Llegó el día. Estudiantes y Gimnasia vuelven a verse las caras esta tarde desde las 15 en el Estadio UNO, por la edición número 171 del clásico platense. El partido corresponde a la decimotercera fecha del Torneo Clausura. Por su parte, Facundo Tello es el encargado de impartir justicia, secundado por Hernán Mastrángelo desde el VAR. Además, televisa TNT Sports y se puede seguir la programación desde las 9 de la mañana (con La Previa, luego El Equipo Deportivo y a las 13 La Supertransmi) de FM La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI) .

Desde las primeras horas de este domingo, la Ciudad se encuentra paralizada. Algunos están con los preparativos del día de la madre, mientras que otros intentan bajar la ansiedad alistándose desde temprano para el evento deportivo más importante del año en la Capital bonaerense. No es un partido más, y durante toda la semana los futbolistas y los propios hinchas han sido los protagonistas de hacerlo saber: con los colores que identifican a cada a cada Institución, vistiendo las camisetas; con chicanas entre amigos o con cruces amenos por la calle y diagonales.

Si bien desde hace un tiempo hasta hoy Estudiantes se encuentra arriba en el historial, los últimos clásicos arrojaron una gran paridad, ya que de los últimos cinco partidos, el Pincha sumó un triunfo al igual que el Lobo y los tres partidos restantes fueron igualdades. Como el último que se disputó, que fue en el pasado abril cuando igualaron 1-1 en el Estadio del Bosque, con los goles de Lucas Castro y Luciano Giménez.

Por su parte, el 27 de julio del año pasado, fue el último partido que se jugó en el Estadio UNO, (lugar que este domingo albergará el clásico). Esa tarde los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez triunfaron 4-1 ante su eterno rival.

Una vez más, los dos equipos no llegan en su mejor momento a este partido, aunque con dos panoramas totalmente diferentes, pero como se dice en el ambiente del fútbol, “los clásicos se juegan de otra manera”. Por eso es que esta tarde hay muchas cosas en juego. Además del honor, los puntos son vitales, ya que por un lado está en cuestión la permanencia en la categoría. Aunque también la chance de ingresar a los playoff, con un triunfo y esperando algunos resultados.

Mientras que por el otro lado, está la clasificación a copas internacionales del próximo año. A parte de la posibilidad de Estudiantes de liderar la primera Zona, para llegar a las últimas fechas del actual campeonato sin problemas para acceder a la siguiente instancia del certamen.

Alas distintas formas en las que llegan al clásico los dos equipos que representan a la Ciudad en la máxima categoría del fútbol argentino, se le suma un condimento muy especial, que es la salida de Alejandro Orfila de la dirección técnica de Gimnasia, a días del partido, para que Fernando Zaniratto -DT de la Reserva- tome la riendas del primer equipo una vez más, ya que antes de la llegada del uruguayo dirigió tres partidos.

Siguiendo esta línea, existen más casos de interinatos en medio de un derby platense. En ese sentido el más reciente es el de Pablo Quatrocchi en 2019 como capitán en jefe de Estudiantes. Aquella tarde en el Estadio Ciudad de La Plata, el León ganó 1-0 con el gol de Lucas Albertengo.

Es por eso, que ante toda estas adversidades hay gran optimismo en cada bando, para que una vez entrada la tardecita en la Capital bonaerense uno de los dos equipos festeje al compás del tamboril. Para dejar atrás los empates que vienen predominando en el historial.

Por su parte, el Pincha viene de igualar 1-1 ante Belgrano en Córdoba, lo que significó la tercera igualdad al hilo por el campeonato local. Además, ese empate no le permitió acercarse a la zona de los torneos continentales 2026, en donde se encuentra a 4 puntos del último de ingresar a Sudamericana que es Barracas Central. Con relación al Grupo A, el cuadro estudiantil se mantiene en zona de playoff.

En cuanto al equipo, el entrenador Eduardo Domínguez continuaría con gran parte la base que viene utilizando en los últimos partidos. En este sentido, el único cambio sería el ingreso del colombiano Edwin Cetré en lugar del juvenil Fabricio Pérez. A su vez, a pesar del optimismo y esfuerzo, el Barba no podrá contar con ciertos jugadores, ya que los tiempos no acompañaron los tramos de recuperación.

De esta forma, a pesar de que en la semana se abrieron distintos abanicos de posibilidades sobre variantes, con los regresos a la titularidad de Eric Meza y Gabriel Neves, el DT optó por seguir con los juveniles Román Gómez y Mikel Amodarain en el lateral derecho y mitad de cancha.

Del otro lado del lago del bosque que separa UNO del Juan Carmelo Zerillo está Gimnasia, que transita en medio de una nebulosa de malos resultados y problemas dirigenciales, que alarman y preocupan a los hinchas.

El Lobo que viene de quedarse sin entrenador en la semana, perdió el fin de semana pasado en el final del partido ante Talleres en condición de visitante, lo que aumentó el mal andar del equipo, ya que de los últimos cinco partidos cosechó un triunfo y cuatro derrotas. Además, está duodécimo en la Zona B con solo 13 puntos, pero su mayor preocupación está en la tabla anual, ya que tiene solo 29 unidades y le saca 6 de diferencia a Aldosivi que se encuentra en la última colocación de la tabla anual.

Es por eso, que con aires renovados desde la conducción técnica con Zaniratto a la cabeza, quiere levantar y nada menos que ante su eterno rival, para espantar a los fantasmas.

Por su parte, el DT patea el tablero con la posibilidad de que Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Lucas Castro y Juan Pintado vuelvan a la estructura inicial del equipo. Además, con la chance de que Nicolás Barros Schelotto sea de la partida. En este sentido, la particularidad es la vuelta del Pata, que deja atrás su lesión de tobillo para estar presente en un partido de alta importancia, de los que está acostumbrado jugar, ya que fue autor del único gol albiazul en el último clásico.

De esta forma, Estudiantes y Gimnasia, Triperos y Pincharratas vuelven a poner de fiesta, y pintar de los colores característicos de los dos clubes a la Capital de la Provincia de Buenos Aires, por el evento deportivo más importante del año para la Ciudad, que tendrá lugar esta tarde desde las 15 en UNO.

El último clásico fue 1-1 en el Estadio del Bosque. Castro para el Lobo y Giménez para el Pincha.

Probables formaciones clásico platense Estudiantes vs Gimnasia

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Juan Pintado, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Estadio UNO

Hora: 15

TV: TNT Sports Premium

Estudiantes vs. Gimnasia, EN VIVO: qué canal lo pasa por TV

Para ver el encuentro se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports Premium:

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

El partido, con el Pack Fútbol contratado previamente, podrá seguirse mediante las plataformas de Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play. Otra opción es TNT Sports GO, previo registro.

El operativo: horario, ingresos y restricciones

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte -APreViDe- informó que el clásico platense entre Estudiantes y el Gimnasia y Esgrima contará con la participación de 570 efectivos, 200 agentes de seguridad privada, 140 trabajadores de Utedyc, 5 ambulancias, personal de Cruz Roja y bomberos en el escenario deportivo.

La apertura de puertas del estadio será a las 12 horas.

APreViDe -precisó- recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio, debido a los controles de entradas, carnet de asociados (digital/QR), y presentación de DNI en los accesos, ya que se ejercerá el Derecho de Admisión, con el uso de teléfonos inteligentes. "Las personas que intenten sortear estos controles de seguridad, o utilicen carnet ajenos, serán sancionado por el club o su defecto por esta Agencia", indicaron.

El dispositivo de seguridad contará con el apoyo del sistema de cámaras de seguridad en el interior y exterior del estadio, también en los alrededores con la colaboración del Centro de Monitoreo municipal.

Para reforzar la seguridad del evento deportivo, se realizarán intensos controles en la zona céntrica, el Bosque platense, los acceso a la ciudad, los puntos de concentración de parcialidades, Av. 7 y 50, ambas sedes sociales, inmediaciones del estadio UNO, desde la noche anterior al evento con fines preventivos.

Los principales cortes de calle se llevarán a cabo en Av. 1 y 53; 2 y 54; 2 y 55; 2 y 56; 2 y 57; 2 y 58; Av.1 y 57, 1 y 59, en la zona del Bosque con controles sobre Av. Iraola, Calleja Prossi, y sobre Cuccolo.

Además, se recuerda que atento a la normativa vigente se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnicos (bengalas, humo, etc.) y banderas agraviantes o que inciten a la violencia. APreViDe advierte que en el caso de registrar el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas, se aplicará la sanción correspon