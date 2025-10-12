Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

CÓRDOBA

Estudiantes rescató un punto ante Belgrano en el final del partido, tras empatar 1-1 gracias al gol en contra de Gabriel Compagnucci, que mantiene con ilusión al equipo pensando en las competencias internacionales 2026. A su vez fue un alivio escapar de la derrota a una semana de enfrentar a Gimnasia en el clásico de la Ciudad.

Con el viento como principal protagonista en la noche cordobesa, el Pincha salió apresurado en los primeros minutos, con balones perdidos y pelotazos largos sin sentido, debido a la obligación por ganar y querer sorprender desde el inicio. A su vez, el Pirata fue un espejo. Ambos equipos se fueron nutriendo de imperfectos ajenos.

Como sucedió ante Barracas Central la fecha pasada, quien tomó la iniciativa fue Medina, que intentó ser punzante por el centro y asociarse con Pérez y Palacios por las bandas. Pero este último, jugó ese tramo del encuentro con un cambio por debajo. Mientras que en el caso del juvenil, tuvo momentos de apoyo defensivo por los dos laterales y algunos chispazos ofensivos.

De esta forma, llegada la primera media hora de partido, las aproximaciones a área rival fueron ínfimas. Y no pusieron a trabajar a los arqueros, salvo un cabezazo de Rodríguez tras un tiro de esquina que Cardozo sacó con la mirada, o la conexión fallida de Gómez tras el centro de Ascacibar. Con las cosas así, la parcialidad pintada de celeste comenzó a impacientarse, ya que el rival no lastimaba del todo, pero el Pirata no era más.

Pasado ese tercio de partido, la disconformidad de Domínguez se hizo notoria ya que miró hacia el banco buscando respuesta en su cuerpo de trabajo. Al mismo tiempo, mandó a moverse a la mayoría de los suplentes que lo acompañaban.

En el ocaso del primer tiempo, se generó la primera polémica del partido. Núñez salió mal desde el fondo, y tras la intercepción de Jara, Rodríguez lo cortó justo y sin infracción al irse mano a mano. Aunque el colegiado Ferreyra pitó tiro libre en la medialuna del área y amarilla para el rival. Pero a instancias del VAR retrocedió en la decisión y volvió a foja cero, dándole un bote a tierra a Estudiantes y anulandole la amonestación al marcador central. Lo que enfureció a los hinchas. Pero al ser una oportunidad manifiesta de gol, la pena en ese sector es de expulsión. Al fingir, el árbitro tuvo retractarse.

De este modo, terminó un primer tiempo que el 0-0 le quedaba bien, ya que si bien por momento el Pincha manejó las riendas del partido. En ningún momento pudo lastimar la valla cordobesa. En tanto, el dueño de casa malogró creaciones de peligro y falló en el toque final en reiteradas ocasiones.

Pese a esto, el Barba se decidió por salir a jugar el complemento con los mismos protagonistas que habías concluido la etapa anterior. Aunque la forma en hacerlo si fue distinta, ya que Estudiantes fue sometido por el rival en los primeros minutos debido a que lo atacó por donde quiso. Pero los centrales estuvieron firmes equilibrar los errores de sus compañeros.

Tras continuar con esta desmejoría, el DT puso manos a la obra y dictaminó el ingreso de Castro por Pérez, para que se vuelque de la orilla izquierda al centro, para que de esta forma pueda ser un complemento de Arzamendia en la marca. Aunque el primer tiro al arco fue cuando Pucho se tiró a la derecha. En este sentido, transportó la pelota y la pinchó a Carrillo, que con sutileza y experiencia, la paró, frenó y cedió a Medina, que una vez más estuvo a destiempo.

Pero al igual que la vida, el fútbol no es lineal. Y cuando parecía que el Pincha mejoraba un error defensivo de Núñez marcó el primer grito de Belgrano. Luego de una pelota larga, el central saltó y no pudo despejar, por lo cual, el balón quedó para Uvita Fernández, que cómodo y con espacio no falla y clavó la pelota al palo izquierdo de Muslera.

A pesar de esto, Estudiantes salió rápido a buscar una reacción, con Neves, Farías y Cetré que ingresaron para darle un cambió a un equipo que parecía no encontrar las respuestas. Que fueron apareciendo con el pasar de los minutos. Con tiros y cabezazos claros que contuvo el arquero.

Ya en el final, con un Estudiantes superior en lo futbolístico, el Barba autorizó el ingreso de Sosa por Arzamendia, para que la experiencia ayude al equipo en el tiro del final. Y contradiciendo al tango, el Pincha llegó a la igualdad gracias a Rodríguez, que tras un tiro de esquina y varios agarrones dentro del área, el central metió el pie en el momento indicado, a segundos del cierre del partido.

De esta forma, Estudiantes rescató un punto valioso de cara a las tablas. Aunque tendrá mucho que trabajar en la semana previa al partido ante Gimnasia el domingo en la tarde del estadio UNO.

