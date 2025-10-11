¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

11 de Octubre de 2025 | 17:20

En La Plata y la Región, distintos sectores productivos se encuentran en plena búsqueda de personal para sumar a sus equipos. Comercios, pequeñas y medianas empresas, y firmas de diversos rubros necesitan incorporar mano de obra y recurren a los clasificados de EL DIA como una de las vías más efectivas para llegar a los postulantes.

La sección, disponible a diario tanto en la edición impresa como en la digital, reúne una amplia variedad de avisos laborales: desde puestos administrativos y de atención al público hasta oficios técnicos, áreas de ventas, logística y servicios especializados.

De esta manera, los empleadores logran difundir sus propuestas de manera directa y llegar a un público masivo, agilizando los procesos de selección y focalizando las búsquedas en perfiles concretos.

A la vez, para quienes están en plena búsqueda laboral, los clasificados se convierten en una fuente confiable y actualizada de oportunidades, con la ventaja de poder contactar de forma inmediata a cada empresa a través de los datos que figuran en los avisos.

Empresa constructora busca cubrir puesto de Jefatura de Obra. Requisitos: profesional Ing. Civil o estudiante avanzado con el 80% (comprobable), excluyente, experiencia comprobable en obras de ingeniería (civil, vial e hidráulica) mínimo 5 años. Enviar CV con remuneración pretendida a: ceciliasolvial@gmail.com.



Estudio Jurídico Balmaceda-Forchetti, T60 F65 CALP, familia, divorcios, cambio de apellido, uniones convivenciales, régimen de visitas, facilidades de pago. Cel. 221-438-9421.



Buscamos mozo/a con experiencia, envianos CV con foto a: rrhhbyehenry@gmail.com (sólo se recibirán por ese medio).

Importante cervecería de City Bell incorpora a su staff moza/o y ayudante de cocina para turno noche. Enviar CV con foto y contacto a: leuca.rrhh@gmail.com.

Importante empresa de gastronomía selecciona cajeras/os, despachantes de mostrador y ayudantes de cocina para servicio de comidas rápidas. Presentar CV a: bus2010laplata@hotmail.com.

Necesito sólo con experiencia comp., cocinero, ayud. de cocina, mozos, bartender, ranners, limpieza, dirección Diag. 74 y Camino Almirante Brown, Punta Lara, presentarse lunes de 10 a 14 horas.

Necesito Sta. de 25 a 30 años con estudios terciarios full time, horario rotatito. Conocimiento caferería y cobro con Afip. enviarcv8@gmail.com.

Orientamos nuestra búsqueda en un supervisor para servicio de comidas rápidas en la localidad de La Plata, será responsable de la conducción profesional y operativa del servicio y del personal afectado. Deberá supervisar y coordinar las tareas inherentes a la infraestructura y ambiente de trabajo con especial foco en atención al comensal y control de la preparación de los alimentos entregados, en cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Requisitos 2 a 5 años de experiencias al menos en puesto similar. Presentar CV a eurocucineviandas@gmail.com con el asunto Supervisor.



!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs, conozca radio y GPS pago 35%, comunicarse whatsapp escrito (221-488-2522).

Akimencot incorpora consejeras Monique Cosméticos, importante comisión, carrera comercial. 221-573-7915.

Amodil cosméticos busca revendedoras, La Plata, Ruta 2, Brandsen y Ruta 3 y 29. Cel. 221-674-9273.

Chica 18 a 21 años p/lijar + tareas varias viva cerca 8 y 135 Berisso (excluyente) bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Chica 20 a 25 años p/mostrador viva cerca 3 y 520 (excluyente) 17.50 a 22.30 Bormopizzas (221) 559-5422.

Chofer p/remis, turno día c/categoría D-1, enviar foto de registro, domicilio actual y referencias. Tel. 221-305-2680.

Delivery con moto en regla viva cerca 3 y 520 (excluyente) 19.15 a 22.15/30 $ 10.000 Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.

Distribuidora de alimentos busca vendedor/a minorista c/experiencia y movilidad excluyente. Enviar CV con foto a: megadistribuidoraantartida@gmail.com.

Empresa de internación domiciliaria solicita músicoterapista para paciente pediátrico para la zona de: Berazategui, Ing. Allan y Florencia Varela, interesados enviar CV a: ssaludrecursoshumanos@gmail.com.

ENFERMERA AUXILIAR / PROFESIONAL CON EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA HOGAR DE DISCAPACITADOS. ENVIAR CV A: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.

Estamos buscando un vendedor/a de libros a crédito dinámico/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. El candidato/a ideal deberá ser proactivo/a, tener excelentes habilidades de comunicación y persuación, y disfrutar del contacto directo con las personas. Enviar CV al: cv@editorialidem.com.ar.

Importante inmobiliaria de City Bell se encuentra en búsqueda de vendedores con experiencia en el sector inmobiliario. Los interesados deberán enviar su CV a: augustobonifaciobienesraices@gmail.com detallando en asunto “Solicitud de Empleo”.

Necesito cajera, repositor, fiambrera, super 25 (34 y 35), 133 (41 y 42).

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller). 221-545-1140.

Necesito fiambrera t/mañana c/exp. p/súper 133 e/49 y 50.

Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera, fiambrera y repositor, de 18 a 25 años, tratar en el mismo.

Necesito repartidor con moto, 131 y 50, Cherry.

Necesito repositor, y cajera c/exp., p/super 122 y 43. 221-356-7058.

Necesito Sra./Srta. responsable y con buen trato con experiencia en cambiado de pañales, horario full time para cuidado de persona mayor entre 8 y 9hs., día x medio, zona Plaza Islas Malvinas, Myriam 221-567-4779.

Pizzalisto necesita cocinero y ayudante de cocina full time, presentarse en nuestro local de calle 22 esquina 79 (buena remuneración).

Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic. en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.

RH toma autos e incorpora telefonista, ambos turnos, comunicarse al 221-484-5563 - Wsp. 221-596-0080.

Se busca técnico ortopedista con título habilitante, enviar CV a: lega.equiamientortopedico@gmail.com.

Se necesita cajera 20-30 años, preferentemente estudiante, presentar CV 16 y 46 super Motana.

SE NECESITA CAJERA CON EXPERIENCIA, PARA CARNICERIA, MANEJO POSNET, REGISTRADORA Y DISPONIBILIDAD FULL TIME. COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADOS COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesitan repositores con experiencia y personal para depósito, acercarse Av. 44 y 156 supermercado Las Marías Market o mandar CV al 0221-223-0681.

Se solicita peluquero/a profesional experiencia en coloración, balaye, reflejos, mechas. Enviar CV y foto de trabajos realizados a: taiaraborges2020@gmail.com.

Se solicita personal para lavadero de autos Pala´s City Bell, Camino Belgrano entre 472 y 473 frente a la Shell, con experiencia, de Lun. a Sáb. de 08 a 19 hs. $ 27.000 diarios.

Sta. para limpieza de 25 a 30 años, conocimiento en cafetería. ernesto1988121@gmail.com.

Supermercados “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, Diagonal 79 e/119 y 120, necesitan repositores.

Volantera 18 a 21 años p/caminar de 7.00 a 13.00 hs. $ 12.000 viva cerca 3 y 520 (excluyente) Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.