Ahora San Luis deberá revalidar su lugar

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
Ocurrencias: los que fueron llegando y los que se están yendo
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Las “zonas oscuras” de las inversiones chinas en la Argentina
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EE UU
El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018
El salvataje de Trump a Milei, tan sorprendente como lleno de polémica
Desigualdad: mejora la estadística, deterioro real en las condiciones
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
El arte que late en el subsuelo de la “Catedral de las Pampas”
Federico Axat: el platense que pasó de la ingeniería civil al thriller
Cambio de era en Luxemburgo: Guillermo V, el nuevo gran duque de Luxemburgo
Bandidos en la Patagonia: las andanzas de Butch Cassidy y Sundance Kid
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Perdió ante Newman y la victoria de Buenos Aires lo condenó. Enfrentará al quinto de la A y, si gana, tendrá una final
San Luis no pudo cerrar el año. Un 2025 que no quedará en la historia de los mejores ni mucho menos. Demasiados problemas a lo largo del torneo que lo dejaron último en la tabla del Top 12, situación que lo llevará a luchar por no descender en un doble repechaje contra los mejores equipos de la Primera A.
Los maristas perdieron 29-26 contra Newman, el equipo que terminó en el tercer lugar en la tabla de posiciones. Fue en desventaja casi todo el encuentro pero en el final lo remontó y cuando parecía que se salvaba llegó un try del Cardenal que apagó las ilusiones y dejó un vacío enorm,.
Ahora San Luis tendrá que jugar el 25 de octubre como local de Pucará, Pueyrredón o San Cirano, los tres equipo que pueden terminar quintos en Primera A. En caso de ganar lo espera una final a disputarse el 8 de noviembre en cancha de La Plata RC entre el vencedor de Champagnat y el cuarto de la tabla de la Primera A, uno de los tres mencionados anteriormente. Sin dudas que lo esperan dos finales que nadie quería jugar en el Top 12, pero si mantiene la cabeza firme no debería tener mayores problemas.
San Luis formó con Alejo García, Santiago Bonavento, Alexis Uvieda, Lahuen Argemi, Santiago Canal, Franco Gnecco, Matías Perisinoto, Santiago Gibert, Martín Aereboe (C), Valentino Quattrochi, Eduardo Ruesta, Segundo Galán, Benjamín Marban Felipe Hernández, Felipe Crispo.
Los puntos llegaron por intermedio de cinco penales de Valentino Quatrocchi (cuatro en el PT), más un try de Felipe Hernández y otro de Matías Perisinotto, ambos convertidos por Quatrocchi para que San Luis pase a ganar 26-17 a falta de 15 minutos. Pero dos tries del local (el último a falta de tres minutos) lo dejaron con las manos vacías.
En tanto que La Plata tampoco tuvo un sábado feliz y cerró su participación con una derrota. Fue 33-29 ante CUBA en Gonnet que dejó diferentes sensaciones. Por un lado la tranquilidad de haber mantenido la categoría y que varios juveniles hayan debutado en la Superior, pero al mismo tiempo un nivel que tuvo demasiadas irregularidades a lo largo del torneo, con partidos en los que arriesgó poco y en otros que no tuvo buena defensa.
LE PUEDE INTERESAR
Se salvó la U y Berisso fue campeón
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
El equipo canario formó con Ariel Del Cerro, Valentino Bruzzone, Ignacio Luna, Bautista Ozog, Iván Kucic, Segundo Pineda, Nicolás Chiappani, Juan Pedro Bernasconi, Manuel de la Fuente, Santino Di Lucca, Pedro Addiechi, Francisco Paz Rizzoli, Luca Juliano, Manuel Arteche, Francisco Annecchini.
Tantos: PT: 4’ Try Castro Nevares convertido por G. Meabe (C), 11’ Penal Di Lucca (LP), 15’ Penal Di Lucca (LP), 20’ Try Casaurang (C), 24’ Try Luna convertido por Di Lucca (LP), 30’ Try Kucic convertido por Di Lucca (LP), 40’ Try Iriarte convertido por G. Meabe (C). ST: 12’ Try Patat (LP), 17’ Penal Di Lucca (LP), 24’ Try Ortiz De Rozas convertido por Benedit (C), 37’ Try F. De la Vega convertido por Benedit (C).
Por último Los Tilos no pudo cerrar el Top 12 de la manera que se merecía luego de perder 39-37 contra Regatas como local. Así los de Bella Vista le ganaron los dos partidos al tilense que terminó quinto luego de un año expectacular.
Así formó ayer: Briozzo, San Sebastián, Berardi; Cabano Wall, Leiva; Fede Castilla, Chiavassa, Gatti; MArcos Albina, J. Tuculet; Martínez, T. Fernández, Lopez Fleiby, M. Fernández; Guichón.
Los puntos los anotaron Guichón con un try, tres conversiones y dos penales, más tries de San Sebastián, Martínez (2) y Briozzo.
Con los resultados de ayer, los cruces serán los siguientes: Belgrano Newman (viernes 24/10 a las 20:10 horas y el clásico CASI-SIC (sábado 25/10 a las 17:10).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí