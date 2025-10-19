“Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, admitió Bullrich en La Noche de Mirtha

Mirtha Legrand elogió a Patricia Bullrich por su gestión como ministra de Seguridad. “Has sido una buena ministra, la gente te quiere como ministra. Vos arriesgabas todo”, dijo la diva.

La conductora le consultó sobre su renuncia a ese cargo para pasar al Senado, y Bullrich explicó los motivos. “Me va a tocar una batalla más dura en el Senado, porque hay que ordenarlo, hay que convencer, y también vamos a tener que dar una batalla fuerte para que no nos generen un frente en contra, que en el último tiempo provocó volatilidad en la economía”, afirmó.

Además, aseguró que va a extrañar su rol actual. “Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, dijo, y explicó las máximas que quieren imponer en el recinto. “El que las hace las paga. No queremos que anden sueltos violadores, abusadores, asesinos ni narcotraficantes por la calle”. aseguró.

Bullrich cerró con un llamado a la responsabilidad y el compromiso de todos los sectores políticos para mantener la seguridad y el orden. “Todos los gebernadores, sacando a Kicillof tienen el objetivo de batallar contra los delincuentes”, sentenció.