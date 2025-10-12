Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

Un tendal de autos con vidrios rotos tras el partido del Lobo
Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7
A dos semanas de las elecciones, la justicia posterga decisión sobre reimpresión de boletas por un error formal
Llegó la tormenta a La Plata: el SMN mantienen el alerta amarilla en la Región
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana
Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso
EEUU y China en máxima tensión comercial por las "tierras raras": desaires, más aranceles y Argentina como posible enclave estratégico
ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
Gimnasia de Mendoza ganó en los penales y ascendió a Primera
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
Con Majo y Vicky Granatto, Santa se volvió a hermanar con la victoria
San Luis cayó ante Newman y deberá jugar el repechaje por la permanencia
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con un gol en contra de Gabriel Compagnucci, cuando el partido se moría, el Pincha se trajo de Córdoba un empate valioso en su lucha por meterse a las copas y llegar a los playoffs
LUCAS FINOCHIO
CÓRDOBA
(ENV. ESP)
LE PUEDE INTERESAR
Un empate que servirá sólo si gana el clásico
LE PUEDE INTERESAR
Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?
Estudiantes rescató un punto ante Belgrano en el final del partido, tras empatar 1-1 gracias al gol en contra de Gabriel Compagnucci, que mantiene con ilusión al equipo pensando en las competencias internacionales 2026. A su vez fue un alivio escapar de la derrota a una semana de enfrentar a Gimnasia en el clásico de la Ciudad.
Con el viento como principal protagonista en la noche cordobesa, el Pincha salió apresurado en los primeros minutos, con balones perdidos y pelotazos largos sin sentido, debido a la obligación por ganar y querer sorprender desde el inicio. A su vez, el Pirata fue un espejo. Ambos equipos se fueron nutriendo de imperfectos ajenos.
Como sucedió ante Barracas Central la fecha pasada, quien tomó la iniciativa fue Medina, que intentó ser punzante por el centro y asociarse con Pérez y Palacios por las bandas. Pero este último, jugó ese tramo del encuentro con un cambio por debajo. Mientras que en el caso del juvenil, tuvo momentos de apoyo defensivo por los dos laterales y algunos chispazos ofensivos.
De esta forma, llegada la primera media hora de partido, las aproximaciones a área rival fueron ínfimas. Y no pusieron a trabajar a los arqueros, salvo un cabezazo de Rodríguez tras un tiro de esquina que Cardozo sacó con la mirada, o la conexión fallida de Gómez tras el centro de Ascacibar. Con las cosas así, la parcialidad pintada de celeste comenzó a impacientarse, ya que el rival no lastimaba del todo, pero el Pirata no era más.
Pasado ese tercio de partido, la disconformidad de Domínguez se hizo notoria ya que miró hacia el banco buscando respuesta en su cuerpo de trabajo. Al mismo tiempo, mandó a moverse a la mayoría de los suplentes que lo acompañaban.
En el ocaso del primer tiempo, se generó la primera polémica del partido. Núñez salió mal desde el fondo, y tras la intercepción de Jara, Rodríguez lo cortó justo y sin infracción al irse mano a mano. Aunque el colegiado Ferreyra pitó tiro libre en la medialuna del área y amarilla para el rival. Pero a instancias del VAR retrocedió en la decisión y volvió a foja cero, dándole un bote a tierra a Estudiantes y anulandole la amonestación al marcador central. Lo que enfureció a los hinchas. Pero al ser una oportunidad manifiesta de gol, la pena en ese sector es de expulsión. Al fingir, el árbitro tuvo retractarse.
De este modo, terminó un primer tiempo que el 0-0 le quedaba bien, ya que si bien por momento el Pincha manejó las riendas del partido. En ningún momento pudo lastimar la valla cordobesa. En tanto, el dueño de casa malogró creaciones de peligro y falló en el toque final en reiteradas ocasiones.
Pese a esto, el Barba se decidió por salir a jugar el complemento con los mismos protagonistas que habías concluido la etapa anterior. Aunque la forma en hacerlo si fue distinta, ya que Estudiantes fue sometido por el rival en los primeros minutos debido a que lo atacó por donde quiso. Pero los centrales estuvieron firmes equilibrar los errores de sus compañeros.
Tras continuar con esta desmejoría, el DT puso manos a la obra y dictaminó el ingreso de Castro por Pérez, para que se vuelque de la orilla izquierda al centro, para que de esta forma pueda ser un complemento de Arzamendia en la marca. Aunque el primer tiro al arco fue cuando Pucho se tiró a la derecha. En este sentido, transportó la pelota y la pinchó a Carrillo, que con sutileza y experiencia, la paró, frenó y cedió a Medina, que una vez más estuvo a destiempo.
Pero al igual que la vida, el fútbol no es lineal. Y cuando parecía que el Pincha mejoraba un error defensivo de Núñez marcó el primer grito de Belgrano. Luego de una pelota larga, el central saltó y no pudo despejar, por lo cual, el balón quedó para Uvita Fernández, que cómodo y con espacio no falla y clavó la pelota al palo izquierdo de Muslera.
A pesar de esto, Estudiantes salió rápido a buscar una reacción, con Neves, Farías y Cetré que ingresaron para darle un cambió a un equipo que parecía no encontrar las respuestas. Que fueron apareciendo con el pasar de los minutos. Con tiros y cabezazos claros que contuvo el arquero.
Ya en el final, con un Estudiantes superior en lo futbolístico, el Barba autorizó el ingreso de Sosa por Arzamendia, para que la experiencia ayude al equipo en el tiro del final. Y contradiciendo al tango, el Pincha llegó a la igualdad gracias a Rodríguez, que tras un tiro de esquina y varios agarrones dentro del área, el central metió el pie en el momento indicado, a segundos del cierre del partido.
De esta forma, Estudiantes rescató un punto valioso de cara a las tablas. Aunque tendrá mucho que trabajar en la semana previa al partido ante Gimnasia el domingo en la tarde del estadio UNO.
Facundo Rodriguez persigue a Franco jara en busca de evitar un ataque del Belgrano / Prensa EDLP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí