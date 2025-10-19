La agenda deportiva del domingo activa su modo clásico: partidos, horarios y TV

Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones, como verlo por TV y online y lo que hay que saber
Secuestraron armas en un control a los “Hells Angels” durante su encuentro en la zona oeste de La Plata
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
Día de la Madre ideal para almorzar en familia al aire libre: ¿cómo seguirá el tiempo en La Plata?
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Los números del domingo 19 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
“Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, admitió Bullrich en La Noche de Mirtha
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo durante el Día de la Madre
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
Ciberbullying: exclusión, stickers y subgrupos en redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Salió el sol, el clima está cálido y todo indica que va a ser una jornada a pleno deporte. Con una grilla que paraliza la Ciudad y los corazones, desde temprano la agenda del domingo nos trae un clásico y una final. Asimismo los partidos de la Primera Nacional y la Fórmula 1, completan la planilla.
Todo comienza a partir de las 15:00 cuando en UNO, Estudiantes reciba a Gimnasia para coronar la Fecha 13 del Torneo Clausura. Más tarde, a las 20:00, el mundillo del fútbol se vuelve a congelar en la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos. Por su parte, en los encuentros de la segunda categoría del fútbol argentino se comienza a definir quien estará más cerca de llegar a Primera.
LIGA PROFESIONAL - FECHA 13
15:00: Sarmiento vs Vélez │ ESPN PREMIUM
15:00: Estudiantes vs Gimnasia │ TNT SPORTS
18:00: Rosario Central vs Platense │ TNT SPORTS
18:00: San Martín (SJ) vs Independiente │ ESPN PREMIUM
MUNDIAL SUB 20
20:00: Final: Argentina vs Marruecos │ DSPORTS / DGO / TELEFE
PRIMERA NACIONAL - REDUCIDO - SEGUNDA FASE
14:45: Reducido Segunda Fase (Ida) - Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn │ TYC SPORTS
17:00: Reducido Segunda Fase (Ida) - Deportivo Morón vs Atlanta │ TYC SPORTS
19:00: Reducido Segunda Fase (Ida) - Tristan Suárez vs Estudiantes (Caseros) │ TYC SPORTS
FÓRMULA 1
16:00: GP de Austin - Carrera │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí