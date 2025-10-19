Libertadores Femenina: Corinthians ganó su sexta copa en cancha de Banfield

Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
El conjunto paulista se impuso por penales ante Deportivo Cali en la final disputada en el Florencio Solá y sumó su tercer título consecutivo en el certamen
Escuchar esta nota
Corinthians volvió a hacer historia en el fútbol femenino sudamericano al consagrarse campeón de la Conmebol Libertadores Femenina 2025. En una final muy pareja ante Deportivo Cali, el equipo brasileño se impuso por 5-3 en los penales tras igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.
La definición, disputada en el Estadio Florencio Solá de Banfield, fue el cierre ideal para una edición que ratificó el crecimiento competitivo del fútbol femenino en la región.
Durante el encuentro, ambos equipos demostraron solidez táctica y gran intensidad. Las colombianas, que jugaron su primera final continental, plantearon un partido muy ordenado y lograron neutralizar el poder ofensivo de las paulistas. Por su parte, Corinthians, pese a dominar la posesión, no encontró los caminos para romper la resistencia rival.
Finalmente, la definición desde el punto penal premió la jerarquía y experiencia del conjunto brasileño, que volvió a mostrar temple en los momentos decisivos.
Con esta conquista, Corinthians alcanzó su sexta Copa Libertadores Femenina y se consolidó como el club más exitoso en la historia del certamen. Además, consiguió su tercer título consecutivo tras los obtenidos en 2023 y 2024, reafirmando su dominio absoluto en el continente.
Bajo la conducción de Lucas Piccinato (primer entrenador en lograr ediciones consecutivas desde Kleiton Lima con Santos) el “Timão” se mantiene como referencia y potencia del fútbol femenino sudamericano.
El triunfo también le otorgó a Corinthians la clasificación a la Copa de Campeonas FIFA 2026, torneo que reunirá a los campeones de cada confederación y se disputará entre el 28 de enero y el 1 de febrero del próximo año.
En tanto, Deportivo Cali cerró una campaña histórica, transformándose en el primer equipo colombiano en alcanzar la final y dejando una gran imagen por su disciplina, entrega y crecimiento futbolístico.
