Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
11 de Octubre de 2025 | 17:20

Escuchar esta nota

En La Plata y la Región, distintos sectores productivos se encuentran en plena búsqueda de personal para sumar a sus equipos. Comercios, pequeñas y medianas empresas, y firmas de diversos rubros necesitan incorporar mano de obra y recurren a los clasificados de EL DIA como una de las vías más efectivas para llegar a los postulantes.

La sección, disponible a diario tanto en la edición impresa como en la digital, reúne una amplia variedad de avisos laborales: desde puestos administrativos y de atención al público hasta oficios técnicos, áreas de ventas, logística y servicios especializados.

De esta manera, los empleadores logran difundir sus propuestas de manera directa y llegar a un público masivo, agilizando los procesos de selección y focalizando las búsquedas en perfiles concretos.

A la vez, para quienes están en plena búsqueda laboral, los clasificados se convierten en una fuente confiable y actualizada de oportunidades, con la ventaja de poder contactar de forma inmediata a cada empresa a través de los datos que figuran en los avisos.

* * * *

Empresa constructora busca cubrir puesto de Jefatura de Obra.  Requisitos: profesional Ing. Civil o estudiante avanzado con el 80%  (comprobable), excluyente, experiencia comprobable en obras de  ingeniería (civil, vial e hidráulica) mínimo 5 años. Enviar CV con  remuneración pretendida a: ceciliasolvial@gmail.com.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia lidera el uso de IA según el primer informe de OpenAI sobre el país

LE PUEDE INTERESAR

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles


Estudio Jurídico Balmaceda-Forchetti, T60 F65 CALP, familia,  divorcios, cambio de apellido, uniones convivenciales, régimen de  visitas, facilidades de pago. Cel. 221-438-9421.


Buscamos mozo/a con experiencia, envianos CV con foto a:  rrhhbyehenry@gmail.com (sólo se recibirán por ese medio).

Importante cervecería de City Bell incorpora a su staff moza/o y  ayudante de cocina para turno noche. Enviar CV con foto y contacto  a: leuca.rrhh@gmail.com.

Importante empresa de gastronomía selecciona cajeras/os,  despachantes de mostrador y ayudantes de cocina para servicio  de comidas rápidas. Presentar CV a:  bus2010laplata@hotmail.com.

Necesito sólo con experiencia comp., cocinero, ayud. de cocina,  mozos, bartender, ranners, limpieza, dirección Diag. 74 y Camino  Almirante Brown, Punta Lara, presentarse lunes de 10 a 14 horas.

Necesito Sta. de 25 a 30 años con estudios terciarios full time,  horario rotatito. Conocimiento caferería y cobro con Afip.  enviarcv8@gmail.com.

Orientamos nuestra búsqueda en un supervisor para servicio de  comidas rápidas en la localidad de La Plata, será responsable de  la conducción profesional y operativa del servicio y del personal  afectado. Deberá supervisar y coordinar las tareas inherentes a la  infraestructura y ambiente de trabajo con especial foco en atención  al comensal y control de la preparación de los alimentos entregados,  en  cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Requisitos  2 a 5 años de experiencias al menos en puesto similar.  Presentar CV a eurocucineviandas@gmail.com con el asunto  Supervisor.

 


!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs,  conozca radio y GPS pago 35%, comunicarse whatsapp escrito  (221-488-2522).

Akimencot incorpora consejeras Monique Cosméticos, importante  comisión, carrera comercial. 221-573-7915.

Amodil cosméticos busca revendedoras, La Plata, Ruta 2, Brandsen  y Ruta 3 y 29. Cel. 221-674-9273.

Chica 18 a 21 años p/lijar + tareas varias viva cerca 8 y 135 Berisso  (excluyente) bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Chica 20 a 25 años p/mostrador viva cerca 3 y 520 (excluyente)  17.50 a 22.30 Bormopizzas (221) 559-5422.

Chofer p/remis, turno día c/categoría D-1, enviar foto de registro, domicilio actual y  referencias. Tel. 221-305-2680.

Delivery con moto en regla viva cerca 3 y 520 (excluyente) 19.15 a  22.15/30 $ 10.000 Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.

Distribuidora de alimentos busca vendedor/a minorista c/experiencia  y movilidad excluyente. Enviar CV con foto a:  megadistribuidoraantartida@gmail.com.

Empresa de internación domiciliaria solicita músicoterapista para  paciente pediátrico para la zona de: Berazategui, Ing. Allan y Florencia  Varela, interesados enviar CV a:  ssaludrecursoshumanos@gmail.com.

ENFERMERA AUXILIAR / PROFESIONAL CON EXPERIENCIA  COMPROBABLE PARA HOGAR DE DISCAPACITADOS. ENVIAR  CV A: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.

Estamos buscando un vendedor/a de libros a crédito dinámico/a y  orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. El candidato/a  ideal deberá ser proactivo/a, tener excelentes habilidades de  comunicación y persuación, y disfrutar del contacto directo con las  personas. Enviar CV al: cv@editorialidem.com.ar.

Importante inmobiliaria de City Bell se encuentra en búsqueda de  vendedores con experiencia en el sector inmobiliario. Los interesados  deberán enviar su CV a: augustobonifaciobienesraices@gmail.com  detallando en asunto “Solicitud de Empleo”.

Necesito cajera, repositor, fiambrera, super 25 (34 y 35), 133 (41  y 42).

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller). 221-545-1140.

Necesito fiambrera t/mañana c/exp. p/súper 133 e/49 y 50.

Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera,  fiambrera y repositor, de 18 a 25 años, tratar en el mismo.

Necesito repartidor con moto, 131 y 50, Cherry.

Necesito repositor, y cajera c/exp., p/super 122 y 43.  221-356-7058.

Necesito Sra./Srta. responsable y con buen trato con experiencia  en cambiado de pañales, horario full time para cuidado de persona  mayor entre 8 y 9hs., día x medio, zona Plaza Islas Malvinas,  Myriam 221-567-4779.

Pizzalisto necesita cocinero y ayudante de cocina full time, presentarse  en nuestro local de calle 22 esquina 79 (buena remuneración).

Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic.  en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV:  empleados.arvenecia@gmail.com.

RH toma autos e incorpora telefonista, ambos turnos, comunicarse  al 221-484-5563 - Wsp. 221-596-0080.

Se busca técnico ortopedista con título habilitante, enviar CV a:  lega.equiamientortopedico@gmail.com.

Se necesita cajera 20-30 años, preferentemente estudiante,  presentar CV 16 y 46 super Motana.

SE NECESITA CAJERA CON EXPERIENCIA, PARA CARNICERIA,  MANEJO POSNET, REGISTRADORA Y DISPONIBILIDAD FULL TIME.  COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN  CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME,  INTERESADOS COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesitan repositores con experiencia y personal para depósito,  acercarse Av. 44 y 156 supermercado Las Marías Market o mandar  CV al 0221-223-0681.

Se solicita peluquero/a profesional experiencia en coloración,  balaye, reflejos, mechas. Enviar CV y foto de trabajos realizados a:  taiaraborges2020@gmail.com.

Se solicita personal para lavadero de autos Pala´s City Bell, Camino  Belgrano entre 472 y 473 frente a la Shell, con experiencia, de  Lun. a Sáb. de 08 a 19 hs. $ 27.000 diarios.

Sta. para limpieza de 25 a 30 años, conocimiento en cafetería.  ernesto1988121@gmail.com.

Supermercados “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, Diagonal 79 e/119  y 120, necesitan repositores.

Volantera 18 a 21 años p/caminar de 7.00 a 13.00 hs.  $ 12.000 viva cerca 3 y 520 (excluyente) Bormopizzas Wsp.  (221) 559-5422.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

Avanza la tormenta: el SMN mantienen el alerta amarilla para La Plata y la Región

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?

Brutal ataque a patadas a una joven en pleno centro platense

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Últimas noticias de La Ciudad

La Provincia lidera el uso de IA según el primer informe de OpenAI sobre el país

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Avanza la tormenta: el SMN mantienen el alerta amarilla para La Plata y la Región
Información General
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
Policiales
Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7
Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Deportes
VIDEO. Insultos y silbidos: clima caliente en el Bosque tras la derrota del Lobo
Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico
VIDEO. Minuto de silencio y aplausos para Russo en el Bosque
VIDEOS. Girotti y Merlini, los gritos en el Bosque
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
Espectáculos
Murió Diane Keaton, la actriz que redefinió la naturalidad y el carisma en el cine estadounidense
Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla