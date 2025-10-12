Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador

Axel Kicillof convocó en los últimos días a actrices y actores reconocidos. Estuvieron, entre otros, Pablo Echarri, Paola Barrientos, Gerardo Romano y Luisa Kuliok. Hablaron de la situación nacional y de la necesidad de que ese colectivo se involucre fuerte en la campaña de cara a las elecciones del domingo 26.

“Hay que seguir demostrando que hay otro modelo de provincia y de país, en el que se promueve un Estado que invierte y trabaja para incluir a todos y todas”, arengó el Gobernador.

El encuentro aportó un dato político jugoso. Kicillof estuvo acompañado por los funcionarios Victoria Onetto, subsecretaria de Políticas Culturales, y Ernesto Bauer, el director del Teatro Argentino. Sin embargo, la que no participó fue Florencia Saintout, titular del Instituto Cultural y máxima responsable del área.

La ausencia generó múltiples comentarios que amplificaron versiones que vienen sobrevolando el gabinete provincial y que dan cuenta de algunos cortocircuitos entre Saintout y el kicillofismo.

Algunas fuentes señalan que la dirigente platense muy cercana a La Cámpora le habría esquivado a una actividad que olfateó como parte de la estrategia del Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna que lidera el mandatario provincial.

El contraste de esa ausencia fue la activa participación que tuvo la presidenta del Instituto Cultural durante una actividad que organizó horas después la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, una dirigente del Movimiento Evita que reporta a Cristina Kirchner.

Fernández convocó nada menos que al reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien cantó en un centro cultural de uno de los barrios de ese distrito.

De gira por el país luego de actuar en Chile, Silvio Rodríguez visitó al día siguiente a Cristina Kirchner en el departamento de Constitución donde está detenida.

Desde hace algún tiempo el nombre de Saintout forma parte de la marea de versiones que hablan sobre posibles cambios en el equipo de Axel Kicillof para encarar los dos últimos años de su mandato.

Hay quienes hablan de cierto malestar y algunos roces durante la campaña electoral, en sintonía con el distanciamiento de Kicillof con la ex presidenta, que persistirían.

Por eso el nombre de la ex legisladora platense aparece como una de las salidas probables. El encuentro de Kicillof con el colectivo de los actores y actrices pudo haber sido una señal más en esa dirección.

La situación de Saintout representa uno de los interrogantes respecto del futuro equipo de Kicillof sobre el que se tejen un sinnúmero de especulaciones y se depositan no pocas expectativas.

El mandatario provincial debe, en principio, resolver algunos cambios. El principal tiene que ver con el ministerio de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Sin embargo, no es seguro que el funcionario, electo senador por la Primera sección electoral, termine en la Cámara alta en un bloque donde el kicillofismo es ostensible minoría frente al kirchnerismo y La Cámpora.

Claro que las versiones más picantes tienen que ver con una decisión central: cuán a fondo irá Kicillof con el bisturí y si esa cirugía alcanzará a al menos algunos de los ministros que reportan a La Cámpora o los vinculados al kirchnerismo duro como es el caso de Saintout.

El propio sector interno que responde al Gobernador observa esos movimientos. Hay intendentes que se mueven bajo el paraguas del Movimiento Derecho al Futuro que buscan lugares apetecibles para sí mismos o para dirigentes de sus propios espacios.

AVANCES

En esa pulseada, diferentes sectores del kicillofismo son partidarios de avanzar sobre los espacios loteados del gabinete que ocupa el kirchnerismo. Por ahora, Kicillof mantiene el silencio.

También es cierto que nada es tan lineal y que no todos los ministros camporistas son mirados de reojo. Por caso, la relación con el titular de Salud, Nicolás Kreplak, es más que armónica. Distinto es el caso de Saintout y del titular de Justicia, Juan Martín Mena, otro dirigente que se reporta directamente con Cristina Kirchner.

La discusión sigue latente y quedará para cerrarla luego del domingo 26. Mientras tanto, las fotos de los últimos días reavivaron los rumores.