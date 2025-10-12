Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |El episodio no sólo fue salvaje: fue filmado, alentado y compartido como un espectáculo

“La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada

El ataque a una chica de 17 años en pleno centro de La Plata pone en evidencia la naturalización de la violencia entre jóvenes

Rudy Castillo
Rudy Castillo

12 de Octubre de 2025 | 03:23
Edición impresa

El caso que volvió a exponer una realidad que se repite cada fin de semana en La Plata, sumó en las últimas horas un estremecedor capítulo. La madre de la adolescente de 17 años brutalmente atacada en el interior y a la salida del boliche “Disco Retro La Plata”, ubicado en 49 entre 6 y 7, rompió el silencio con EL DIA y relató el calvario que vivió su hija: “Me la quisieron matar. Lo hacen por diversión, es la sensación que me queda”, aseguró con la voz quebrada, todavía conmocionada por la secuencia que, como otras veces, terminó viralizada en redes sociales.

La adolescente, que cursa el último año del secundario y vive con su familia en Barrio Aeropuerto, se encuentra en su casa bajo control médico. Está con mucho dolor, con hematomas en distintas partes del cuerpo y una profunda angustia por lo vivido. “No tiene apetito, está en reposo, tengo que controlar que no vomite, que no tenga fiebre”, contó ayer su madre, Silvana, en diálogo con este medio.

El ataque ocurrió durante la madrugada del viernes dentro del local bailable y continuó hasta la Avenida 7. Las imágenes muestran cómo la víctima cae al piso y recibe una ráfaga de patadas en la cabeza y el cuerpo, mientras otros jóvenes miran, gritan o filman la escena. “Cuando me llamaron, me dijeron que mi hija no despertaba, que estaba tirada en una ambulancia. La podría haber perdido. Lo que hicieron fue una salvajada”, lamentó la mujer.

De acuerdo a su testimonio, la agresión se desató en medio de un show que se desarrollaba en el boliche. “Ella estaba viendo a un cantante y una chica la acusó de haberle pegado a alguien. Le agarraron de los pelos y le empezaron a pegar. Me dijo que se defendió porque sentía que la iban a matar. Eran seis las agresoras”, explicó Silvana.

La adolescente fue trasladada al Hospital Rossi, donde se le practicaron estudios por los golpes en la cabeza y el tórax. “Gracias a Dios la tomografía dio bien, pero tiene moretones por todos lados”, reveló.

Más videos de la agresión

Mientras la familia se prepara para formalizar la denuncia en una dependencia policial, nuevos videos aparecieron y muestran con mayor claridad el grado de violencia que sufrió la joven. En uno de los fragmentos se escucha a una de las agresoras gritar “¡al piso las putas!”, mientras el grupo continúa golpeando a la víctima.

“Ver esos videos fue terrible. Mi hija podría haber terminado muerta como Fernando Báez Sosa. No lo digo para exagerar, sino porque lo primero que se me cruzó por la cabeza fue eso: los pibes lo hacen por diversión, y los que miran no hacen nada, sólo filman”, expresó Silvana, que además sostuvo que las agresoras de su hija “son conocidas por generar este tipo de episodios de violencia”. “Han protagonizado otros hechos y los han filmado para redes”, denunció.

Por estas horas las autoridades analizan ahora los videos difundidos y las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para identificar a las responsables del hecho, quienes también le habrían robado su celular.

El caso no sólo refleja el avance de la violencia juvenil, sino también una degradación preocupante en la forma en que los jóvenes se relacionan con ella: una mezcla de espectáculo, diversión y morbo que amplifica el daño y naturaliza lo inaceptable. “Solo doy gracias de que mi hija vive”, concluyó Silvana, conmocionada, mientras espera que la Justicia actúe para que el ataque no quede impune.

 

Multimedia

La golpiza empezó en el interior del boliche de 49 entre 6 y 7 / EL DIA

La agresión continuó hasta la Avenida 7. Todo quedó filmado / EL DIA

