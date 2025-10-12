Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
Ocurrencias: los que fueron llegando y los que se están yendo
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Las “zonas oscuras” de las inversiones chinas en la Argentina
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EE UU
El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018
El salvataje de Trump a Milei, tan sorprendente como lleno de polémica
Desigualdad: mejora la estadística, deterioro real en las condiciones
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
El arte que late en el subsuelo de la “Catedral de las Pampas”
Federico Axat: el platense que pasó de la ingeniería civil al thriller
Cambio de era en Luxemburgo: Guillermo V, el nuevo gran duque de Luxemburgo
Bandidos en la Patagonia: las andanzas de Butch Cassidy y Sundance Kid
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las múltiples restricciones en los transportes públicos obligan a buscar opciones para quienes no tienen auto
Desde un buen tiempo, los animales dejaron de ser simples “mascotas de hogar”, para convertirse en miembros activos y fieles de las familias platenses. En este sentido, dejarlos solos en casa cuando llegan las vacaciones o hay una reunión con amistades dejó de ser una opción para convertir el traslado en una necesidad. Es por esto que, al existir ciertas restricciones en los transportes públicos, los servicios privados se transforman en la mejor opción para recorrer la Ciudad.
El viaje a corta distancia genera un mapa de opciones con grandes contrastes en donde la principal barrera sigue siendo el transporte público.
La normativa que rige el colectivo de línea y los servicios de trenes urbanos en la región es inflexible: está prohibido el ascenso de animales, salvo que se trate de un perro guía o de asistencia certificado que acompañe a una persona con discapacidad.
En este contexto, otra de las alternativas que surgen inmediatamente ante la problemática son los taxis, remises y plataformas digitales de viaje. Esta opción continúa limitada ya que dependerá de la buena voluntad del conductor, debido a que ninguna regulación municipal en La Plata los obliga a aceptar mascotas.
Es por esto que para cubrir recorridos de manera cómoda y segura las opciones privadas ganan terreno en la Ciudad.
“Todo comenzó por una necesidad personal de llevar a nuestras mascotas al veterinario y las limitaciones que encontramos en los transportes convencionales”, confesó Juan Pablo Ocampo, quien junto a su pareja Naila Jaschek crearon un servicio de traslados.
LE PUEDE INTERESAR
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
LE PUEDE INTERESAR
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
Con opción de viajes durante las 24 horas, la pareja resaltó que “la base de un buen traslado es la comodidad y la seguridad”. “Hacemos traslados personalizados, es decir que no mezclamos mascotas que no se conocen entre sí en el mismo viaje. El auto está completamente ambientado para ellos, ya que hay donas protectoras, mantas, música relajante y el ambiente siempre es climatizado. A su vez, tenemos transportadoras para animales pequeños, gatos exóticos, perros de mediano porte y gran porte y pecheras con cinturones de seguridad”.
Desde 2021, una de las empresas de radio taxi decidió abrir esa posibilidad
Por su parte, Beatriz Guillermina Bao, priorizando la importancia del marco legal sobre estos servicios remarcó: “para viajar con perros o gatos hay que contar con ciertas habilitaciones del Ministerio de Transporte que no todos tienen, como licencia nacional para transporte de carga y pasajeros. A su vez, se debe pedir libreta sanitaria con las vacunas obligatorias correspondiente a cada edad del animal y contar con un seguro comercial del vehículo”, dijo.
La demanda crece. En 2021, una de las empresas de radio taxi local sumaba pedidos y decidió abrirse a la posibilidad. “Hubo una época en la que la Municipalidad no permitía llevarlas”, dijo entonces el propietario de la firma Ricardo Saavedra y afirmó que “ahora, las cosas cambiaron”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí