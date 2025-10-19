Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El escultor platense David Gigli revive especies extintas con arte, pasión y fibra de vidrio. Su historia
En Abasto, un taller se transforma cada día en un pequeño zoológico de creatividad. Allí, entre pinceles, moldes, resina y fibra de vidrio, el artista plástico y escultor de animales, David Gigli, convierte su pasión en figuras que parecen cobrar vida. Un mismo espacio reúne animales salvajes actuales y especies extintas que solo podemos imaginar.
“Hago esculturas a mano en fibra de vidrio y tratamos de fomentar este tipo de trabajo”, cuenta Gigli, mientras el olor a pintura fresca invade el aire. En su mesa de trabajo descansan bocetos, piezas a medio modelar y herramientas que muestran las huellas de cientos de horas dedicadas al detalle.
Desde pequeño, David sintió que su vocación estaba marcada. “En el jardín me encantaba dibujar. Hacía retratos, maquetas y pequeñas figuras. El primer animal que hice fue la cabeza de un velociraptor, inspirado en Jurassic Park”, recuerda con una sonrisa.
El proceso creativo que utiliza combina técnicas tradicionales con recursos tecnológicos. Los materiales principales son el Telgopor, la fibra con resina, la porcelana fría, el hierro y distintos tipos de enduido, pero en los últimos años comenzó a incorporar impresión 3D.
“Primero hago un diseño 3D para que se vea cómo quedará la pieza, y luego pasamos a la parte artesanal, que es donde realmente cobra vida”, explica. Cada trabajo puede demandar entre dos y tres meses de producción, dependiendo del tamaño y la complejidad del modelo.
En tanto, los encargos llegan de los lugares más diversos. Hay productoras audiovisuales, circos, teatros, coleccionistas y comercios que buscan una pieza distintiva. Entre sus obras más reconocidas se destaca el imponente León que adorna la cancha de Estudiantes, una escultura de gran tamaño que se convirtió en ícono del club. “A través de un intermediario, me contactaron y me pidieron que hiciera el León para el Club Estudiantes. Fue un desafío enorme, una de las obras que más orgullo me dio también. Mi sueño es poder ver alguna escultura mía en el museo de La Plata”, expresó.
Además del León, Gigli ha creado gorilas, jirafas, camellos, yacarés, tiburones, osos, cebras, ciervos y yaguaretés, todos con un nivel de realismo impactante.
En su taller, cada animal tiene una historia. Algunos fueron hechos por encargo y otros por pura inspiración. “A veces me dan ganas de experimentar con texturas o colores nuevos, y ahí salen piezas que no estaban planificadas. Es una manera de seguir aprendiendo”, confiesa. Su curiosidad constante lo llevó a estudiar anatomía animal y técnicas de pintura hiperrealista, con el objetivo de lograr obras que transmitan movimiento y presencia.
Aunque reconoce que vivir del arte no es fácil, Gigli no se detiene. “Los materiales son costosos y a veces cuesta que la gente entienda el valor que tiene un trabajo artesanal. Pero es la pasión lo que te sostiene”, explica.
Varios de sus trabajos viajaron a otras provincias e incluso al exterior, donde son utilizados en exposiciones o decoraciones temáticas. “Hay pocos artistas en el país que se dedican a esto de manera profesional. Me gustaría que se fomente más este tipo de arte, porque tiene un valor cultural enorme. Una escultura puede contar historias sin palabras”, destaca.
En un rincón del taller de Gigli, un gorila de tamaño real parece vigilar la escena; más allá, una cabeza de dinosaurio emerge entre las sombras. Todo parece tener vida.
“Espero que se valore el arte local. Detrás de cada obra hay mucho esfuerzo y amor por lo que uno hace”, concluye.
Gigli, con algunas de sus creaciones / @artetopic_esculturas
Gigli, “custodiado” por sus leones / @artetopic_esculturas
