Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |Entre la compra venta y los alquileres

Las cuentas y decisiones del mercado tras las elecciones

La cercanía de los comicios y la posibilidad de una devaluación definen un escenario de espera, pero también de chances para compradores e inversores

Las cuentas y decisiones del mercado tras las elecciones

Nuevo o usado. En todo pegará el escenario post electoral / d. alday

19 de Octubre de 2025 | 02:46
Edición impresa

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el mercado inmobiliario registra las tensiones que la naturaleza de este proceso agrega a la situación económica. Se espera entonces qué dirá el resultado en las urnas sobre el cuadro actual del acceso al financiamiento y la dinámica que podría asumir el mercado inmobiliario en los últimos meses del año. Por lo pronto, hay analistas que recomiendan ir viendo a qué compra aplicar los dólares desde el lunes 27, con un escenario de presumible devaluación del peso.

Por estos días, en el mercado platense se señala que los valores se mantienen estables, pero si el dólar se le escapa al peso, como tanto se calcula, las propiedades podrían sentir la devaluación: “Van a bajar, por lo tanto es un buen momento para la compra”, avisa la martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, sobre lo que vendrá.

En sintonía con el clima electoral, el martillero Ramón Penayo, propietario de “Penayo Propiedades”, aporta su visión: “Hay expectativa. En lo personal estimaba que las elecciones, por ser de medio término, no iban a tener tanta intensidad pero, como todas, generan tensiones cambiarias. La gente está muy informada y se habla de lo que va a pasar el 27”.

En relación al mercado, Penayo remarca: “Las propiedades ya cayeron un 40 por ciento post pandemia, se mantienen y están en dólares. Ahora, con el crédito hipotecario se crea la inquietud sobre el nivel al que va a ir el dólar. Pero nadie lo sabe. Lo mejor es que pase rápido y se tranquilice todo esto y podamos volver a trabajar tranquilos”. En ese sentido, consideró que “se posponen decisiones”, pero aclaró que “quien tiene algo resuelto avanza”.

Noviembre y diciembre suelen ser los meses de mayor acción en la compra venta. Si bien las elecciones marcan un cuadro novedoso, en las inmobiliarias calculan que algunos rasgos de coyuntura harán que eso se mantenga. Se sigue diciendo en el mundo inmobiliario que “el ladrillo” es una muy buena inversión porque resiste frente a otras inversiones.

El lanzamiento de las líneas crediticias fue el motor de la recuperación del mercado inmobiliario en 2025. Hoy, la incertidumbre electoral es la variable que condiciona tanto la oferta como la demanda.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. De noche, el capítulo del descontrol platense

LE PUEDE INTERESAR

“Día de la madre”: caída interanual en las ventas

LA MACRO, CRÉDITO Y REGULACIÓN

El desarrollador inmobiliario Valentín López Gastesi aporta su visión sobre los factores que el sector espera del plano nacional y local. “A nivel macro, creo que la mayor expectativa como siempre está en lo que pueda pasar con la cotización del dólar, por lo que algunas decisiones pueden acercarse y otras retrasarse según la lectura que haga cada uno”.

Según López Gastesi, también se espera por la nueva composición del Congreso y la agenda legislativa: “Los empresarios empiezan a ver a la prometida reforma laboral como una posibilidad de emprender con reglas más claras, por lo menos en esa arista”. Luego, apuntó que “el tercer impacto que espera el sector es la reactivación del crédito, ya sea a los compradores finales como a los desarrolladores”. El año pasado se anunció una línea para desarrollos y también la novedad de las hipotecas divisibles, que permiten aplicar un crédito bancario a un pozo. Nada se concretó aún.

En otro orden, López Gastesi indicó que “a nivel local, si bien estas elecciones ya no tienen mayor impacto, se sigue esperando la sanción del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, y junto con eso terminar de resolver los expedientes del Plan de Regularización y aquellos que se han iniciado bajo la ordenanza 10.703”. El caso alcanza a centenares de barrios cerrados, en proyecto o en ejecución.

Hay tres ejes de análisis del mercado platense: la compra venta de inmuebles, la inversión y los alquileres. “Con respecto al alquiler se mantiene estable porque la gente necesita seguir alquilando, mientras en lo que respecta a la compra venta y a la inversión el tema es diferente porque las personas pueden esperar un tiempo para tomar o retomar la operación”, analiza Agostinelli.

Según considera la martillera, “los valores de las propiedades seguirán bajando, va a continuar la caída de los precios de publicación, que van a seguir ajustándose aunque en muchos casos ya se encuentran en valores de oportunidad”.
Con todo, “para los propietarios el consejo es vender aprovechando que la baja de precios aún no es homogénea y a los que tienen ahorros el consejo es no dilatar más la decisión de comprar”, puntualiza.

ALQUILER Y DESREGULACIÓN

En el caso de las inversiones aplicadas al mercado de alquileres, se analiza que sigue impactando a favor la desregulación, con la derogación de la ley 27.551 que imponía plazos (tres años) y ajuste (anual por un índice del Banco Central) a los contratos.

Por estos días, se eligen los contratos a dos años con actualizaciones cuatrimestrales según IPC (Índice de Precios al Consumidor), que hoy es de 7.08 por ciento.

El tablero de precios indica estabilidad para quienes alquilan y renta medible en dólares para quienes invierten, con un nivel de oferta que supera a la demanda.

En La Plata, se espera por el inicio de la temporada alta de alquileres, con la llegada de los ingresantes a la formación universitaria y las renovaciones de quienes ya están cursando.

Este flujo constante de estudiantes universitarios es un motor tradicional de la demanda de alquileres en la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones, como verlo por TV y online y lo que hay que saber

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC

Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"

Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia

Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
+ Leidas

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional

Bolivia elige presidente Afronta un histórico balotaje

El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU

VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno

VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”

El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
Policiales
El miedo de cada noche: salvaje asalto mientras dormían
Una grave denuncia por abuso sacude a La Plata
Abatió a dos adolescentes que intentaron robarle
Avanza la causa por la muerte de dos músicos
Le pidieron un viaje por Uber y le sacaron la moto nueva
Deportes
VIDEO. Asamblea: los socios aprobaron sin cuestionamientos
El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo
Tienen pasión por la Liga, por el Pincha y el Lobo
Noche de Piratas Boca, pese a la reacción, cayó con Belgrano y no alcanzó la punta
River fue efectivo y logró un triunfazo en Córdoba
Información General
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Argentina, penúltima en sistemas jubilatorios
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se  convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
Espectáculos
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
“El último barco”: el regreso a las raíces de Sting
“& Sons”: un drama familiar con eco universal
El festival de cine y terror prepara su cuarta edición
“¿Swap or not swa?” La necesidad tiene cara de hereje

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla