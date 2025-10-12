Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |REPARTIÓ PUNTOS CON BELGRANO: 1-1

Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

Con un gol en contra de Gabriel Compagnucci, cuando el partido se moría, el Pincha se trajo de Córdoba un empate valioso en su lucha por meterse a las copas y llegar a los playoffs

Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

LUCAS FINOCHIO

12 de Octubre de 2025 | 02:49
Edición impresa

 

CÓRDOBA
(ENV. ESP)

lfinochio@eldia.com

LE PUEDE INTERESAR

Un empate que servirá sólo si gana el clásico

LE PUEDE INTERESAR

Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?

Estudiantes rescató un punto ante Belgrano en el final del partido, tras empatar 1-1 gracias al gol en contra de Gabriel Compagnucci, que mantiene con ilusión al equipo pensando en las competencias internacionales 2026. A su vez fue un alivio escapar de la derrota a una semana de enfrentar a Gimnasia en el clásico de la Ciudad.

Con el viento como principal protagonista en la noche cordobesa, el Pincha salió apresurado en los primeros minutos, con balones perdidos y pelotazos largos sin sentido, debido a la obligación por ganar y querer sorprender desde el inicio. A su vez, el Pirata fue un espejo. Ambos equipos se fueron nutriendo de imperfectos ajenos.

Como sucedió ante Barracas Central la fecha pasada, quien tomó la iniciativa fue Medina, que intentó ser punzante por el centro y asociarse con Pérez y Palacios por las bandas. Pero este último, jugó ese tramo del encuentro con un cambio por debajo. Mientras que en el caso del juvenil, tuvo momentos de apoyo defensivo por los dos laterales y algunos chispazos ofensivos.

De esta forma, llegada la primera media hora de partido, las aproximaciones a área rival fueron ínfimas. Y no pusieron a trabajar a los arqueros, salvo un cabezazo de Rodríguez tras un tiro de esquina que Cardozo sacó con la mirada, o la conexión fallida de Gómez tras el centro de Ascacibar. Con las cosas así, la parcialidad pintada de celeste comenzó a impacientarse, ya que el rival no lastimaba del todo, pero el Pirata no era más.

Pasado ese tercio de partido, la disconformidad de Domínguez se hizo notoria ya que miró hacia el banco buscando respuesta en su cuerpo de trabajo. Al mismo tiempo, mandó a moverse a la mayoría de los suplentes que lo acompañaban.

En el ocaso del primer tiempo, se generó la primera polémica del partido. Núñez salió mal desde el fondo, y tras la intercepción de Jara, Rodríguez lo cortó justo y sin infracción al irse mano a mano. Aunque el colegiado Ferreyra pitó tiro libre en la medialuna del área y amarilla para el rival. Pero a instancias del VAR retrocedió en la decisión y volvió a foja cero, dándole un bote a tierra a Estudiantes y anulandole la amonestación al marcador central. Lo que enfureció a los hinchas. Pero al ser una oportunidad manifiesta de gol, la pena en ese sector es de expulsión. Al fingir, el árbitro tuvo retractarse.

De este modo, terminó un primer tiempo que el 0-0 le quedaba bien, ya que si bien por momento el Pincha manejó las riendas del partido. En ningún momento pudo lastimar la valla cordobesa. En tanto, el dueño de casa malogró creaciones de peligro y falló en el toque final en reiteradas ocasiones.

Pese a esto, el Barba se decidió por salir a jugar el complemento con los mismos protagonistas que habías concluido la etapa anterior. Aunque la forma en hacerlo si fue distinta, ya que Estudiantes fue sometido por el rival en los primeros minutos debido a que lo atacó por donde quiso. Pero los centrales estuvieron firmes equilibrar los errores de sus compañeros.

Tras continuar con esta desmejoría, el DT puso manos a la obra y dictaminó el ingreso de Castro por Pérez, para que se vuelque de la orilla izquierda al centro, para que de esta forma pueda ser un complemento de Arzamendia en la marca. Aunque el primer tiro al arco fue cuando Pucho se tiró a la derecha. En este sentido, transportó la pelota y la pinchó a Carrillo, que con sutileza y experiencia, la paró, frenó y cedió a Medina, que una vez más estuvo a destiempo.

Pero al igual que la vida, el fútbol no es lineal. Y cuando parecía que el Pincha mejoraba un error defensivo de Núñez marcó el primer grito de Belgrano. Luego de una pelota larga, el central saltó y no pudo despejar, por lo cual, el balón quedó para Uvita Fernández, que cómodo y con espacio no falla y clavó la pelota al palo izquierdo de Muslera.

A pesar de esto, Estudiantes salió rápido a buscar una reacción, con Neves, Farías y Cetré que ingresaron para darle un cambió a un equipo que parecía no encontrar las respuestas. Que fueron apareciendo con el pasar de los minutos. Con tiros y cabezazos claros que contuvo el arquero.

Ya en el final, con un Estudiantes superior en lo futbolístico, el Barba autorizó el ingreso de Sosa por Arzamendia, para que la experiencia ayude al equipo en el tiro del final. Y contradiciendo al tango, el Pincha llegó a la igualdad gracias a Rodríguez, que tras un tiro de esquina y varios agarrones dentro del área, el central metió el pie en el momento indicado, a segundos del cierre del partido.

De esta forma, Estudiantes rescató un punto valioso de cara a las tablas. Aunque tendrá mucho que trabajar en la semana previa al partido ante Gimnasia el domingo en la tarde del estadio UNO.

No puede
Con el empate de anoche, Estudiantes alcanzó los nueves partidos sin poder derrotar a Belgrano en Córdoba. De acuerdo a las estadísticas, el Pincha registra 3 empates y seis caídas en las provincia Mediterránea.
Cuatro sin perder
Estudiantes acumuló anoche su cuarto encuentro sin derrotas en el campeonato, con un total de una victoria (Defensa y Justicia) y tres empates (Newell’s, Barracas Central y Belgrano). Y si se analiza la sumatoria de todas las competencias, son cinco encuentro sin perder, computando la victoria a Flamengo por la Copa

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

El León agrandó su mala racha ante el Pirata en Córdoba: son nueve los partidos sin ganar

Buena cosecha de los pibes albirrojos
Multimedia

Facundo Rodriguez persigue a Franco jara en busca de evitar un ataque del Belgrano / Prensa EDLP

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país

El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Gimnasia se complicó: perdió un partido inexplicable

Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Deportes

Un empate que servirá sólo si gana el clásico

Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?

Hubo homenaje del Pincha a Russo

El plantel volvió y tendrá dos días libres
Política y Economía
Encabeza Santilli: reemplaza a Espert en la lista
Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EE UU
Argentina quedó en el medio de otro round entre EE UU y China
Policiales
“La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
Vendió su moto y antes de llegar a la casa le robaron
Triple crimen narco: ubicaron a los doce implicados en la escena
Cortan la luz y saquean una hamburguesería
Espectáculos
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Del cine al teatro: estrellas de Hollywood que conquistaron Broadway
El Pelu-Palooza en el Movistar Arena: ¡Cringe!
La Ciudad
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Alquiler y compraventa, de la IA a lo clásico y personal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla