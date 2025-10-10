Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano en Córdoba: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano en Córdoba: hora, formaciones y TV
10 de Octubre de 2025 | 21:18

Escuchar esta nota

 

Estudiantes visita Córdoba este sábado para enfrentar a Belgrano desde las 22.15 en el Estadio Julio César Villagra, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Bryan Ferreyra será el encargado de impartir justicia. Por su parte, TNT Sports televisa el encuentro, mientras que se podrá seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).

El Pincha dejó atrás el mal trago ante Barracas Central, donde el mal arbitraje de Nazareno Arasa y compañía lo comprometió en la zona clasificatoria. Aunque en la de tabla anual fue donde más le dolió perder los dos puntos, ya que quedó con 38 puntos, a 5 unidades de San Lorenzo, que está ocupando momentáneamente el último cupo a Copa Sudamericana 2026.

En este sentido, Estudiantes se va para barrio Alberdi con el objetivo de volver a sumar y demostrar que tiene con que jugar, para jugar internacionalmente el próximo año. El plantel sabe que un paso en falso puede ponerlo en jaque y complicarlo con la meta.

Asimismo, un triunfo, lo puede dejar en la primera posición de su grupo, ya que sus rivales directo no sumaron los puntos necesarios para adueñarse de la cima de la zona.

A su vez, enfrente no tiene a un equipo fácil. Si bien los dirigidos por Ricardo Zielinski -un viejo conocido- están lejos del sector de copas, es un equipo rígido y que se hace fuerte de local. Aunque en la tabla de la Zona A, con una victoria se mete en el grupo de los mejores ocho.

Por su parte, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez tuvo una semana complicada, ya que en las últimas horas se confirmó la lesión de Lucas Alario. Esta, se suma a la del marcador de punta izquierdo Gastón Benedetti, a quien hace unos días se conoció que sufrió un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha. Pese a que el Pipa no era titular en el equipo, era un nombre alternativo.

Además, hay que agregar la baja de Eric Meza, que en el encuentro ante el Guapo del fin de semana pasado se resintió de su lesión, que adece una sobrecarga muscular en el muslo derecho, por lo cual, la idea del cuerpo técnico es preservarlo teniendo en cuenta la cercanía del clásico ante Gimnasia en el Estadio UNO. Aunque todo indica que llegaría con lo justo.

Con estos condimentos, el Barba sale a la cancha y tira toda la carne al asador. Siguiendo esta línea, es probable que se de el regreso a la estructura inicial del equipo, de Mikel Amondarain, para acompañar en el circulo central a Santiago Ascacibar. Además, Tiago Palacios también se sumaría por ese sector.

A su vez, en la línea de ataque podría haber una modificación, y sería la de Edwuin Cetré en lugar del canterano Fabricio Pérez, quien no viene de tener una buena actuación el partido pasado. En tanto, de no mediar inconvenientes, Guido Carrillo continuaría siendo la referencia de área.

Del otro lado, está el Pirata cordobés, que viene de igualar sin goles ante Talleres en el clásico, y que esta noche tendrá algunas bajas de peso en el equipo como las de Lucas Zelarayán y Bryan Reyna. Ambos convocados a sus respectivas selecciones. Las otras son las de Adrián Sporle y Federico Ricca, que llegan con se encuentran recuperándose de sus lesiones junto a Elías López y Alexis Maldonado.

Por otro lado, el DT con pasado en el Pincha recibió la grata noticia de que podrá tener en cuenta a Lisandro López Franco Jara. Si bien están entre algodones, ambos serán de la partida.

El Pincha ante el Pirata en Córdoba a partir de las 22.15, con el claro objetivo de recuperarse y seguir firme en la pelea por puestos internacionales del año próximo.

Probables formaciones Belgrano de Córdoba vs Estudiantes de La Plata

Belgrano: Thiago Cardozo; Tobías Ostchega, Lisandro López, Leonardo Morales; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Julián Mavilla; Ulises Sánchez; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski. 

Estudiantes. Fernando Muslera; Ramón Gómez, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez y Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Alexis Castro y Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 22.15.
TV: ESPN_Premium.
Estadio: Julio Villagra (Belgrano).
Árbitro: Bryan Ferreyra.
VAR: Germán Delfino.

 

