Deportes |JUGARÁ UN REPECHAJE DE DOS PARTIDOS PARA SEGUIR EN TOP 12

Ahora San Luis deberá revalidar su lugar

Perdió ante Newman y la victoria de Buenos Aires lo condenó. Enfrentará al quinto de la A y, si gana, tendrá una final

Ahora San Luis deberá revalidar su lugar

Newman le dio vuelta el partido en el final: San Luis terminó último

12 de Octubre de 2025 | 02:23
Edición impresa

San Luis no pudo cerrar el año. Un 2025 que no quedará en la historia de los mejores ni mucho menos. Demasiados problemas a lo largo del torneo que lo dejaron último en la tabla del Top 12, situación que lo llevará a luchar por no descender en un doble repechaje contra los mejores equipos de la Primera A.

Los maristas perdieron 29-26 contra Newman, el equipo que terminó en el tercer lugar en la tabla de posiciones. Fue en desventaja casi todo el encuentro pero en el final lo remontó y cuando parecía que se salvaba llegó un try del Cardenal que apagó las ilusiones y dejó un vacío enorm,.

Ahora San Luis tendrá que jugar el 25 de octubre como local de Pucará, Pueyrredón o San Cirano, los tres equipo que pueden terminar quintos en Primera A. En caso de ganar lo espera una final a disputarse el 8 de noviembre en cancha de La Plata RC entre el vencedor de Champagnat y el cuarto de la tabla de la Primera A, uno de los tres mencionados anteriormente. Sin dudas que lo esperan dos finales que nadie quería jugar en el Top 12, pero si mantiene la cabeza firme no debería tener mayores problemas.

San Luis formó con Alejo García, Santiago Bonavento, Alexis Uvieda, Lahuen Argemi, Santiago Canal, Franco Gnecco, Matías Perisinoto, Santiago Gibert, Martín Aereboe (C), Valentino Quattrochi, Eduardo Ruesta, Segundo Galán, Benjamín Marban Felipe Hernández, Felipe Crispo.

Los puntos llegaron por intermedio de cinco penales de Valentino Quatrocchi (cuatro en el PT), más un try de Felipe Hernández y otro de Matías Perisinotto, ambos convertidos por Quatrocchi para que San Luis pase a ganar 26-17 a falta de 15 minutos. Pero dos tries del local (el último a falta de tres minutos) lo dejaron con las manos vacías.

En tanto que La Plata tampoco tuvo un sábado feliz y cerró su participación con una derrota. Fue 33-29 ante CUBA en Gonnet que dejó diferentes sensaciones. Por un lado la tranquilidad de haber mantenido la categoría y que varios juveniles hayan debutado en la Superior, pero al mismo tiempo un nivel que tuvo demasiadas irregularidades a lo largo del torneo, con partidos en los que arriesgó poco y en otros que no tuvo buena defensa.

El equipo canario formó con Ariel Del Cerro, Valentino Bruzzone, Ignacio Luna, Bautista Ozog, Iván Kucic, Segundo Pineda, Nicolás Chiappani, Juan Pedro Bernasconi, Manuel de la Fuente, Santino Di Lucca, Pedro Addiechi, Francisco Paz Rizzoli, Luca Juliano, Manuel Arteche, Francisco Annecchini.

Tantos: PT: 4’ Try Castro Nevares convertido por G. Meabe (C), 11’ Penal Di Lucca (LP), 15’ Penal Di Lucca (LP), 20’ Try Casaurang (C), 24’ Try Luna convertido por Di Lucca (LP), 30’ Try Kucic convertido por Di Lucca (LP), 40’ Try Iriarte convertido por G. Meabe (C). ST: 12’ Try Patat (LP), 17’ Penal Di Lucca (LP), 24’ Try Ortiz De Rozas convertido por Benedit (C), 37’ Try F. De la Vega convertido por Benedit (C).

Por último Los Tilos no pudo cerrar el Top 12 de la manera que se merecía luego de perder 39-37 contra Regatas como local. Así los de Bella Vista le ganaron los dos partidos al tilense que terminó quinto luego de un año expectacular.

Así formó ayer: Briozzo, San Sebastián, Berardi; Cabano Wall, Leiva; Fede Castilla, Chiavassa, Gatti; MArcos Albina, J. Tuculet; Martínez, T. Fernández, Lopez Fleiby, M. Fernández; Guichón.

Los puntos los anotaron Guichón con un try, tres conversiones y dos penales, más tries de San Sebastián, Martínez (2) y Briozzo.

ASÍ SERÁN LAS SEMIFINALES

Con los resultados de ayer, los cruces serán los siguientes: Belgrano Newman (viernes 24/10 a las 20:10 horas y el clásico CASI-SIC (sábado 25/10 a las 17:10).

 

