WOW: el punto de encuentro entre marcas globales y el público platense

WOW: el punto de encuentro entre marcas globales y el público platense
19 de Octubre de 2025 | 10:05

Escuchar esta nota

La Plata atraviesa una etapa de expansión y transformación. Su identidad como ciudad universitaria, su crecimiento comercial y su cercanía con la Capital Federal la posicionan como un punto estratégico para el desarrollo de nuevas formas de comunicación. En ese escenario surge WOW Publicidad de Impacto, una empresa que busca potenciar la visibilidad de las marcas y darle un nuevo brillo a la ciudad.

WOW nace con una visión clara: ser el nexo entre las grandes marcas y el público platense, un puente que antes no existía. Hasta hace poco, muchas compañías nacionales e internacionales no encontraban espacios adecuados para proyectar su imagen en la ciudad. La infraestructura publicitaria local era limitada, y eso dejaba a La Plata fuera del mapa de campañas de alto impacto.

Hoy, con la llegada de WOW, esas marcas finalmente encuentran su lugar. A través de una red de soportes innovadores, ubicaciones estratégicas y una propuesta estética de alto nivel, la empresa ofrece un nuevo escenario donde la publicidad vuelve a tener presencia y valor. Su concepto va más allá de lo visual: busca construir experiencias urbanas que conecten a las personas con las marcas de una manera más cercana, moderna y relevante.

Pero WOW no se limita a lo macro. Si bien abre las puertas a empresas de alcance nacional e internacional, también mantiene un compromiso con el comercio y el emprendimiento local. "Queremos que los platenses se vean reflejados en la ciudad, que tanto una gran marca como un pequeño negocio puedan compartir espacios de visibilidad", sostienen desde la empresa.

Para lograrlo, implementaron un sistema de comercialización elástico, que se adapta a las necesidades y posibilidades de cada anunciante. Desde campañas integrales hasta acciones puntuales, el modelo permite flexibilidad, dinamismo y acompañamiento estratégico, ofreciendo soluciones reales para cada tipo de cliente.

En definitiva, WOW Publicidad de Impacto llega para integrar lo mejor de ambos mundos: la potencia de las grandes marcas y la autenticidad del comercio local. Con tecnología, diseño y una mirada creativa, propone una nueva forma de hacer visible lo que La Plata tiene para ofrecer, llevando su energía a escala nacional e internacional.

Una ciudad más viva, una comunicación más cercana y un futuro más visible. WOW, la publicidad que transforma el paisaje urbano en una experiencia.


 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

