Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado

Momentos de tensión se vivieron este domingo por la mañana en la avenida 31, entre 61 y 62, en La Plata, cuando una mujer que conducía su automóvil impactó violentamente contra el tráiler de un camión estacionado. El fuerte choque provocó que la conductora quedara atrapada dentro del habitáculo, por lo que fue necesario un intenso operativo de rescate.

Según informaron fuentes policiales y de emergencias, el siniestro ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando por causas que se intentan establecer, el vehículo marca Renault modelo Kangoo de color gris terminó incrustada debajo del semirremolque de un camión que se encontraba detenido sobre la avenida. Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que se escuchó a varias cuadras.

“Escuchamos un estruendo terrible, pensamos que había explotado algo. Cuando salimos, vimos el auto metido abajo del camión y la mujer que no podía salir”, contó en exclusiva a El Día un vecino de la zona que presenció el accidente.

De inmediato, se montó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de bomberos del Cuartel Los Hornos, personal del SAME y efectivos del Comando de Patrullas. Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas de corte y expansión para liberar a la víctima, que había quedado atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo.

“Trabajamos durante varios minutos para cortar la estructura del auto y poder rescatar a la mujer con cuidado. Fue un trabajo delicado por el riesgo de nuevos movimientos del tráiler. ”, explicó uno de los bomberos que participó en el operativo.

En ese sentido, sobre el estado de salud de la mujer, también añadieron: "La persona no podía salir del automóvil, a lo que realizando tareas de prevención se logró sacar a la femenina, colocándole cuello ortopédico, logrando sacar a la femenina en camilla, colocándole cuello ortopédico a la espera del médico y su traslado al hospital más cercano", finalizaron las fuentes.

Una vez liberada, la conductora fue asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital San Martín con politraumatismos. Aunque se encontraba consciente al momento del rescate, presentaba golpes y cortes producto del impacto.

Por último, la zona permanece cortada al tránsito, mientras los peritos trabajaban en el lugar para determinar las causas del siniestro. Vecinos reclamaron además mayor control sobre los camiones estacionados en avenidas de tránsito intenso, un problema recurrente en ese sector de la ciudad.