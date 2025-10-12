“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas

La cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Telefe confirmó que mañana a las 22 comenzará la nueva edición de “MasterChef Celebrity” 2025, el reality culinario que combina gastronomía, humor y emoción con un elenco de 24 figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales.

El ciclo volverá a estar conducido por Wanda Nara, acompañada por el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui. Juntos, serán los encargados de poner a prueba las habilidades de los concursantes en desafíos cada vez más exigentes.

El estreno fue anunciado con un spot en tono humorístico donde los tres chefs se sientan en el diván de una psicóloga, interpretada por la propia Nara, en una parodia de las tensiones que suelen aparecer en la competencia. Y con una mojadita de oreja para Mauro Icardi, que lo mira por tevé desde Turquía.

Aunque el horario no fue confirmado oficialmente, se espera que el programa ocupe el lugar de “La Voz Argentina” una vez concluida su temporada. Desde el canal señalaron que “MasterChef Celebrity” regresará al prime time con la misma apuesta: emoción, humor y talento.

LA CONDUCTORA Y LOS JURADOS

Por segunda vez consecutiva, Wanda Nara será la anfitriona del ciclo. Tras su buena recepción en la edición anterior, la empresaria y figura televisiva vuelve a Telefe con más presencia y confianza. En una entrevista reciente, contó que se siente “más cómoda, más natural” en el rol de conductora.

A su lado estarán nuevamente los tres jurados que se convirtieron en marca registrada del programa. Betular aporta sensibilidad y humor, De Santis combina tradición italiana y cercanía, y Martitegui mantiene su papel de evaluador riguroso. Entre los tres, buscarán equilibrio entre exigencia y entretenimiento, con una química que el público ya adoptó como propia.

Entre músicos, deportistas, periodistas, actores e influencers, el casting reúne generaciones y estilos muy distintos. Serán en total 24 participantes, entre los que se destacan Maxi López, sobre todo por el vínculo que mantuvo con la conductora, Wanda Nara, madre de sus tres hijos varones.