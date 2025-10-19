Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones, como verlo por TV y online y lo que hay que saber
Secuestraron armas en un control a los “Hells Angels” durante su encuentro en la zona oeste de La Plata
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
Día de la Madre ideal para almorzar en familia al aire libre: ¿cómo seguirá el tiempo en La Plata?
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Los números del domingo 19 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
“Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, admitió Bullrich en La Noche de Mirtha
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo durante el Día de la Madre
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
Ciberbullying: exclusión, stickers y subgrupos en redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Momentos de tensión se vivieron este domingo por la mañana en la avenida 31, entre 61 y 62, en La Plata, cuando una mujer que conducía su automóvil impactó violentamente contra el tráiler de un camión estacionado. El fuerte choque provocó que la conductora quedara atrapada dentro del habitáculo, por lo que fue necesario un intenso operativo de rescate.
Según informaron fuentes policiales y de emergencias, el siniestro ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando por causas que se intentan establecer, el vehículo marca Renault modelo Kangoo de color gris terminó incrustada debajo del semirremolque de un camión que se encontraba detenido sobre la avenida. Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que se escuchó a varias cuadras.
“Escuchamos un estruendo terrible, pensamos que había explotado algo. Cuando salimos, vimos el auto metido abajo del camión y la mujer que no podía salir”, contó en exclusiva a El Día un vecino de la zona que presenció el accidente.
De inmediato, se montó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de bomberos del Cuartel Los Hornos, personal del SAME y efectivos del Comando de Patrullas. Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas de corte y expansión para liberar a la víctima, que había quedado atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo.
“Trabajamos durante varios minutos para cortar la estructura del auto y poder rescatar a la mujer con cuidado. Fue un trabajo delicado por el riesgo de nuevos movimientos del tráiler. ”, explicó uno de los bomberos que participó en el operativo.
En ese sentido, sobre el estado de salud de la mujer, también añadieron: "La persona no podía salir del automóvil, a lo que realizando tareas de prevención se logró sacar a la femenina, colocándole cuello ortopédico, logrando sacar a la femenina en camilla, colocándole cuello ortopédico a la espera del médico y su traslado al hospital más cercano", finalizaron las fuentes.
Una vez liberada, la conductora fue asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital San Martín con politraumatismos. Aunque se encontraba consciente al momento del rescate, presentaba golpes y cortes producto del impacto.
Por último, la zona permanece cortada al tránsito, mientras los peritos trabajaban en el lugar para determinar las causas del siniestro. Vecinos reclamaron además mayor control sobre los camiones estacionados en avenidas de tránsito intenso, un problema recurrente en ese sector de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí