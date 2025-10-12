Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |ESTA VEZ LA VÍCTIMA FUE UN VECINO DE ÁNGEL ETCHEVERRY

“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto

El abuelo de 77 años fue sorprendido mientras dormía y quedó a merced de tres asaltantes que ingresaron a su vivienda a plena luz del día. Lo redujeron con violencia, lo ataron y lo golpearon para robarle los ahorros

“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto

El grabe ataque ocurrió a metros del cruce Etcheverry / WEB

12 de Octubre de 2025 | 03:22
Edición impresa

La seguidilla de violentos asaltos contra jubilados en La Plata volvió a sumar un nuevo y alarmante capítulo. Esta vez, la víctima fue un vecino de Ángel Etcheverry que fue sorprendido dentro de su vivienda por tres delincuentes que lo redujeron con extremo salvajismo, lo ataron de pies y manos, y lo despojaron de una importante suma de dinero en efectivo.

De acuerdo a lo informado por voceros, este nuevo dramático caso ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 15.30, en una casa ubicada a la altura del kilómetro 56 y medio de la Ruta 2, a metros del cruce Etcheverry. Según consta en el parte oficial, el damnificado -identificado como Juan Antonio, de 77 años- descansaba en su habitación cuando advirtió la presencia de un desconocido merodeando por el exterior. Segundos después, escuchó un golpe seco en la puerta principal y antes de poder reaccionar se encontró con dos sujetos dentro de su vivienda.

Los delincuentes lo redujeron de inmediato: lo tiraron boca abajo, le ataron las manos y los pies, y uno de ellos lo golpeó en el rostro. “Me decían que les diera los dólares, que sabían que los tenía”, relató la víctima ante los investigadores. Aunque el hombre intentó explicar que no guardaba dinero de esa moneda, los delincuentes insistieron con amenazas: “Dame los dólares o no la contás”, lo intimidaron mientras revolvían cada rincón de la propiedad.

Durante varios minutos, los asaltantes se movieron con total impunidad. Revisaron cajones, roperos y muebles en busca de efectivo. Finalmente, escaparon llevándose unos mil dólares, sesenta mil pesos, y la llave de su camioneta Renault Duster. El jubilado, que a pesar del golpe no necesitó atención médica, quedó atado y en estado de shock, rodeado por el desorden que dejaron los ladrones.

Según su testimonio, los delincuentes escaparon en una motocicleta de baja cilindrada, color roja, en dirección a la Ruta 2. Ninguno de ellos exhibió armas de fuego durante el asalto, pero actuaron con una violencia que dejó al hombre completamente indefenso. En esta línea se supo que el damnificado describió a los agresores como tres hombres jóvenes, de contextura delgada, vestidos con ropa oscura. Uno de ellos, dijo, era más alto, mientras que los otros dos eran más bajos y fueron quienes se encargaron de maniatarlo.

Por el momento, los investigadores buscan determinar si los autores integran una banda que viene actuando en la zona rural y semiurbana de La Plata, donde en los últimos meses se repitieron hechos de similares características.

LE PUEDE INTERESAR

Vendió su moto y antes de llegar a la casa le robaron

LE PUEDE INTERESAR

Triple crimen narco: ubicaron a los doce implicados en la escena

El ataque ocurrió en una franja horaria inusual, en pleno día, lo que refuerza la sensación de impunidad con la que se mueven los delincuentes. En varios casos recientes, las víctimas fueron adultos mayores que vivían solos o en zonas con escasa presencia policial. En este contexto vecinos de Etcheverry, Abasto y localidades cercanas como Olmos y El Peligro vienen denunciando desde hace tiempo una creciente ola de robos violentos en viviendas, con un patrón que se repite: grupos de dos o tres ladrones que se movilizan en moto, irrumpen por la fuerza y atacan sin escrúpulos.

El hecho, caratulado como “robo agravado”, se suma a una preocupante serie de ataques a jubilados en distintos puntos de La Plata. En las últimas semanas se registraron robos similares en City Bell, Tolosa y Los Hornos, en los que las víctimas fueron golpeadas y maniatadas dentro de sus domicilios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Forzaron la entrada de una vivienda y no dejaron ni la garrafa
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país

El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

VIDEO. Gimnasia se complicó: perdió un partido inexplicable

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada

Vendió su moto y antes de llegar a la casa le robaron

Triple crimen narco: ubicaron a los doce implicados en la escena

Cortan la luz y saquean una hamburguesería
Información General
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Movimiento aceptable en La Feliz
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
La Ciudad
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Alquiler y compraventa, de la IA a lo clásico y personal
Deportes
VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora
Un empate que servirá sólo si gana el clásico
Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?
Hubo homenaje del Pincha a Russo
El plantel volvió y tendrá dos días libres
Espectáculos
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Del cine al teatro: estrellas de Hollywood que conquistaron Broadway
El Pelu-Palooza en el Movistar Arena: ¡Cringe!

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla