellos, dijo, era más alto, mientras que los otros dos eran más bajos y fueron quienes se encargaron de maniatarlo.

Por el momento, los investigadores buscan determinar si los autores integran una banda que viene actuando en la zona rural y semiurbana de La Plata, donde en los últimos meses se repitieron hechos de similares características.

El ataque ocurrió en una franja horaria inusual, en pleno día, lo que refuerza la sensación de impunidad con la que se mueven los delincuentes. En varios casos recientes, las víctimas fueron adultos mayores que vivían solos o en zonas con escasa presencia policial. En este contexto vecinos de Etcheverry, Abasto y localidades cercanas como Olmos y El Peligro vienen denunciando desde hace tiempo una creciente ola de robos violentos en viviendas, con un patrón que se repite: grupos de dos o tres ladrones que se movilizan en moto, irrumpen por la fuerza y atacan sin escrúpulos.

El hecho, caratulado como “robo agravado”, se suma a una preocupante serie de ataques a jubilados en distintos puntos de La Plata. En las últimas semanas se registraron robos similares en City Bell, Tolosa y Los Hornos, en los que las víctimas fueron golpeadas y maniatadas dentro de sus domicilios.