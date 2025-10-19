Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

La agenda deportiva del domingo activa su modo clásico: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo activa su modo clásico: partidos, horarios y TV
19 de Octubre de 2025 | 08:52

Escuchar esta nota

Salió el sol, el clima está cálido y todo indica que va a ser una jornada a pleno deporte. Con una grilla que paraliza la Ciudad y los corazones, desde temprano la agenda del domingo nos trae un clásico y una final. Asimismo los partidos de la Primera Nacional y la Fórmula 1, completan la planilla.

Todo comienza a partir de las 15:00 cuando en UNO, Estudiantes reciba a Gimnasia para coronar la Fecha 13 del Torneo Clausura. Más tarde, a las 20:00, el mundillo del fútbol se vuelve a congelar en la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos. Por su parte, en los encuentros de la segunda categoría del fútbol argentino se comienza a definir quien estará más cerca de llegar a Primera.

LIGA PROFESIONAL - FECHA 13
15:00: Sarmiento vs Vélez │ ESPN PREMIUM
15:00: Estudiantes vs Gimnasia │ TNT SPORTS
18:00: Rosario Central vs Platense │ TNT SPORTS
18:00: San Martín (SJ) vs  Independiente │ ESPN PREMIUM

MUNDIAL SUB 20
20:00: Final: Argentina vs Marruecos │ DSPORTS / DGO / TELEFE

PRIMERA NACIONAL - REDUCIDO - SEGUNDA FASE
14:45: Reducido Segunda Fase (Ida) - Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn │ TYC SPORTS
17:00: Reducido Segunda Fase (Ida) - Deportivo Morón vs Atlanta │ TYC SPORTS
19:00: Reducido Segunda Fase (Ida) - Tristan Suárez vs Estudiantes (Caseros) │ TYC SPORTS

FÓRMULA 1
16:00: GP de Austin - Carrera │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS
 

