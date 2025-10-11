Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico
Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico
VIDEO. Insultos y silbidos: clima caliente en el Bosque tras la derrota del Lobo
Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7
La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?
Murió Diane Keaton, la actriz que redefinió la naturalidad y el carisma en el cine estadounidense
Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso
EEUU y China en máxima tensión comercial por las "tierras raras": desaires, más aranceles y Argentina como posible enclave estratégico
La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana
ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
La Provincia lidera el uso de IA según el primer informe de OpenAI sobre el país
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
El amigo Bessent, la "construcción del milagro" mileísta y el fantasma de 2018
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
El cese de la ofensiva de Israel en Gaza y el camino de regreso de los palestinos a sus hogares
Es sobrada la hora para normalizar el servicio del Roca: sábado sin trenes en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En La Plata y la Región, distintos sectores productivos se encuentran en plena búsqueda de personal para sumar a sus equipos. Comercios, pequeñas y medianas empresas, y firmas de diversos rubros necesitan incorporar mano de obra y recurren a los clasificados de EL DIA como una de las vías más efectivas para llegar a los postulantes.
La sección, disponible a diario tanto en la edición impresa como en la digital, reúne una amplia variedad de avisos laborales: desde puestos administrativos y de atención al público hasta oficios técnicos, áreas de ventas, logística y servicios especializados.
De esta manera, los empleadores logran difundir sus propuestas de manera directa y llegar a un público masivo, agilizando los procesos de selección y focalizando las búsquedas en perfiles concretos.
A la vez, para quienes están en plena búsqueda laboral, los clasificados se convierten en una fuente confiable y actualizada de oportunidades, con la ventaja de poder contactar de forma inmediata a cada empresa a través de los datos que figuran en los avisos.
* * * *
Empresa constructora busca cubrir puesto de Jefatura de Obra. Requisitos: profesional Ing. Civil o estudiante avanzado con el 80% (comprobable), excluyente, experiencia comprobable en obras de ingeniería (civil, vial e hidráulica) mínimo 5 años. Enviar CV con remuneración pretendida a: ceciliasolvial@gmail.com.
Estudio Jurídico Balmaceda-Forchetti, T60 F65 CALP, familia, divorcios, cambio de apellido, uniones convivenciales, régimen de visitas, facilidades de pago. Cel. 221-438-9421.
Buscamos mozo/a con experiencia, envianos CV con foto a: rrhhbyehenry@gmail.com (sólo se recibirán por ese medio).
Importante cervecería de City Bell incorpora a su staff moza/o y ayudante de cocina para turno noche. Enviar CV con foto y contacto a: leuca.rrhh@gmail.com.
Importante empresa de gastronomía selecciona cajeras/os, despachantes de mostrador y ayudantes de cocina para servicio de comidas rápidas. Presentar CV a: bus2010laplata@hotmail.com.
Necesito sólo con experiencia comp., cocinero, ayud. de cocina, mozos, bartender, ranners, limpieza, dirección Diag. 74 y Camino Almirante Brown, Punta Lara, presentarse lunes de 10 a 14 horas.
Necesito Sta. de 25 a 30 años con estudios terciarios full time, horario rotatito. Conocimiento caferería y cobro con Afip. enviarcv8@gmail.com.
Orientamos nuestra búsqueda en un supervisor para servicio de comidas rápidas en la localidad de La Plata, será responsable de la conducción profesional y operativa del servicio y del personal afectado. Deberá supervisar y coordinar las tareas inherentes a la infraestructura y ambiente de trabajo con especial foco en atención al comensal y control de la preparación de los alimentos entregados, en cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Requisitos 2 a 5 años de experiencias al menos en puesto similar. Presentar CV a eurocucineviandas@gmail.com con el asunto Supervisor.
!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs, conozca radio y GPS pago 35%, comunicarse whatsapp escrito (221-488-2522).
Akimencot incorpora consejeras Monique Cosméticos, importante comisión, carrera comercial. 221-573-7915.
Amodil cosméticos busca revendedoras, La Plata, Ruta 2, Brandsen y Ruta 3 y 29. Cel. 221-674-9273.
Chica 18 a 21 años p/lijar + tareas varias viva cerca 8 y 135 Berisso (excluyente) bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.
Chica 20 a 25 años p/mostrador viva cerca 3 y 520 (excluyente) 17.50 a 22.30 Bormopizzas (221) 559-5422.
Chofer p/remis, turno día c/categoría D-1, enviar foto de registro, domicilio actual y referencias. Tel. 221-305-2680.
Delivery con moto en regla viva cerca 3 y 520 (excluyente) 19.15 a 22.15/30 $ 10.000 Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.
Distribuidora de alimentos busca vendedor/a minorista c/experiencia y movilidad excluyente. Enviar CV con foto a: megadistribuidoraantartida@gmail.com.
Empresa de internación domiciliaria solicita músicoterapista para paciente pediátrico para la zona de: Berazategui, Ing. Allan y Florencia Varela, interesados enviar CV a: ssaludrecursoshumanos@gmail.com.
ENFERMERA AUXILIAR / PROFESIONAL CON EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA HOGAR DE DISCAPACITADOS. ENVIAR CV A: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.
Estamos buscando un vendedor/a de libros a crédito dinámico/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. El candidato/a ideal deberá ser proactivo/a, tener excelentes habilidades de comunicación y persuación, y disfrutar del contacto directo con las personas. Enviar CV al: cv@editorialidem.com.ar.
Importante inmobiliaria de City Bell se encuentra en búsqueda de vendedores con experiencia en el sector inmobiliario. Los interesados deberán enviar su CV a: augustobonifaciobienesraices@gmail.com detallando en asunto “Solicitud de Empleo”.
Necesito cajera, repositor, fiambrera, super 25 (34 y 35), 133 (41 y 42).
Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller). 221-545-1140.
Necesito fiambrera t/mañana c/exp. p/súper 133 e/49 y 50.
Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera, fiambrera y repositor, de 18 a 25 años, tratar en el mismo.
Necesito repartidor con moto, 131 y 50, Cherry.
Necesito repositor, y cajera c/exp., p/super 122 y 43. 221-356-7058.
Necesito Sra./Srta. responsable y con buen trato con experiencia en cambiado de pañales, horario full time para cuidado de persona mayor entre 8 y 9hs., día x medio, zona Plaza Islas Malvinas, Myriam 221-567-4779.
Pizzalisto necesita cocinero y ayudante de cocina full time, presentarse en nuestro local de calle 22 esquina 79 (buena remuneración).
Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic. en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
RH toma autos e incorpora telefonista, ambos turnos, comunicarse al 221-484-5563 - Wsp. 221-596-0080.
Se busca técnico ortopedista con título habilitante, enviar CV a: lega.equiamientortopedico@gmail.com.
Se necesita cajera 20-30 años, preferentemente estudiante, presentar CV 16 y 46 super Motana.
SE NECESITA CAJERA CON EXPERIENCIA, PARA CARNICERIA, MANEJO POSNET, REGISTRADORA Y DISPONIBILIDAD FULL TIME. COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.
SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADOS COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.
Se necesitan repositores con experiencia y personal para depósito, acercarse Av. 44 y 156 supermercado Las Marías Market o mandar CV al 0221-223-0681.
Se solicita peluquero/a profesional experiencia en coloración, balaye, reflejos, mechas. Enviar CV y foto de trabajos realizados a: taiaraborges2020@gmail.com.
Se solicita personal para lavadero de autos Pala´s City Bell, Camino Belgrano entre 472 y 473 frente a la Shell, con experiencia, de Lun. a Sáb. de 08 a 19 hs. $ 27.000 diarios.
Sta. para limpieza de 25 a 30 años, conocimiento en cafetería. ernesto1988121@gmail.com.
Supermercados “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, Diagonal 79 e/119 y 120, necesitan repositores.
Volantera 18 a 21 años p/caminar de 7.00 a 13.00 hs. $ 12.000 viva cerca 3 y 520 (excluyente) Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?