Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |IMPRESIONES

Ocurrencias: sobran crédulos en un país estafador

Ocurrencias: sobran crédulos en un país estafador

Alejandro Castañeda
Alejandro Castañeda

19 de Octubre de 2025 | 02:43
Edición impresa

Sobran milagreros y prometedores. En templos, en negociados y en arengas. La cosa está difícil. Y en la carrera por querer sanar al país se anotan salvadores de todos los pelajes. En estos días, lucen calmos, voluntariosos, amables y decentes. ¿Será tan así? Alegra poder contar con un batallón tan preparado y predispuesto al sacrificio.

No sólo la oferta partidaria trata de capitalizan la desesperación de la gente. Pastores, adivinos, financistas, candidatos y sanadores han aprovechado el desvalimiento general de un mundo decepcionado para poder vender recetas milagrosas a cambio de votos, sexo, poder o plata. Casi todos se ocultan tras la Biblia, la fe, la esperanza y el manoseado patriotismo. Nada nuevo.

Esta semana detuvieron en Córdoba al líder de una secta acusado de abusos. Se trata del pastor Gerardo Reneé Bastos, que se hacía llamar “Maestro Lucidor Flores”. Una mujer denunció que fue sometida 15 años. Sin duda, una creyente empecinada. La agrupación de “Lucidor Flores” se publicitaba como “Mística Andina” y luego “Organización Nación Pachamama”. La víctima, triste y olvidada empezó por asistir a los cursos en los que Bastos exponía sobre temas como “espiritualidad andina” y “amor por la madre tierra”. Se indicó que, a través de correos electrónicos, le habría dicho que debía tener relaciones sexuales con él, “el Guro Shakti”, porque era una “práctica espiritual” que la instruiría en una “enseñanza secreta” llamada “Shakti” para llegar a transformarse en “iluminada”. Y ella le hizo caso. Una tarde, la llevó el cuarto oscuro y allí se pudo enterar que la linterna del pastor empezaba a iluminarla.

Los ejemplos abundan: estuvo preso en Sao Paulo uno de los gurú superfamosos, Joao de Deus, un sanador espiritual que era consultado por Lula y Noma Campbell. Más de 200 mujeres lo acusan de abusos sexuales. Tras el sermón colectivo, el pastor seleccionaba necesitadas y se las llevaba a una sala oscura. Y allí se desvestían para iniciar “el tratamiento de limpieza espiritual”. Mientras oraba, Joao se ponía en trance y peregrinaba hacia el altar de la confundida. Todas salían turbadas, pero a las mejor equipadas les daba sobreturnos para seguir limpiando.

Es curioso que genere tantos ingenuos un país que te enseña a desconfiar de todo

Se nota que los espíritus no vienen como antes. Todos estos canallas repiten la misma puesta en escena: servicio colectivo con mucho cántico y ruegos; después, irse para el fondo con las más vistosas. Y al final, llevarlas a la cama para curarles alma y vecindades a mano limpia.

LE PUEDE INTERESAR

La importancia de los vínculos en los primeros años de vida

LE PUEDE INTERESAR

Los “cuatro grandes” de las motos fuera de la ley

Es curioso que un país que te enseña a desconfiar de todo, aparezcan tantos incautos. Aquí, creer en algo es heroico. Sin embargo, los ingenuos son legión Las viudas negras siguen en acción con su rendidora coreografía: levante, visita y trago letal. Y también abundan los ahorristas candorosos que ponen el dinero en manos de financieros que prometen ganancias inconcebibles. ¿Por qué? ¿Prefieren creer en los estafadores antes que no creer en nada?

No son los únicos. Una decena de prófugos fueron recapturados por ir a votar el 7 de septiembre. El afán cívico y las ganas de cumplir con algo, pudo más que el traje de escapado que venían llevando con éxito. La trampa que les tendió el sistema, tuvo premio. Convocados por boletas partidarias con nombres portátiles, el caco en cuestión, arisco pero militante, decidió esa mañana que se puede desairar a un comisario y a un fiscal, pero cuesta más si la que demando su participación es la democracia.

En uno de los cuentos perfectos de Borges, “El sur”, un hombre convaleciente recién se anima a enfrentar su destino cuando alguien pronuncia su nombre. Porque antes –dice Borges-, el ataque desafíante era contra un ser anónimo. El insuperable escritor sostiene que en la cifra del nombre está lo esencial de cada uno y que basta la mención de nuestro apellido para que los otros resortes de la conciencia acudan presurosos a reclamar su pertenencia. Quizá estos bandidos tan buscados, ese domingo de septiembre sin querer fueron al encuentro de su destino. Se vieron en el padrón de la vieja escuelita del barrio y quisieron dar un presente. Porque una cosa es el identikit borroso o su mención en tribunales, comisarías o crónicas policiales. De eso se puede escapar. Pero es muy distinto cuando uno está en una lista junto a vecinos comunes y tiene la chance de abandonar al delincuente para volver a ser, aunque un ratito, ciudadano.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones, como verlo por TV y online y lo que hay que saber

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC

Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"

Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia

Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
+ Leidas

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional

Bolivia elige presidente Afronta un histórico balotaje

El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU

VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”

VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno

El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

VIDEO. Asamblea: los socios aprobaron sin cuestionamientos
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
Policiales
El miedo de cada noche: salvaje asalto mientras dormían
Una grave denuncia por abuso sacude a La Plata
Abatió a dos adolescentes que intentaron robarle
Avanza la causa por la muerte de dos músicos
Le pidieron un viaje por Uber y le sacaron la moto nueva
Información General
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Argentina, penúltima en sistemas jubilatorios
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se  convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
Espectáculos
“¿Swap or not swa?” La necesidad tiene cara de hereje
Guns N’ Roses volvió a la Argentina con la nostalgia de los ’90 y la fuerza del presente
Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan
Música, eventos, teatro y más: la agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar
Deportes
VIDEO. Asamblea: los socios aprobaron sin cuestionamientos
El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo
Tienen pasión por la Liga, por el Pincha y el Lobo
Noche de Piratas Boca, pese a la reacción, cayó con Belgrano y no alcanzó la punta
River fue efectivo y logró un triunfazo en Córdoba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla