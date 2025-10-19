Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones, como verlo por TV y online y lo que hay que saber
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
Secuestraron armas en un control a los “Hells Angels” durante su encuentro en la zona oeste de La Plata
La agenda deportiva del domingo activa su modo clásico: partidos, horarios y TV
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
Día de la Madre ideal para almorzar en familia al aire libre: ¿cómo seguirá el tiempo en La Plata?
WOW: el punto de encuentro entre marcas globales y el público platense
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
El espíritu festivo de Los Auténticos Decadentes conquistó Noches Capitales
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Libertadores Femenina: Corinthians ganó su sexta copa en cancha de Banfield
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Los números del domingo 19 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
“Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, admitió Bullrich en La Noche de Mirtha
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo durante el Día de la Madre
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Plata vivió una noche de pura alegría y emoción con Los Auténticos Decadentes, quienes se presentaron este sábado 18 de octubre en el Hipódromo de La Plata como parte del Tour 30 años de “Mi Vida Loca”, dentro del ciclo Noches Capitales 2025.
Escuchar esta nota
Ante miles de personas, la banda liderada por Cucho Parisi, Jorge Serrano y Diego Demarco desplegó una fiesta popular repleta de clásicos que atravesaron generaciones. “La guitarra”, “Cómo me voy a olvidar”, “Los piratas” y “El murguero” fueron algunos de los momentos más coreados de un repertorio que unió emoción, nostalgia y celebración en partes iguales.
El show reafirmó el espíritu de Los Auténticos Decadentes: un legado vivo de la música nacional que sigue marcando el pulso de la alegría colectiva. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo demostró una vez más por qué sus canciones son himnos de la cultura popular argentina y latinoamericana.
La presentación formó parte de la nueva edición de Noches Capitales, el ciclo que convirtió al Hipódromo de La Plata en un espacio patrimonial abierto a la experiencia sonora.
Este año, la agenda ya contó con Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, La Pl y seguirá con una propuesta variada: Abel (1 de noviembre), Peces Raros (15 de noviembre), Miranda! (28 y 29 de noviembre), Andrés Calamaro (6 de diciembre) y Guasones (13 de diciembre).
LE PUEDE INTERESAR
“Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, admitió Bullrich en La Noche de Mirtha
El público disfrutó además de la variada propuesta gastronómica, el sector VIP con vista exclusiva y las activaciones artísticas que acompañaron una noche perfecta. La ciudad volvió a ser escenario de una celebración compartida, reafirmando a Noches Capitales como un ritual musical que une generaciones, géneros y memorias.
Las entradas para los próximos shows del ciclo continúan disponibles a través de Livepass, con 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Produce: GONNA GO.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí